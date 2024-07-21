Узбекистан стремится стать дорогой жизни для экономики Киргизии, - В.Панфилова

05:50 22.07.2024

Ташкент инициирует новые проекты и формирует повестку дня Центрально-Азиатского региона

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Ташкент становится центром деловой, экономической и внешнеполитической активности Центральной Азии. Одной из составляющей этой интеграции стали переговоры президентов Узбекистана и Киргизии Шавката Мирзиеева и Садыра Жапарова. Помимо глобальных экономических проектов, таких как строительство железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан, Камбаратинской ГЭС-1 и запуск завода по сборке автомобилей в Киргизии, лидеры двух стран подписали совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении стратегического партнерства, в котором особое внимание уделяется кооперации в сферах экономики, торговли, инвестиций и сельского хозяйства.

Государственный визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Узбекистан завершился 19 июля посещением "музея под открытым небом" Ичан-Кала и дворца Нуруллабая в Хиве. В 1990 году Хива была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1997 году отметила 2500-летие. В 2020 году город был объявлен культурной столицей тюркского мира, в 2024-м – туристической столицей исламского мира.



Культурной программе предшествовали переговоры сначала в узком, затем в расширенном формате, по итогам которых главы государств подписали Совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и 16 других, не менее важных документов. Главы государств договорились увеличить товарооборот до 2 млрд долл. Для достижения этой цели принята программа по увеличению объемов взаимной торговли и будут созданы торговые дома в двух столицах.



Главы двух государств приняли участие в церемонии запуска крупных проектов кооперации. В частности, был дан старт строительству двух солнечных электрических станций общей мощностью 400 МВт в Ферганской и Наманганской областях. Вырабатываемая на этих станциях электроэнергия будет поставляться в Киргизию.



Кроме того, президенты по видеосвязи ввели в строй завод по производству современных легковых автомобилей и коммерческой техники в селе Ак-Суу Чуйской области Киргизии. На заводе будут выпускать автомобили марок "Кобальт", "Оникс" и "Трекер", а также грузовые автомобили.



Но настоящими драйверами торгово-экономического сотрудничества станут регионы двух стран. Речь идет о реализации программы агрокооперации, предусматривающей совместное выращивание сельхозкультур, создание интенсивных садов и агрокластеров. "Стороны намерены запустить зеленый коридор для ускоренной транспортировки сельскохозяйственной и животноводческой продукции", – отметили в пресс-службе президента Узбекистана.



Директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков считает, что состоявшиеся киргизско-узбекские переговоры необходимо рассматривать в более широком контексте, как очередной шаг Ташкента на пути к региональному лидерству и формированию региональной повестки дня. "С 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проводит политику, направленную на то, чтобы Узбекистан стал локомотивом центральноазиатской интеграции", – сказал "НГ" Шестаков.



По его мнению, Ташкент стремится стать центром деловой, экономической и внешнеполитической активности региона. В этом ключе переговоры Жапарова и Мирзиеева – важный этап в реализации этой стратегии. Помимо обсуждения глобальных экономических проектов, таких как запуск завода по сборке автомобилей и строительство железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан, которая является для Ташкента наиболее выгодным проектом, стороны обсуждали и строительство Камбаратинской ГЭС-1. Этот проект важен не только с точки зрения энергетики, но и как интеграционный проект, в котором участвуют три страны региона: Киргизия, Узбекистан и Казахстан.



В ходе переговоров лидеров двух стран также обсуждались менее значительные моменты, такие как строительство дорог и послабление пограничного режима для жителей приграничных районов Ферганской области и анклава Сох. "Сегодня пересечение киргизско-узбекской границы занимает считаные минуты. А еще недавно Узбекистан для Киргизии был закрытой страной. Чего не скажешь о соседнем Казахстане. При этом на казахстанской границе порой приходится ждать часами.



"Президент Мирзиеев формирует повестку дня государства, которое создает в Узбекистане максимально благоприятные условия для торгово-экономического сотрудничества. Именно поэтому строительство железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан – один из ключевых проектов, способствующих привлечению инвестиций из Китая", – отметил Шестаков. Правда, эта магистраль становится конкурентом китайско-казахстанского транспортного маршрута, что вызывает недовольство в Астане. И если прежде дорогой жизни для экономики Киргизии был Казахстан, то сегодня Узбекистан стремится стать этой дорогой.



Эксперт также обратил внимание, что Казахстан, в свою очередь, делает послабления для граждан Киргизии. В частности, премьер-министр Олжас Бектенов 19 июля подписал указ об отмене ограничений по срокам пребывания для граждан Киргизии. Им разрешили делать так называемый визаран, то есть пересекать границы для обновления сроков легального пребывания в Казахстане. "Это своеобразный ответ Астаны на визит Жапарова в Ташкент. Хотя понятно, что этот шаг готовился давно, но тем не менее подписание указа совпало по времени с визитом киргизского президента в Узбекистан. Поскольку киргизско-казахстанская граница остается проблемной, то Астане важно показать, что она тоже готова создавать преференции для граждан Киргизии. Это очередное подтверждение существующей региональной конкуренции между Казахстаном и Узбекистаном. Садыр Жапаров эту конкуренцию может использовать в своих интересах", – считает эксперт.



По мнению Шестакова, открытость границ, запуск крупных предприятий, строительство железной дороги и дальнейшее движение грузоперевозок будут зависеть от Ташкента. Шавкату Мирзиееву важно закрепить за Узбекистаном центральноазиатский процесс интеграции, тем более что она идет со скрипом. В частности, Таджикистан и Туркменистан до сих пор не подписали договор, декларирующий приверженность всех центральноазиатских стран "дружбе, добрососедству и сотрудничеству". Эксперт не исключает, что этот вопрос вновь будет поднят на предстоящей консультативной встрече глав центральноазиатских государств, которая пройдет в августе в Астане.



Шестаков также считает, что президент Узбекистана активно работает над созданием площадки для регионального сотрудничества, которая сможет консолидировать интересы всех государств Центральной Азии. Если эта инициатива будет реализована, Ташкент станет ключевым центром интеграции в регионе, а влияние организаций типа ОТГ (Организация тюрских государств) может значительно снизиться. "В целом действия Узбекистана показывают, что страна стремится стать лидером в Центральной Азии, инициируя новые проекты и формируя повестку дня региона", – заключил эксперт.



21.07.24