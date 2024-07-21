Как происходящее в США отразится на майданной Украине, - Сергей Миркин

00:05 22.07.2024 21 ИЮЛЯ 2024,



А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа "утопить" семейство Байденов по делу компании Burisma.



Сергей Миркин

журналист, Донецк



Покушение на Дональда Трампа создало новую политическую реальность в США. Которая, несомненно, отразится на проекте "Майданная Украина".



Сам проект был порождением коллективного Запада, но в первую очередь администрации тогдашнего президента США Барака Обамы. А непосредственно курировал его тогдашний вице-президент США Джо Байден. Он даже когда-то признался, что разговаривает с президентом Украины Петром Порошенко чаще, чем со своей женой. Выходит, если Байден отправится в политическое небытие, с "Майданной Украиной" сразу будет покончено?



Нет.



Проект этот глобальный, и его суть в том, чтобы создавать проблемы России. Если бы в 2014 году российское руководство помедлило, не произошло бы воссоединения с Крымом, в Севастополе сейчас стояли бы корабли НАТО. Возможно, под флагом Украины, но эти морские силы по факту были бы подчинены Вашингтону или Лондону. Если бы жители Донбасса не оказали сопротивление майданным политикам, совершившим государственный переворот, и не началась война в Донбассе, Украина уже была бы членом НАТО.



Западные режиссеры десять лет назад явно не рассчитывали на сопротивление, они были уверены, что и Крым, и Донбасс признают новую власть в Киеве и подчинятся ей. И несмотря на то, что не все планы Запада осуществились, в целом западным политикам и их майданным прихвостням удалось слепить из Украины анти-Россию и сделать ее инструментом своей внешней политики. И сомнительно, что кто-то в Вашингтоне добровольно откажется от такого козыря.



Смоделируем ситуацию. Джо Байдена отстраняют от предвыборной гонки. Кандидатом от демократов становится новый человек (не столь важно, кто). У него есть два пути. Первый – объявить все проколы Белого дома ошибками Байдена, к которым Демократическая партия отношения не имеет. Однако даже в этом случае демократы не откажутся от поддержки Киева. Единственное, что может быть донесено до команды Зеленского, это запрет на новое наступление, так как демократы будут опасаться, что его провал плохо скажется на рейтинге нового кандидата.



Если новый кандидат демократов возьмет на вооружение тезис "Байден устал, но в целом все делал правильно" и продолжит в основном его политику, то, вероятно, Киев будут склонять к новому наступлению, надеясь в случае успеха выжать из него политические дивиденды.



Если кандидатом будет Байден, то можно почти со стопроцентной уверенностью сказать, что новое наступление ВСУ или хотя бы его попытка будет. Команде Байдена нечего терять, после провальных дебатов и покушения на Трампа шансы их кандидата сохранить президентское кресло очень небольшие. Поэтому, если украинская армия добьется какого-то успеха, пропагандисты Байдена постараются подать это избирателю как результат мудрых действий президента. Если будет провал, тоже не страшно, когда почти смирился с поражением своего кандидата. Но, думается, чем ближе к выборам, тем больше людей из окружения Байдена примут грядущий проигрыш нынешнего президента США как факт. А на то, что в результате нового наступления погибнут десятки или даже сотни тысяч украинских солдат, Байдену и его окружению, естественно, наплевать. Сколько там умрет туземцев Белый дом не должно волновать, ведь они не имеют американского гражданства.



А если будет понятно, что президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа "утопить" семейство Байденов по делу компании Burisma.



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В украинском сегменте интернета ходят слухи, что Ермак сначала обещал помощь адвокату Трампа Рудольфу Джулиани в расследовании коррупции семьи Байденов, но не оказал ее. Кроме того, потенциальный вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс считается противником продолжения поддержки Украины. Politico приписывает ему фразу: "Я должен быть с вами честен, мне все равно, что произойдет с Украиной так или иначе". Поэтому можно предположить, что ЗЕ-команда постарается заполучить хоть какой-то козырь в торгах с командой Трампа. Что это может быть? Только успех на фронте, а значит, вероятно, Зеленский бросит ВСУ в наступление, даже если на него не будут давить из Вашингтона. Ведь в случае успеха Трампу хотя бы публично придется одобрить действия Киева. Ведь США столько денег вложили в киевский режим. А если наступление провалится, Зеленский, Ермак и их приспешники всегда найдут приют в ЕС. Денег у них хватит на десятки жизней.



Можно ли от прихода Трампа и Вэнса к власти ждать ликвидации проекта "Майданная Украина"? На самом деле им это ни к чему. Наличие анти-России возле российской границы – это фактор давления на РФ. Ни Трамп, ни Вэнс от такого инструмента внешней политики не откажутся. И то, что Вэнс и другие члены команды Трампа говорят, что Украине придется отказаться от территорий, вовсе не означает, что они согласны на смену режима в Киеве. Скорее всего, Трамп будет готов сменить персонажей, стоящих во главе майданного режима, заменить Зеленского и Ермака на других лиц, которые будут согласны на перемирие с Москвой. Но в целом для России ничего не изменится. Из Украины продолжат лепить анти-Россию и ждать момента, когда ее наиболее эффективно можно будет использовать.



Не исключено, что Трамп попытается продать Украину России, тогда майданный режим уйдет в прошлое. Однако цена будет очень высокой, это повлечет за собой разрыв стратегических отношений с Китаем как в политической, так и экономической сфере. Российское руководство вряд ли на такую сделку согласится. Поэтому ждать, что из-за перипетий в Вашингтоне рухнет проект "Майданная Украина", не стоит. Он может быть ликвидирован российской армией или сойдет на нет в результате бунтов украинцев, а вероятно, благодаря сразу этим двум факторам. Источник - взгляд

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