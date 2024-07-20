Ушла из жизни основатель онкогематологической службы Казахстана Кулян Омарова

13:44 21.07.2024

Скончалась основатель онкогематологической службы Казахстана, профессор Кулян Омарова, сообщает Zakon.kz.



Об этом 20 июля на своей странице в Facebook сообщила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.



