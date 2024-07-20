"Пустыня надежно спрятала". Одна из тайн мировой цивилизации раскрыта - найден оазис Убар

13:56 21.07.2024

Археологи пытаются найти легендарную Атлантиду песков



МОСКВА, 21 июл - РИА Новости, Сергей Проскурин. О мифическом арабском городе Вабаре, или Атлантиде песков, писали античные историки Геродот и Птолемей. Упоминается он в сказаниях Шахерезады и даже в Коране. Современные исследователи искали его годами. И, похоже, небезуспешно.



Град обреченный



Добрую треть Аравийского полуострова занимает пустыня Руб-эль-Хали. Название говорит само за себя: "пустая" или "гиблая четверть". Это одна из самых больших, жарких и засушливых пустынь в мире.



Издревле об этом месте слагали жуткие легенды. Но есть среди них и такая, что повествует о прекрасном городе Убаре посреди горячих песков.



Согласно преданиям, Убар построили в самом сердце Руб-эль-Хали. Прохлада, вода, цветущие сады. Этот земной рай мечтали увидеть и жители Ближнего Востока, и чужеземцы.



Воздвиг это чудо царь Шаддат, правитель адитов - мифического племени людей-великанов, некогда населявших те земли. Убар, расположенный на перекрестке торговых путей, быстро стал тем, что сегодня называется мегаполисом. А благодаря бескрайним ладанным лесам (благовонная смола, как известно, в древности была на вес золота) местные жители не знали нужды.



Там были прекрасные дворцы с изящными колоннадами, инкрустированные драгоценными камнями, и многое другое. Но всему приходит конец.



Однажды к адитам был послан пророк Худ. Ему поручили донести до народа великую весть о едином и всемогущем Боге. Но возгордились жители Убара. "И тогда покарал их Аллах: наслал песчаную бурю. Семь дней и ночей бушевал ураган и замел песками и сам город, и его обитателей", - говорится в Коране. Впрочем, есть и более научная версия: мегаполис в одночасье ушел под землю.



После чего Бог населил эти земли джиннами, а оставшихся в живых превратил в наснасов - существ, у которых полголовы, один глаз, одна рука и нога. С тех пор Убар считали проклятым и запретным. А попасть туда путник мог лишь случайно - заблудившись.



Докопались до истины



Шли века, и уже мало кто на Ближнем Востоке (да и в мире) воспринимал город как нечто реальное - скорее как красивую легенду. Но любопытство все-таки взяло свое.



Американский режиссер-документалист Николас Клэпп с детства увлекался археологией и решил снять фильм о Древней Аравии. Материалы собирал очень тщательно и по ходу дела наткнулся на забытое сочинение английского исследователя Томаса Бертрама "Благодатная Аравия".



Тот, описывая свое путешествие по югу полуострова, среди прочего упоминает и об Убаре. Мол, бедуины даже показали ему заброшенный тракт к заветному городу. Но идти в самую глубь пустыни наотрез отказались.



А вот Клэпп был готов испытать судьбу. Заодно и факты хотел проверить. В начале 1990-х, договорившись с НАСА, он получил аэрокосмическую съемку искомого района Руб-эль-Хали. Оказалось, что пески там были просто изрезаны древними караванными дорогами.



Режиссер сравнил древнюю карту Птолемея с современной и, как ни странно, увидел, что они во многом совпадают. Более того, на старинном документе он обнаружил точку, названную Omanum Emporium, где пересекалось большинство дорог. Туда-то и отправился.



Спустя полгода его команда набрела на пересохший колодец Шиср. А рядом раскопала под 12-метровым слоем песка монументальные руины: крепостные стены, остатки гигантских дворцов и небольших жилых домов. Казалось, вот оно! Но возникла проблема: руины датировали приблизительно XV веком нашей эры. Убар же гораздо старше.



Клэпп обратился за помощью к профессору археологии из Университета Миссури Юрису Зариньшу. Тот, проведя дополнительные исследования, выяснил: внизу - более древние руины. Предположительно, в III-IV веках эти строения уничтожило мощное землетрясение. Так косвенно подтвердилась гипотеза, что легендарный город ушел под землю.



В 1992-м воодушевленный Клэпп воткнул около колодца табличку: "Добро пожаловать в Убар". А газеты облетели заголовки: "Мифический арабский город найден".



Вопрос открыт



Но вскоре Министерство археологии Омана заявило: аналогичных Шисру мест за последние 15 лет нашли не менее десятка.



Британский арабист Найджел Грум, в свою очередь, камня на камне не оставил от того, что Клэпп опирался на карты Птолемея. Они же грешат "жуткими искажениями". Например, слово Emporium в греческом оригинале означало "место для торговли товарами, перевозимыми морем". Значит, речь шла о прибрежном городе, а не о центре пустыни.



Ряд неточностей, добавил он, есть и в топографии, что влечет за собой принципиальную ошибку в выборе места для исследования.



Наконец, коллега Грума, археолог Стюарт Эдджелл, вбил последний гвоздь в гроб детища Клэппа. Режиссер со своей командой ограничились лишь небольшим участком, где провели раскопки. Вполне возможно, "остатки монументальных дворцов" на самом деле были фундаментом простых бытовых построек. Своего рода перевалочным пунктом для бедуинов.



Энтузиастов критика нисколько не расстроила. В 2007-м Юрис Зариньш опубликовал статью, в которой учел замечания. Но вывод сделал противоположный. Если Шиср - лишь один из множества благодатных оазисов, разбросанных по пустыне, значит, нужно немедленно исследовать остальные.



Неизвестно, увенчалась ли новая эпопея американцев успехом. Сенсаций из сердца Руб-эль-Хали не поступало. В одном из восточных преданий говорится, что небеса намеренно скрывают от любопытных правду. Видимо, местонахождение Атлантиды песков так и останется для ученых загадкой без ответа.