|Объясняем.рф: Как получить гражданство России?
00:01 22.07.2024
Как получить гражданство РФ?
Стать гражданином России в общем порядке можно за 7–9 лет. Для начала иностранцу нужно получить разрешение на временное проживание (РВП), а через восемь месяцев после этого можно подать заявление на вид на жительство (ВНЖ). И только потом - на гражданство.
Оформить российский паспорт могут иностранцы, которые:
- непрерывно прожили в стране по ВНЖ не менее пяти лет;
- официально трудоустроены или имеют другой законный источник доходов, например счет в банке или наследство;
- могут документально подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства (не касается людей старше 70 лет и инвалидов I группы);
- соблюдают Конституцию и законодательство Российской Федерации;
- не имеют оснований для отказа в приеме.
В некоторых случаях можно получить гражданство в упрощенном порядке, то есть не выполняя некоторые требования, или в исключительном порядке, если у вас есть, например, выдающиеся заслуги перед государством. Подробнее читайте в ФЗ № 138 "О гражданстве Российской Федерации".
Заявление на гражданство нужно лично подать в территориальном управлении по вопросам миграции МВД по месту жительства. В Москве это можно сделать через Многофункциональный миграционный центр, а за границей - принести документы в дипломатическое представительство или консульство.
Набор документов, которые надо приложить к заявке, может отличаться в зависимости от оснований получения гражданства. Обычно в список входят:
- заявление в двух экземплярах;
- вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность, например зарубежный паспорт. Также нужен будет его нотариальный перевод, если сведения в нем не продублированы на русском;
- документы, подтверждающие доходы за год, предшествующий году подачи заявления: справка о доходах, с места работы, трудовой договор;
- документ о владении русским языком - сертификат, школьный аттестат, диплом вуза РФ или СССР;
- документы, подтверждающие законные основания и соблюдение условий приобретения гражданства РФ;
- три черно-белые или цветные фотографии 3×4 см;
- квитанция об уплате госпошлины 3500 рублей, уплатить ее можно онлайн через мобильный банк, либо распечатать квитанцию с сайта Главного управления по вопросам миграции МВД России и уплатить в офисе банка;
- документ, подтверждающий смену фамилии, если меняли. Например, свидетельство о браке.
Для получающих гражданство в упрощенном порядке пакет документов больше. Такой вариант доступен:
- родившимся или постоянно проживавшим на территории РСФСР и являвшимся гражданами СССР;
- заключившим контракт о прохождении службы в ВС РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее года;
- получившим политическое убежище на территории России;
- признанным беженцами в порядке, установленном федеральным законом;
- имеющим ребенка с гражданством РФ;
- лицам с родителем (усыновителем) с российским гражданством;
- гражданам республик Беларусь, Казахстан или Молдова.
Ознакомиться с полным списком категорий и документов можно здесь.
https://www.mos.ru/otvet-dokumenti/kak-poluchit-proverit-grajdanstvo-rf/
Если заявку одобрят, необходимо принести присягу, пообещав не нарушать нормы Конституции и законы РФ. Не дают клятву только дети и недееспособные, а также те, кто из-за проблем со здоровьем не в состоянии произнести, прочитать или собственноручно подписать текст присяги.