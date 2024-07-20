 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Народные легенды: Гора в Чуйской области, где могут быть спрятаны сокровища Чингизхана
14:16 21.07.2024

Turmush - В Иссык-Атинском районе Чуйской области расположена гора Батый, которая среди местного населения получила второе название как гора Ботвей.



Высота горы составляет 3800 метров и этот участок относится к труднодоступной скалистой местности. Гора Батый делит горы Иссык-Атинского района на две части — Батый и Аяк-Кол.

Исследователь Гулбара Оморова говорит, что есть легенда о том, что в горах Батый спрятано богатство Чингизхана. "Безусловно, это легенда, которая на устах передается из поколения в поколение. Вообще, существует много легенд о горе Батый. По одной из них, Чингизхан находился в этих горах и при нем было золото и другие богатства. Он хотел спрятать свои богатства на вершине горы, но она оказалась недосягаемой. Тогда он дал приказ собрать как можно больше мяса. Туши скота начали укладывать у подножия горы, которые из-за низкой температуры стали замерзать и образовались своего рода ступеньки. Но вскоре наступила весна и замороженные туши скота начали оттаивать — это становилось наживой для птиц и диких животных. И получается так, что сокровища Чингизхана остались на горе Батый. Издревле кыргызы называли гору Батый горой Улуу-Тоо. По какой причине название впоследствии изменилось, не знаю. Но есть версия о том, что гора получила такое названия из-за сына Чингизхана — Батыя. По сегодняшний день никому не удавалось покорить эту труднодоступную вершину", - рассказала Оморова.

Житель села Жетиген Азиз Карабеков в комментарии Turmush рассказывал, что на протяжении многих лет работает егерем. Он говорил, что гору Ботвей многие кыргызы называли Баткак (Грязь).

А большой камень, похожий на многоэтажный дом, возможно расколола молния. "На вершине Иссык-Атинского курорта расположена гора Ботвей (Бытый, Батый). Так называли ее русские, а кыргызы дали название Баткак. Потому что, когда шел дождь, с этой огромной скалы грязь стекала вниз. Название жайлоо, которое находится через 3 километра, называется Жарык-Таш. Потому что там есть камень, похожий на многоэтажный дом. Он расколот прямо по середине. Наши предки говорили, что из-за большого размера у камня не было равновесия и он раскололся посередине, а другие говорили, что он раскололся от удара молнии. Если вы пройдете еще 1 километр вверх, то встретите мост, построенный в советское время. Строительные материалы для моста доставлялись самолетом. Через этот мост переходила скотина. Сейчас он сломан, а дорога дальше ведет к пастбищу Мин-Жылкы (Тысяча лошадей).

Жайлоо назвали так, потому, что в те годы паслись тысячи лошадей. В этой местности есть три озера. Говорят, что верхнее озеро сейчас находится под угрозой прорыва. Если такое случится, то курортная зона под угрозой, вода смоет ее", - отметил А.Карабеков.

Источник - turmush.kg
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