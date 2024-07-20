Ильхам Алиев пообещал заморским территориям Франции помочь стать независимыми

00:20 22.07.2024

Алиев обещал помощь заморским территориям Франции в обретении независимости

Матвей Игнатьев



Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме заявил, что Баку намерен поддерживать заморские территории Франции всеми ресурсами в борьбе за независимость от Парижа. Его слова приводит агентство Azertag.



"Мы продолжим поддерживать все народы, страдающие от колониализма, насколько это в наших силах", - подчеркнул он.



По его словам, Баку будет поддерживать колонии Франции всеми ресурсами до тех пор, пока они не станут свободными.



"Вы и миллионы подобных вам должны жить свободно на своей земле, планировать свое будущее и защищать свое наследие, достоинство и язык, которых вас хотят лишить", - подчеркнул он.



В мае сообщалось, что по мнению Франции Россия и Азербайджан якобы как-то связаны с беспорядками и столкновениями между протестующими, полицией и французскими военными в Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане.



17 апреля стало известно, что Париж принял решение отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане. Отмечалось, что президент Франции Эммануэль Макрон принял это решение на фоне "продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку".



Ранее политолог Тимофеев рассказал, к чему могут привести действия Франции в Новой Каледонии.