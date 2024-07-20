Илон Маск обещает профинансировать строительство первых городов на Марсе и Луне

00:04 22.07.2024

Илон Маск призвал создать на Луне базу с постоянным поселением

Вашингтон, 21 июля, 2024, 19:49 - ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки должны создать лунную базу с постоянным поселением, написал 21 июля предприниматель Илон Маск в социальной сети X.



Илон Маск

"Мы должны создать лунную базу с постоянным поселением", - написал Маск в социальной сети X.



До этого американский предприниматель призвал США "достичь больших высот", отправив астронавтов на Марс. Так он прокомментировал запись пресс-служба НАСА, посвященную 55-летию посадки на Луну пилотируемого модуля космического корабля "Аполлон-11" с двумя американскими астронавтами.



Также он заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет космического корабля Starship на Марс в ближайшие четыре года. По словам Маска, он назвал бы первый город на Марсе словом "Бар". Пользователи X увидели в этом отсылку к шоколадному батончику Mars - словосочетание Mars bar переводится с английского языка как "батончик Марс".



По его мнению, для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов.



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Маск заявил, что первый город на Марсе назвал бы словом "Бар"

Вашингтон, 4 июля, 2024, 13:51 - ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск поделился в социальной сети X (ранее Twitter) своим мнением о том, как можно было бы назвать первый город на Марсе. Он предложил вариант "Бар".



Илон Маск

Один из пользователей опубликовал пост, в котором задал вопрос, как читатели назвали бы первый город на Марсе.



"Бар", - ответил Маск.



Некоторые пользователи увидели в этом ответе Маска отсылку к шоколадному батончику Mars, так как словосочетание Mars bar с английского переводится как батончик Марс.



Другие пользователи предложили свои варианты названий города, основанные на имени и фамилии Маска. Они предложили такие варианты, как Илонвиль, Илонград, Маскелон, Илонобад или Маскбург.



Как передавало ИА Регнум, глава компании Space X Илон Маск заявил, что человечество сможет колонизировать галактику за миллион лет. По его словам, беспокойство вызывает тот факт, что люди пока не нашли подтверждений существования инопланетян. Так, ни одному из спутников Space X не пришлось "уклоняться от НЛО".



Ранее Маск предположил, что человеческая цивилизация исчезнет через несколько столетий, если не принять необходимых мер. Он считает, что если люди научатся выполнять межпланетные и межзвездные полеты, то смогут существовать миллионы лет.



По его мнению, для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Проект осуществится на базе ракеты Starship 3 - новейшей модели, вмещающей больше грузов, чем предыдущие версии.