Объясняем.рф: Как получить гражданство России?

00:01 22.07.2024

Как получить гражданство РФ?



Стать гражданином России в общем порядке можно за 7–9 лет. Для начала иностранцу нужно получить разрешение на временное проживание (РВП), а через восемь месяцев после этого можно подать заявление на вид на жительство (ВНЖ). И только потом - на гражданство.



