Байден снялся с выборов. Поддержав преемницей Камалу Харрис

21:33 21.07.2024

Джо Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах



Джо Байден 21 июля поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника в качестве кандидата на выборах от демократов, сообщает Zakon.kz.

Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.



"Моим первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис в качестве вице-президента. И это было лучшим решением, которое я принял. Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году. Демократы, настало время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это", – написал в Байден в Х.

Ранее Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. В своем заявлении, которое он опубликовал в соцсети Х, Байден сообщил, что останется на посту президента до конца срока, но не будет добиваться переизбрания.