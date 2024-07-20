 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Преемственность и разрастание зла: кто и почему убил Фарион, - Платон Беседин
00:14 22.07.2024

20.07.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН

Украина превратилась в один большой серпентарий

Ирина Фарион, украинский депутат от запрещенной в России партии "Свобода", мертва. Убийца выстрелил ей в висок в пятницу 19 июля. Уже 20 июля Фарион скончалась в больнице.

Я православный христианин (или так: я очень стараюсь им быть), поэтому злословить относительно убийства Ирины не хочу и не буду. Да и не сумел бы. Однако совершенно точно могу сказать, что этот человек желал смерти очень многим. И злословил он тоже относительно смерти многих. Например, когда убили Олеся Бузину.

Сейчас идет максимально активная имитация бурной деятельности по расследованию убийства Фарион. Зеленский лично рапортует о том, как все продвигается. Вполне возможно, что, как всегда, найдут "русский след". Они – там, на Украине – мастера искать невидимые и несуществующие "русские следы".

Между тем в социальных сетях уже появилась фотография ряженого молодого человека, который караулил у подъезда Фарион целых три недели. И никто его не побеспокоил. Важно сказать и о том, что Фарион со свойственным ей задором кинула предъяву в адрес русскоговорящих командиров "Азова"* (запрещена в РФ). И вот это вполне себе мотив для уничтожения.

Однако совершенно неважно, кто убил Фарион. Ситуация на Украине такая, что там "конкурирующие фирмы" в буквальном смысле пожирают друг друга. Жабы и гадюки атакуют и убивают одна другую. Это гигантский серпентарий, выжить в котором практически невозможно. Главный вопрос: что в итоге сделают с Ермаком и Зеленским?

Гораздо интереснее, почему убили Фарион. И тут все очень просто на самом деле. Фарион давно уже была уходящей натурой, но продолжала вести риторику в привычном для нее стиле. Швыряться обвинениями и оскорблениями, провоцировать и разжигать. Вообще лучшее определение для Фарион – это, конечно же, провокаторша. Она занималась преимущественно этим.

Ее представляют лютой националистской. Насколько справедливо подобное? Во многом, да, справедливо. Она верила в то, что вещала. Почти искренне несла всю эту ересь про "мертвых кацапов" и "великих укров". Она была такой классической полусумасшедшей "бандеривкой" из западноукраинского села, которая генерирует лютую русофобию, густо замешанную на вековой ненависти.

Да, она верила в то, что говорила. Но фокус в том, что точно так же она верила и в коммунистическую пропаганду, которую распространяла в СССР со страшной силой. Когда Союз рухнул, Фарион было около тридцати. И она переквалифицировалась. Но не она одна. Таких было много. Бравых комсомольцев и коммунистов, которые с двойным сладострастием стали хаять то, что еще недавно славили. Кто-то называет это "переобуванием в воздухе" - ну, что ж, можно и так. Но, на самом деле, это такой тип личности – пресмыкающееся.

Однако после 2014 года Фарион стала неактуальна. Более того, именно ей и таким, как она, можно и нужно сказать спасибо за Крым. Потому что именно безумные заявления Фарион в том числе убедили севастопольцев и крымчан вернуться в Россию. Она вещала чушь и работала на врага, как сказали бы сейчас в самой Украине.

Но кому она нужна была после? Эта, в общем-то, немолодая, предсказуемая селючка? Никому. Она стала предельно немодной. Вот ей и сказали: забейся и не высовывайся, а она все равно пыталась лаять. И в итоге долаялась. Ведь хотела еще и материальный капитал за счет этого приумножить. Фарион так и не поняла, что пришло время других.

Говоря о том, что на Украине – бандеровцы, мы зачастую приводили в пример таких, как Фарион, их высказывания. Однако на ее место пришли куда более страшные люди. Несравнимо более страшные. Они убивают. Они режут. Они карают. У них нет прошлого, у них нет будущего. У них есть только настоящее, реальность которого они подтверждают пролитой кровью. Националисты ли они? В чем-то да, но лишь тогда, когда это им выгодно.

Однако их подлинная идеология куда страшнее и беспощаднее – это абсолютно человеконенавистническая идеология. Бей, используй, уничтожай! Они наживаются на самых страшных вещах: педофилии, наркотиках, торговле детьми и органами. У них нет идеалов – есть только цели. Такие люди сейчас управляют Украиной (я даже не о Ермаке и Зеленском), а ими в свою очередь руководят кураторы.

Их лица – маски. Это вам не бывшая коммунистка с хуторским говорком. Эти люди легко меняют камуфляж на шикарные костюмы, но и в тех, и в других они убивают. Да, это прирожденные убийцы. Или, если искать образы из культуры, "бесы", по Достоевскому, но бесы, уже завоевавшие власть. Вот где подлинный ужас, и вот где трагедия.

Время же Фарион и таких, как она, подошло к концу. Выживут лишь те, кто вовремя остановится. Остальных прикончат.

Источник - fondsk.ru
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