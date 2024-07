Декаплинг США и Китая продолжается, - Л.Савин

00:12 22.07.2024 21.07.2024 | ЛЕОНИД САВИН



Расщепление двусторонних связей будет прогрессировать вследствие объективных факторов



В октябре 2021 г. американский политолог Ян Бреммер опубликовал в издании Foreign Affairs статью под названием "Технополярный момент", где указывал на рост могущества корпораций в области информационно-компьютерных технологиях. Вместе с тем он говорил о цифровой власти, которая сейчас распределяется между США и Китаем, и что "глобалистам нужна стабильность, чтобы добиться успеха в предстоящее десятилетие. Их худший страх заключается в том, что Соединенные Штаты и Китай будут продолжать разъединяться, вынуждая их выбирать стороны в экономической войне, которая создаст барьеры для их попыток глобализировать свой бизнес. Их благосостояние улучшилось бы, если бы Вашингтон и Пекин решили, что чрезмерное регулирование рискует подорвать инновации, которые движут их экономикой. В случае Вашингтона это означает отказ от промышленной политики, направленной на то, чтобы убедить компании в том, что они могут процветать как национальные чемпионы; для Пекина это означает сохранение независимости и автономии частного сектора".



По большому счету Бреммер повторял призыв Бжезинского о создании Большой двойки США и Китая. Поскольку сейчас растущая конкуренция и конфликты приводят к волатильности рынков, цепочек поставок (нынешние проблемы с полупроводниками) и другим издержкам, которых хотел бы избежать Вашингтон.



Но за следующие несколько лет, несмотря на то что у власти в США были демократы-глобалисты, конфронтация с Пекином только усилилась.



Новые указы президента и законы, принятые Конгрессом США имели ограничительный характер по отношению к Китаю в области критических технологий. Сейчас дело дошло до того, что администрация Байдена, столкнувшаяся с противодействием Китая в "чиповой войне", сообщила своим союзникам – Японии и Нидерландам, что рассматривает возможность применения самых жестких торговых ограничений, если такие компании, как Tokyo Electron Ltd. и ASML Holding NV продолжат предоставлять Китаю доступ к передовым полупроводниковым технологиям.



Фактически открыто говорится о том, что США обдумывают, вводить ли меру, называемую правилом о прямых поставках из-за рубежа. Это правило позволяет стране устанавливать контроль над продуктами иностранного производства, в которых используется даже малейшее количество американских технологий. Таким образом, Вашингтон ищет рычаги давления на своих партнеров, которые уже терпят убытки.



Как и предполагалось, из-за санкций США начался эффект домино (при этом ранее сами США говорили об угрозах разрыва цепочек поставок и необходимости сохранить устоявшуюся структуру международных связей). Акции Tokyo Electron упали на 7,5%, что привело к падению японского индекса Nikkei 225. Другие поставщики оборудования для производства микросхем, в том числе Lasertec Corp. и Screen Holdings Co., также оказались в числе тех, чьи акции упали больше всего на рынке. Акции ASML упали на 11% на торгах в Амстердаме до 870,90 евро, несмотря на то что компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, объемах заказов во втором квартале, что привело к потере рыночной стоимости в размере 42,7 млрд евро (46,7 млрд долларов). Это было самое большое снижение с марта 2020 года. Однако акции Applied Materials Inc., Lam Research Corp. и KLA Corp. – трех крупнейших американских производителей чипового оборудования – также упали на прошлой неделе.



Американские компании считают, что ограничения на экспорт в Китай стали для них несправедливым наказанием, и настаивают на изменении политики. Союзники США тем временем не видят причин менять свой подход, поскольку до президентских выборов в США остается всего несколько месяцев. Правда, если к власти придет Дональд Трамп, то в отношении Китая будут приняты еще более жесткие меры, что будет усиливать волатильность биржевых рынков.



Но это еще не все. Есть сведения, что в индустрии венчурного капитала Китая происходят кардинальные изменения, поскольку двадцатилетний союз между американскими инвесторами и стартапами с материка подходит к концу. По данным исследовательской компании Dealogic, объем иностранного капитала в венчурной индустрии Китая сократился на 60% в годовом исчислении до 3,7 млрд долларов США в 2023 году, что составляет всего 10% от пикового показателя 2021 года.



"Цикл разорван", и раздвоение связей между американскими фондами и китайскими технологическими стартапами будет расширяться, считает Уинстон Ма, профессор права Нью-Йоркского университета.



Раньше американские инвесторы получали большую прибыль, когда китайские стартапы провели первичное публичное размещение акций (IPO) в США, но теперь каналы для обналичивания средств значительно сузились из санкций США и ответных санкций Китая.



Тем временем Вашингтон усиливает контроль за американскими инвестициями в некоторые китайские отрасли, включая полупроводники, искусственный интеллект и квантовые вычисления. Американские инвестиционные дома GGV Capital, GSR Ventures, Qualcomm Ventures и Walden International в прошлом году подверглись проверке комитетом Конгресса США в связи с их сделками в Китае в области чувствительных технологий.



Газета South China Morning Post сообщила в июле, что план техногиганта Shein разместить свои акции в Лондоне после того, как регулирующие органы Нью-Йорка отказали компании в размещении, столкнулся с препятствиями со стороны регулирующих органов и в этой стране.



Существуют проблемы и у владельца TikTok компании ByteDance. И в целом международные инвесторы, вкладывавшие в самые успешные китайские компании-единороги (термин означает стартап, который принес огромную прибыль), не могут разместить свои акции и обналичить средства. А это означает бегство доллара и, соответственно, восприятие его в качестве токсичной валюты, поскольку отток венчурного капитала приводит к образованию вакуума, который заполняют государственные фонды Китая. А пока внешние инвесторы дискутируют о будущем китайского рынка, там происходят преобразования, которые явно не в пользу США и глобалистов.



Центральный комитет Коммунистической партии Китая XX Созыва в ходе третьего пленарного заседания, которое проходило с 15 по 18 июля, одобрил решение о дальнейшем всестороннем углублении реформ и продвижении китайской модернизации, которые должны будут способствовать построению социалистического модернизированного сильного государства.



А это означает дальнейшее сужение для маневров глобалистов, даже тех, которые находятся в Китае. Поэтому декаплинг (от английского decoupling – разделение) будет усиливаться по причине дальнейших изменений в китайской экономической модели, а также в силу разного восприятия КНР и США мирового порядка. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721596320





