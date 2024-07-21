Сможет ли Камала Харрис потянуть лямку Байдена? - А.Яшлавский

00:08 22.07.2024 Демократы нашли странную замену на случай вылета Байдена из президентской гонки

Консенсус укрепляется вокруг Камалы Харрис



Никто точно не знает, каким будет процесс выбора нового кандидата в президенты США от Демократической партии, если Джо Байден действительно соскочет с гонки, но многие демократы говорят, что любой процесс, скорее всего, быстро закончится выдвижением нынешне вице-президента Камалы Харрис.



Неофициальные разговоры о том, как будет развиваться борьба за то, чтобы заменить Байдена на первом месте в списке претендентов, велись за кулисами уже несколько недель, отмечает CNN.



Но неопределенность в отношении этого процесса была настолько неясной, что заставила многих демократов – даже тех, кто серьезно обеспокоен Байденом, – задуматься о том, чтобы выступить против кандидатуры президента, учитывая, что то, что последует дальше, может оказаться еще более запутанным.



"Черт возьми, я весь в кокосовой стружке. Я просто хочу, чтобы это прекратилось", - сказал один известный деятель Демократической партии, имея в виду онлайн-мем, который появился из старого видео, на котором вице-президент рассказывает историю о своей матери, которая говорит: "Ты думаешь, ты только что упала с кокосовой пальмы?"



Дело не в том, что все внезапно объединились, но усталость перерастает в консенсус, отмечает CNN.



Внутренние опросы общественного мнения показывают, что Харрис, по крайней мере, была бы более полезна для повышения энтузиазма демократов и снижения темпов голосования. Аргументы в пользу того, что она быстрее всех смогла бы организовать предвыборную кампанию, становятся все более весомыми. Мечты о том, что она будет более активно и решительно выступать против Дональда Трампа, пускают корни.



Многие намеренно воздерживаются от разговоров о гипотетических вариантах, поскольку помощники Байдена говорят, что он планирует вернуться к предвыборной кампании на следующей неделе, как только оправится от Covid-19. Но если ситуация внезапно изменится, как заявили CNN два десятка ведущих политиков-демократов, они не могут реально представить, что все закончится как-то иначе.



Некоторые настаивают на быстром и закрытом процессе, когда делегаты одобрили бы обмен мнениями в рамках запланированного плана виртуального выдвижения кандидатов перед съездом.



Но – хотя и высказываются предположения о быстром проведении серии блиц-праймериз или муниципальных выборов - никто не может прийти к единому мнению, как это сработает, учитывая, что до выборов осталось чуть более 100 дней, а до запланированного съезда демократов в Чикаго гораздо меньше. Тем не менее это идея, которую поддерживают некоторые сторонники Харрис, сомневаясь, что кто-то серьезный бросит ей вызов, несмотря на то что за кулисами столько выпячивания груди.



Несколько членов Конгресса от Демократической партии, которые призывали Байдена уйти, отказались в пятницу, когда CNN спросили, готовы ли они сказать, что хотят, чтобы Харрис стала кандидатом.



По крайней мере, признают люди, связанные с несколькими другими возможными наиболее серьезными вариантами, и другие, они, скорее всего, будут чувствовать себя загнанными в угол как лояльностью к партии, так и своими собственными амбициями на будущее. После последнего месяца междоусобиц будет очень сложно объединиться, и любой, кто выступит против нее, рискует подорвать свою репутацию в команде на потенциальных праймериз открытого чемпионата 2028 года, если ее сочтут ослабленной из-за этого и она проиграет.



Некоторые демократы считают, что, даже несмотря на угрозу досрочного голосования, этот вопрос может быть решен в ходе съезда в конце августа. Однако, по прогнозам многих демократов, если это затянется так надолго, жажда урегулирования будет только усиливаться.



Эти политики и оперативники говорят, что это становится все более вероятным как из-за того, насколько они приблизились ко дню выборов, так и из-за того, насколько они были впечатлены тем, как вице-президент справлялась с этими неделями демократического кризиса. Они утверждают, что вице-президент не была уличена в интригах, даже в частных беседах, и вместо этого продемонстрировала свою пылкость и преданность Байдену во время серии предвыборных выступлений, которые продолжатся в субботу на благотворительном вечере, который она проводит в Провинстауне, штат Массачусетс.



"Я действительно считаю, что это должен быть вице-президент. Она ведет активную предвыборную кампанию, находясь на этом посту, и она является естественным преемником. В том случае если президент не будет кандидатом, важно, чтобы мы немедленно сплотились вокруг нее", - сказал один из членов Палаты представителей от Демократической партии, который попросил не называть его имени, чтобы не было видно, что он подрывает позиции президента.



Мало кто может представить, что Байден уйдет и не предложит своей напарнице занять пост президента. Поступить иначе было бы для нее страшным оскорблением, подобным тому, которое так сильно ранило самого Байдена, когда Барак Обама обратился к Хиллари Клинтон вместо него перед выборами 2016 года. Он также изменил бы своему собственному мнению, выбрав ее четыре года назад как готовую к этой работе, что он подтвердил на своей пресс-конференции на прошлой неделе.



Элени Куналакис, вице-губернатор Калифорнии и делегат съезда Демократической партии, которая входит в комитет по регламенту, а также старый друг Харрис, сказала, что в случае ухода президента в отставку важно помнить, что он выиграл праймериз Демократической партии.



"Когда люди голосовали за него как за кандидата, они голосовали за этот билет, поэтому остается только сделать вывод, что лучший способ подтвердить голоса первичных избирателей - это поддержать вице-президента как нашего кандидата, - сказала она. - Мы так уважаем президента Байдена, что, если бы он попросил делегатов поддержать ее, даже в условиях публичного хаоса в средствах массовой информации, я думаю, большинство делегатов уважили бы его пожелания как человека, который был выбран в ходе первичного голосования, и как нашего президента".



Подобные мысли также вызывают негативный отклик, отмечает CNN.



"Я думаю, что лидеры Демократической партии лучше, чем кто-либо другой, знают силу стабильности. Когда возникает хаос, именно они страдают от последствий, - сказал CNN помощник одного из демократов в прифронтовом округе. - Лидеры Демократической партии подобны фондовому рынку".



Политики-демократы и высокопоставленные помощники в национальной политике опасаются, что начало открытого процесса на съезде приведет к неразберихе, продлит драматические события в партии и ослабит поддержку влиятельной фракции чернокожих в Конгрессе, которая в ноябре должна была мобилизовать поддержку широких масс и вызвать энтузиазм.



Даже некоторые члены Демократической партии, баллотирующиеся на переизбрание в "колеблющихся" округах, также не видят особых преимуществ в том, что партия проводит недельное пребывание в стране, чтобы испытать в бою новое лицо партии, и это предполагает, что кто-то вообще захочет выступить против Харрис, рискуя своим собственным политическим будущим, если они потерпят неудачу сейчас.



"Внутренняя борьба убивает нас. Нет такого мира, в котором вы могли бы отодвинуть Камалу в сторону", - сказал CNN на условиях анонимности один из членов Демократической партии, обсуждая сложный политический момент, в котором оказались демократы.



Люди, которые давно недолюбливали Харрис, не изменили своего мнения внезапно. У нее не проявилась амнезия в отношении ее прошлых слабостей или проблем. Это было частью расчетов, которые Байден делал сам, когда обдумывал, что делать.



Представитель штата Техас Висенте Гонсалес, который баллотируется на переизбрание в трудной предвыборной гонке, сказал CNN, что он был удивлен тем, как быстро разговоры перешли от того, что всего несколько месяцев назад люди говорили, что Харрис будет обузой, и Байден, возможно, подумает о ее замене.



"Я просто не понимаю, как мы перешли от этого к идее, что она должна возглавить список, - сказал Гонсалес. - Я ничего не имею против нее, но факты есть факты. Не все изменилось, верно? Как мы перешли от этого к этому? Я имею в виду, нигде больше в мире, кроме этого города, верно?"



Оперативники-республиканцы говорят CNN, что у них слюнки текут - не только от просмотра старых нападок и видеозаписей ее словесных ответов, но и от того, что они снова и снова спрашивают ее о том, что она знала и когда узнала о здоровье Байдена и последствиях старения. Они будут настаивать на отставке Байдена, чтобы создать еще больший хаос и еще больше сбить ее со следа.



Они также будут сомневаться не только в законности ее участия в любом ускоренном процессе, который будет выбран, но и в том, может ли она быть законно заменена в ходе голосования. Комментарий спикера Палаты представителей Майка Джонсона в интервью на этой неделе о том, что "проводятся некоторые предварительные исследования", набирает обороты, выражая реальные опасения по поводу того, что доступ к избирательным бюллетеням может быть нарушен, если демократы выдвинут совершенно нового кандидата, который станет победителем согласованного съезда.



И уже в 2020 году, когда Байден внес Харрис в список кандидатов, некоторые пошли дальше того, что намеренно неправильно произнесли ее имя, но и пригрозили судебными исками о том, имеет ли она конституционное право занимать эту должность, используя ошибочный аргумент о том, что ни один из ее родителей не родился в Америке.



Тем временем некоторые прогрессивные деятели за кулисами заявили, что они верят, что Байден в большей степени соответствует их повестке дня, чем Харрис, – и это одна из причин, почему так много людей поддерживают его.



"В какой-то степени она сейчас проходит кастинг на пост президента", - сказала Эшли Этьен, ее бывший директор по коммуникациям и давний помощник в Hill, который до сих пор поддерживает контакты со многими нынешними членами. "У нее хорошие возможности для того, чтобы укрепить доверие к Джо Байдену и убедить людей в том, что она готова. Ей нужно сделать это более основательно. Предвыборная кампания должна создать для нее возможности для этого".



Член Палаты представителей Джаред Голден, демократ из штата Мэн, который сказал, что не думает, что сможет проголосовать за президента, считает, что решение о переходе к Харрис вполне логично. "Я думаю, что многие американцы считают, что существует очень высокая вероятность того, что в случае победы Байдена-Харрис Камала останется на второй срок, - сказал Голден. - Итак, может возникнуть вопрос: почему бы просто не решить этот вопрос на этих выборах?"



Андрей Яшлавский

21.07.24 Источник - МК

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