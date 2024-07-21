Байден - гуд бай! Еще один перспективный кандидат - губернаторша Мичигана Гретхен Уитмер...

05:55 22.07.2024

Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Какие козыри остались у демократов?

Продолжая предвыборную кампанию, нынешний президент компрометировал Демпартию

Ирина Мишина



Джо Байден все? Версии его отказа продолжать предвыборную кампанию сейчас высказывают разные. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава Белого дома неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом. Кто-то упоминает о его пошатнувшемся здоровье и ковиде, третьи аргументируют все возрастом.



На самом деле снятие Байдена с предвыборной гонки - событие ожидаемое. 13 июля 2024 года в Пенсильвании целились в Трампа, а попали в Байдена.



После покушения Трампу удалось склонить на свою сторону даже "колеблющиеся штаты". Именно за них разворачивается основная борьба на выборах. Дональд Трамп завоевал поддержку в штатах Пенсильвания, Висконсин, Аризона и Небраска.



Трамп стал главным фаворитом президентской гонки. Skybet - известнейшая и авторитетная британская букмекерская контора - оценила шансы Трампа на победу в 71%.



Это уже победа, или возможны варианты? Как будут разворачиваться события дальше? С таким вопросом мы обратились к дипломату, политологу, доктору исторических наук, зав. кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николаю Платошкину.



- После покушения на Трампа у Байдена фактически не осталось шансов на победу. Своим провалом на выборах он мог скомпрометировать Демократическую партию. Главная ошибка Байдена в том, что после покушения на Трампа он взял часть вины на себя. Помните, что он говорил? "Хватит заниматься моим здоровьем, давайте займемся Трампом!" Ну и Трамп, разумеется, добавил к этому свои жалобы: его, дескать, вконец "затравили" демократы. Дальше демократы должны будут выдвинуть новую кандидатуру на пост президента. Это произойдет 19 августа на внеочередном съезде партии демократов США.



"СП": Согласно регламенту, заявки на выдвижение кандидата в президенты должны быть поданы в письменном виде и заверены самими претендентами на выдвижение в президенты. Кроме того, им необходимо заручиться поддержкой не менее чем 300 делегатов. Долгая процедура… Кто сможет оперативно заменить Байдена в предвыборной гонке?



- Наиболее очевидным претендентом на пост кандидата в президенты США вместо Джо Байдена называют 59-летнюю вице-президента Камалу Харрис.



Согласно опросам, она могла бы рассчитывать на 39% голосов. Лично я делаю ставку на Гретхен Уитмер, губернатора штата Мичиган. Ей 52 года, она бакалавр искусств и доктор права. У нее намного больше шансов. И дело не только в том, что она успешный губернатор. Американцы, какими бы толерантными они ни были, никогда не проголосуют за чернокожую женщину-президента.



"СП": Джо Байден снялся с выборов, но он продолжает оставаться президентом…



- Да, до 20 января 2025 года Джо Байден будет оставаться легитимным президентом США и будет исполнять все свои президентские обязанности.