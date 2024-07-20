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Ушла из жизни основатель онкогематологической службы Казахстана Кулян Омарова
13:44 21.07.2024

Скончалась основатель онкогематологической службы Казахстана, профессор Кулян Омарова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 июля на своей странице в Facebook сообщила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.



"Сегодня ушла из жизни наш уважаемый доктор, наставник многих поколений врачей, основатель онкогематологической службы Казахстана, профессор Омарова Кулян Омаровна. Она начинала свою трудовую деятельность врачом-педиатром в Нарынкольской районной больнице. Затем после окончания аспирантуры Института педиатрии АМН в Москве, продолжила научную работу в Научно-исследовательском институте педиатрии, ныне это Научный центр педиатрии и детской хирургии", – написала она.

По словам министра, богатая врачебная практика и научные исследования Кулян Омаровны были посвящены и стали основой для становления онкогематологической службы в Казахстане.

"В 1989 году доктор Омарова, являясь на тот момент единственным детским онкогематологом, организовала гематологическое отделение в НИИ педиатрии, затем оно было преобразовано в Республиканский детский онкогематологический центр, который стал первой подобной клиникой в странах СНГ и Центральной Азии. Кулян Омаровна останется в памяти медицинского сообщества, многочисленных студентов, коллег светлой неординарной личностью, огромным энтузиастом своего дела, великим доктором, спасшей сотни и тысячи детских жизней", – подчеркнула Акмарал Альназарова.

От имени Министерства здравоохранения и себя лично она выразила соболезнования близким и родным Кулян Омаровой.

"Мы уверены, что ее выдающийся вклад в развитие детской онкогематологии, научные труды, переданные молодым специалистам опыт и знания будут долго служить во благо здоровья многих поколений казахстанцев", – заключила министр.

Диана Абдуллаева

Источник - Zakon.kz
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