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Казахстан. О рейтингах правящей элиты, - Данияр Ашимбаев
00:29 22.07.2024

О рейтингах правящей элиты
Данияр Ашимбаев: Прежние управленческие элиты воспринимались примерно на 1,5-2 балла выше, чем нынешние. Имела место и лучшая медийная узнаваемость, и сила привычки, и конечно транслируемый авторитет

Данияр Ашимбаев, 17 июля

ЦСПИ "Стратегия" опубликовала рейтинг казахстанской политической верхушки по итогам II квартала.
Посмотрим, как оценивается эффективность наших управленцев
Все показатели оценены по 7-балльной шкале, но только четверо получили "четверки".
23 чиновника оценены на "тройки" и столько же - на "двойки".
Первая "двадцатка" выглядит так (в скобкак место в I квартале):
1. Нуртлеу М.А. (2)
2. Кошанов Е.Ж. (3)
3. Бозумбаев К.А. (-)
4. Сагимбаев Е.А. (10)
5. Бектенов О.А. (5)
6. Карин Е.Т. (7)
7. Сулейменов Т.М. (9)
8. Ашимбаев М.С. (4)
9. Касымбек Ж.М. (6)
10. Дуйсенова Т.Б. (15)
11. Нурдаулетов Г.Д. (29)
12. Скляр Р.В. (12)
13. Досаев Е.А. (19)
14. Жумагали А.Ж. (13)
15. Балаева А.Г. (8)
16. Жумангарин С.М. (25)
17. Аринов Ч.С. (26)
18. Смаилов А.А. (-)
19. Дадебай А.А. (28)
20. Саденов Е.С. (11).
Из "двадцатки" выпали Годунова (прежний №1), Жакупова (14), Азимова (16), Такиев (17), Жаксылыков (18) и Малахов (20).
Несколько вырос рейтинг главы АП Дадебаева, хотя до "веса" этой должности пока явно не набирает. Причина, думаю, в том, что администрация с новой структурой, принятой осенью прошлого года, просела в плане авторитета.
Самый большой рывок совершил, конечно, вернувшийся в большую игру Бозумбаев.
Любопытно, что два вице-премьера опережают в рейтинге главу правительства.
Аутсайдерами являются Карагойшин, Жакыпов и Шаймарданов.
Отметим, что прошлый антифиналист Нуржигитов поработал над своим министерством и несколько поднялся в списке, а еще один герой антирейтинга Омаров (АЗРК) вообще улетел на десяток позиций вверх. Тут роль сыграли, думаю, недавние доклады агентства.
Низкий авторитет Жакыпова и Карагойшина связан с полным отсутствием авторитета у возглавляемых ими холдингов.
Из вице-премьеров уверенное падение продолжает Байбазаров (36-е место в I квартале и 44-е - во II).
***
Рейтинг авторитетности (или, скажем так, уважения) несколько отличается от рейтинга эффективности в персоналиях, но не в баллах.
5 баллов не получил никто (напомню, что оценка идет вообще по семи).
Первая двадцатка такова (в скобках - место в I квартале):
1. Нуртлеу М.А. (5)
2. Бектенов О.А. (7)
3. Карин Е.Т. (4)
4. Кошанов Е.Ж. (1)
5. Бозумбаев К.А. (-)
6. Балаева А.Г. (6)
7. Ашимбаев М.С. (3)
8. Сагимбаев Е.А. (14)
9. Дуйсенова Т.Б. (12)
10. Сулейменов Т.М. (10)
11. Касымбек Ж.М. (8)
12. Досаев Е.А. (9)
13. Асылов Б.Н. (17)
14. Нурдаулетов Г.Д. (26)
15. Жумагали А.Ж. (19)
16. Жумангарин С.М. (18)
17. Скляр Р.В. (11)
18. Саденов Е.С. (13)
19. Дадебай А.А. (30)
20. Жаксылыков Р.Ф. (16)
Тут все примерно при своих, но выросли Бозумбаев, Дадебай и Нурдаулетов.
Отметим, что в прошлом квартале Кошанов имел 5 баллов, а в этом снизил до 4,25.
Пятерку вообще сейчас получить сложновато.
В IV квартале 2023 г. Кошанов был единственным, кто получил больше 4.
В III квартале 4 балла по авторитетности имели Кошанов, Ашимбаев, Карин и Нуртлеу.
В 2022 году этот показатель вообще не замерялся - элита сильно обновилась и вопрос был скорее в ее узнаваемости.
В III квартале 2021 г. свыше 5 баллов имели Токаев, Масимов, Нигматулин, Кулибаев, свыше 4 - Исекешев, Ашимбаев, Кошанов, Бисембаев, Касымбеков, Мамин, Кушербаев, Утемуратов, Мамин, Абаев, Байбек, Досаев, Келимбетов, Имашев, Тургумбаев и Бозумбаев.
В IV квартале 2020 г. пятерку имели Токаев и Масимов, четверку - Нигматулин, Исекешев, Ашимбаев, Мамин, Шпекбаев, Кошанов, Касымбеков, Кулибаев, Бисембаев, Есимов, Досаев, Утемуратов и Кушербаев.
В IV квартале 2019 г. пятерочки были те же. Четверку имели Тасмагамбетов, Назарбаева, Нигматулин, Есимов, Кулибаев, Шпекбаев, Мамин, Кушербаев, Утемуратов, Бисембаев, Асанов, Айдарбаев, Сагинтаев, Касымов и Мами.
В IV квартале 2018 г. 5 баллов набрали Масимов, Есимов, Тасмагамбетов и Кулибаев, 4 балла - Исекешев, Нигматулин, Кожамжаров, Токаев, Сагинтаев, Мамин, Назарбаева, Байбек, Жумагалиев, Утемуратов, Шпекбаев, Шукеев, Бисембаев, Досаев, Мами, Касымбеков, Абыкаев, Касымов и Джаксыбеков.
А если возьмем конец 2017 г., то увидим пятерки у Масимова, Джаксыбекова, Есимова, Тасмагамбетова, Нигматулина и Кулибаева. Четверки получили Исекешев, Токаев, Кожамжаров, Асанов, Мамин, Шукеев, Сагинтаев, Байбек, Шпекбаев, Касымбеков, Бисембаев, Назарбаева, Досаев, Жумаканов, Касымов и Мами.
Вообще, из рейтинга-2017 в рейтинге-2024 можно найти только Досаева, Бозумбаева, Касымбека, Сулейменова и Дуйсенову.
Прежние управленческие элиты воспринимались примерно на 1,5-2 балла выше, чем нынешние.
Имела место и лучшая медийная узнаваемость, и сила привычки, и конечно транслируемый авторитет.
Заметим, что речь далеко не всегда о чинопочитании - легко заметить, что спикеры, премьеры, руководители АП очень легко перемещались в рейтинге.

Вопрос, кстати, и в том, что весьма немногих прежних тяжеловесов признавали за эффективность. Зачастую уважение к той или иной фигуре было больше "историческим" или "весовым", нежели ее позитивное воздействие на состояние дел.
В конце 2017 г. "пятерку" по эффективности имели 3, 2018 - 2, 2019 - 0, 2020 - 0, 2021 - 3, 2022 - 0, 2023 - 0.
Для сравнения "четверку" имели: 2017 - 19, 2018 - 15, 2019 - 6, 2020 - 15, 2021 - 9, 2022 - 6, 2023 - 0, весной и летом 2024 - 4.
Качественная оценка правящей элиты, получается, уверенно снизилась от "хорошо с минусом" до "удовлетворительно" и продолжает падать.

Источник - Номад
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721597340


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