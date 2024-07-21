Переполох в еврокурятнике. Паника охватила Киев и всю Европу, - Вл.Малышев

15:31 21.07.2024 21.07.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Переполох в еврокурятнике

Паника охватила Киев и всю Европу из-за кандидатуры вице-президента США, которого выбрал Дональд Трамп



В 2000 году в США вышел мультфильм "Побег из курятника". Сюжет незамысловат: курочкам на ферме некой миссис Туиди приходится нелегко. Для каждой из этих несчастных птиц любое утро может стать последним – в мгновение ока они могут угодить в суп. Птички живут в постоянном страхе в ужасных курятниках, напоминающих бараки концлагеря. Все попытки вырваться из страшной фермы на волю оканчиваются провалом. Но однажды на ферме объявляется бодрый американский петух Рокки... И начинается страшный переполох – что-то будет?



При известной доле фантазии этот сюжет напоминает то, что сейчас происходит в Киеве и ЕС – европейском курятнике, где началась паника в связи с выбором Дональдом Трампом, который на выборах в ноябре вполне может стать президентом США, своим вице-президентом сенатора от штата Огайо Джея Вэнса. Оно и понятно, никому в суп не хочется, потому что "курочки" знают, что новому американскому "петуху" они нужны только на закуску и ничего хорошего их не ждет.



Как пишет американская газета Politico, один из высокопоставленных чиновников ЕС ей заявил, что "назначение Вэнса стало "катастрофой" для Украины". Поскольку Вэнс известен тем, отмечает Politico, что "много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров".



Однако в киевском курятнике, паникуя, усиленно стараются этого не показать. Там опасаются открыто критиковать Вэнса, поскольку понимают, что, возможно, придется иметь дело с ним как с вице-президентом США, но своей тревоги все-таки скрыть не могут. Так депутат иноагент Верховной рады Алексей Гончаренко* в комментарии агентству Bloomberg назвал выдвижение американского сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса от республиканцев в качестве кандидата в вице-президенты "очень сложным сценарием" для Украины. Гончаренко* считает Вэнса "очень умным, хитрым и хладнокровным". "Очень сложный сценарий для нас. Он очень скептично настроен по отношению к Украине и этой войне", – приводит его слова агентство.



А пропагандистский рупор УНИАН, надеясь, что пронесет, постаралось вообще обойтись без комментариев, ограничившись замечанием, что "Вэнс известный хамелеон, еще относительно недавно называвший Трампа "американским Гитлером". У него удивительно гибкий позвоночник, так что переобуться в воздухе он может не раз и не два".



Но сделав ранее ставку на Байдена, даже самые упертые русофобы на Украине уже стремительно переобуваются. Иноагент Дмитрий Гордон, например, осторожно написал в телеграм-канале по поводу назначение Вэнса, что, по мнению этого политика, "США необходимо разработать новую, более националистическую систему, в которой отдельные страны несут исключительную ответственность за свою собственную безопасность и экономическое благополучие. По словам Вэнса, первым шагом к подталкиванию мира в этом направлении является прекращение помощи США Украине". Так лаконично констатирует обычно язвительный Гордон, не осмеливаясь на этот раз возмущаться по поводу такой убийственной для Киева позиции будущего заокеанского хозяина Украины.



А как можно возмущаться? Кто в еврокурятнике посмеет возразить американскому "петуху"? Но реализация намерений Вэнса и в самом деле – катастрофа для киевского режима. Ну и, конечно, для самого Гордона, который уже так замарался, что никакое "переобувание" ни ему, ни Зеленскому уже не поможет.



"Украинская правда" комментирует выбор Трампа также осторожно, но и она не может скрыть тревоги. По ее мнению, это решение свидетельствует "о преобладании скептических настроений в отношении поддержки Украины среди ближайшего окружения Дональда Трампа". В публикации отмечается, что "Вэнс известен как один из наиболее заметных критиков оказания помощи Украине. Он неоднократно призывал Соединенные Штаты сконцентрировать усилия на противостоянии с Китаем, а не на поддержке Киева".



Авторы статьи в "Украинской правде", однако, тешат себя надеждой, что роль вице-президента не обязательно будет определяющей в формировании политики будущей администрации в отношении Киева. В качестве примера приводится вице-президент Камала Харрис, которая не принимает активного участия в украинском направлении внешней политики. Тем не менее "Украинская правда" признает, что выбор Трампа в пользу Вэнса подчеркивает доминирование скептических взглядов на поддержку Украины среди его ближайших советников и соратников.



Но в панике не только Киев, но и вся русофобская Европа, тупо зациклившаяся на несбыточной мечте "нанести России стратегическое поражение". "В то время как Европа уже была в панике из-за второго президентства Трампа и его последствий для внешней политики США, – пишет Politico, – включение Вэнса в список Республиканской партии вызвало дополнительные вопросы относительно потенциальных обязательств новой администрации в отношении Украины и трансатлантического альянса.



Газета напоминает, что в 2022 году Вэнс сказал в интервью: "Я должен быть с вами честен, мне все равно, что произойдет с Украиной, так или иначе". "В феврале на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности американский сенатор Джей Ди Вэнс, – пишет в свою очередь агентство Reuters, – прямо сказал европейской элите, что он выступает против военной помощи Украине. Политик также заявил, что Владимир Путин не является угрозой для континента, и предупредил, что союзникам придется меньше полагаться на защиту Соединенных Штатов. Если эти комментарии были первым тревожным звоночком, то сейчас по всему континенту громко бьет набат". Ведь Дональд Трамп выбрал Вэнса своим кандидатом в вице-президенты на ноябрьских выборах в США, отмечает агентство.



Вэнс не только признавался, что его совершенно не интересует Украина, но и голосовал против законопроекта о ее финансировании. Он также написал статью в New York Times, где призывал Киев и Вашингтон отказаться от планов восстановить территорию страны в границах 1991 года, напоминает Reuters.



"Его (Вэнса) выбор в качестве кандидата на пост вице-президента вызывает беспокойство у Европы", – высказывает аналогичное мнение сопредседатель немецкой партии зеленых Рикарда Ланг. "Он занимает еще более радикальную позицию по Украине, чем Трамп, и хочет прекратить военную поддержку. С точки зрения внешней политики он еще больший изоляционист, чем Трамп", – посетовал в интервью Reuters Нильс Шмид, представитель Социал-демократической партии Олафа Шольца.



К тому же Вэнс резко критикует не только политику в отношении Украины, но и действия руководителей стран Европы в других областях. В другой статье Politico отмечает, что Вэнс резко критиковал Брюссель за его решение приостановить финансирование Венгрии и Польши из-за проблем с демократией и верховенством закона. Кроме того, американский сенатор обрушился на премьера Польши Дональда Туска после того, как тот раскритиковал республиканцев за то, что они заблокировали помощь США Украине в феврале этого года.



Вэнс также отмечал, что военная промышленность Германии находится в плачевном состоянии, а политика Берлина в сфере энергетики является "идиотичной". Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми называл американского сенатора одним из своих друзей, но это не помешало Вэнсу заявить, что Британия является "исламистской страной".



А влиятельное британское издание Financial Times делает такой невеселый для европейских русофобов прогноз: "Выдвижение сенатора-республиканца от штата Огайо Джея Ди Вэнса укрепило страхи Европы в отношении второго президентского срока Дональда Трампа. Победа республиканца означает для Европы ослабление сотрудничества с США в сфере безопасности".



"Да, в конечном итоге Трамп будет определять политику в отношении Украины", – написал Сергей Куделя, профессор политологии в Университете Бэйлора, в X (заблокирован в РФ). "Но выбор Вэнса говорит нам все, что нам нужно знать о том, как Трамп хочет подходить к Украине, когда станет президентом: никакого членства Украины в НАТО, сокращение военной и экономической помощи и принуждение Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным".



В своей речи Вэнс также заявил, что, по его мнению, США не должны выходить из НАТО или "отказываться от Европы", но что Вашингтону следует "развернуться" в сторону Азии, то есть провести более агрессивную политику по сдерживанию Китая. "Соединенные Штаты должны больше сосредоточиться на Восточной Азии", – сказал он. "Это будет будущее американской внешней политики на следующие 40 лет, и Европа должна осознать этот факт".



Так что Politico нисколько не преувеличивает, говоря о панике, охватившей старый континент в связи с предстоящей "сменой караула" в Вашингтоне, что сейчас уже кажется неизбежным. Новый "американский петух" появится только в ноябре, но в еврокурятнике уже переполох. Источник - fondsk.ru

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