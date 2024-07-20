 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай хочет вложиться в строительство аэропорта в Грузии
00:02 22.07.2024

Китай проявляет интерес к проекту строительства нового международного аэропорта Вазиани под Тбилиси, заявил посол Китая в Грузии Чжоу Цзянь.

"Мы надеемся, что новое сотрудничество между двумя сторонами будет основано на этом проекте", сказал посол в эфире грузинского Первого канала.
Правительство Грузии весной утвердило проект строительства аэропорта в Вазиани - в 20 километрах от действующего Тбилисского международного аэропорта. Стоимость проекта, по предварительным данным, составит 1,2 млн долларов.

Как заявили власти, старый аэропорт даже при полной реконструкции сможет обслуживать15 млн пассажиров в год. Пропускная способность нового аэропорта заявлена в 19 млн пассажиров с перспективой расширения.

В правительстве также заявили, что строительство гражданского аэропорта в Вазиани не помешает работе расположенной здесь военной базы.

Как сообщало EADaily, 18 июля Минэкономики Грузии объявило Китай новым приоритетным направлением для туристического сектора. Сейчас идут переговоры с китайской государственной авиакомпанией Air China о запуске рейсов в Грузию. Ожидается, что с сентября она начнет летать по маршруту Урумчи - Тбилиси - Урумчи с частотой три раза в неделю.

Ранее китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company победил в тендере на строительство порта Анаклия. Власти Грузии решили возобновить проект по строительству порта в регионе Самегрело - Земо Сванети при условии, что владельцем 51% доли порта будет государство, а остальное получит частный инвестор.

Источник - eadaily.com
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