Необъяснимый Джо: Байдена снова вывели из игры, - А.Костина

06:51 22.07.2024 22 июля 2024,



Почему американский лидер выбыл из президентской гонки и кто теперь составит конкуренцию Трампу

Анастасия Костина



Вице-президент Камала Харрис становится все более вероятным кандидатом в президенты США, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Как и в 1987 году, в 2008-м глава Белого дома Джо Байден снова объявил, что отказывается от участия в президентской гонке. Он уже поддержал кандидатуру Харрис, которая намерена выиграть номинацию от Демпартии. Однако времени до съезда партии, на котором утвердят единого кандидата, все меньше. Более того, демократам, возможно, придется провести первый открытый съезд с 1968 года. В таком случае велика вероятность хаоса, отмечают американские СМИ. Кто еще может составить конкуренцию ставленнице Байдена - в материале "Известий".



Почему Джо Байден вышел из президентской гонки

21 июля президент США Джо Байден сделал то, чего от него ожидали одни и одновременно боялись другие из-за последующего за этим хаоса - глава Белого дома снял свою кандидатуру с выборов. "Я считаю, что в интересах моей партии и страны мне стоит уйти в отставку и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента в оставшийся срок моих полномочий", - сказано в официальном заявлении президента.



Это первый случай более чем за полвека, когда президент США отказался от переизбрания. В 1968 году демократ Линдон Джонсон отказался от борьбы еще на этапе праймериз (первичных выборов) на фоне массовых протестов против войны во Вьетнаме. Байден пообещал подробнее осветить свое решение на неделе в обращении к нации. Пока же он подчеркнул, что, несмотря на выход из предвыборной гонки, он останется президентом до конца своего первого и, скорее всего, уже единственного срока, учитывая его преклонный возраст. 81-летний Джо Байден остается самым возрастным президентом в истории Соединенных Штатов. Примечательно, что Байден уже выходил из предвыборной гонки - в далеком 1987 году, еще будучи сенатором, он также снял свою кандидатуру в борьбе за пост президента США.



Тогда Байдена обвинили в плагиате: сначала выяснилось, что он заимствовал речь лидера британской оппозиции, а затем ему указали на плагиат еще и в бытность учебы на юридическом факультете. Его также обвинили в том, что он приукрасил свою успеваемость.



Вышел Байден из гонки и в 2008-м, после того как набрал меньше 1% голосов на начальном этапе праймериз. В итоге на президентских выборах победил Барак Обама, а Байден стал вице-президентом.



В соцсетях Байден сразу написал, что поддерживает кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис, которую и считали основной альтернативой. Выражая приверженность Харрис, он призвал всех сплотиться и "победить Трампа". Кандидат от республиканцев, конечно, моментально отреагировал на решение бывшего визави, так как не раз публично указывал на неспособность нынешнего американского лидера управлять страной.



Байден вышел из президентской гонки. Что это значит

Дональд Трамп заявил, что Байден запомнится как худший президент в истории, а победить Харрис ему будет намного легче, чем Байдена. Не менее громкие заявления сделали и другие видные республиканцы. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон призвал Байдена и вовсе уйти в отставку. По его мнению, перспективы демократов на ноябрьских выборах не улучшатся в случае участия Харрис, так как она была соучастницей провальной политики Байдена. Харрис же заявила, что собирается выиграть номинацию от Демократической партии и поблагодарила Байдена за поддержку.



- Я думаю, причина в том, что, очевидно, у президента Байдена не только ментальные, но и физические проблемы, это стало понятно после его провала на дебатах, и демократы оказали на него невероятное давление. Стало предельно ясно, что ему не победить, и все в США знают это. Трамп уже лидирует в шести ключевых штатах: в Пенсильвании, Висконсине, Мичигане, Аризоне, Неваде, Джорджии. Харрис, будучи более слабым кандидатом, чем Байден, вряд ли сможет что-то сделать, - поделился мнением с "Известиями" республиканец, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.



Последние несколько недель на Байдена действительно кратно усилилось давление, особенно после провальных дебатов с Трампом 27 июня и не менее неудачной пресс-конференции 11 июля, которую глава Белого дома давал по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. В частности, во время выступления Байден допустил оговорку, назвав Трампа вице-президентом вместо Камалы Харрис.



Гудбайден: демократы задумали сплотиться вокруг Камалы Харрис

В партии все больше недовольны поведением президента и считают, что он не сможет одолеть Трампа

Неудивительно, что призывы сняться с выборов посыпались не только от республиканцев, но и от высокопоставленных демократов, которые всерьез обеспокоились стремительно повышающимися шансами Трампа на победу на фоне бесконечных ляпов Байдена. Например, об этом публично заявил лидер демократов в сенате США Чак Шумер, что весьма показательно. Байден отказывался снимать свою кандидатуру, однако 17 июля допустил пересмотр своего решения из-за проблем со здоровьем. Позже стало известно, что президент заразился коронавирусом, причем уже в третий раз. При этом еще 20 июня он планировал остаться в гонке. Как сообщает CNN, решение было принято за 48 часов.



- Для Демпартии Байден сделал правильное решение, потому что он просто не в состоянии вести предвыборную кампанию и тем более быть президентом на следующий срок. Очевидно, что роль сыграли видные деятели среди однопартийцев, а также СМИ, которые связаны с демократами. Что касается президентства Байдена, то именно с точки зрения внешней политики это оказалось огромным провалом. Ситуация вокруг Украины и деградация отношений с РФ в большой степени на его совести. Байден сейчас превращается до выборов в так называемую хромую утку, - заявил "Известиям" президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.



Эксперт считает, что потенциального диалога между Москвой и Вашингтоном стоит ждать уже при новой администрации Белого дома.



Медицинский уход: Байден заявил, что не будет участвовать в выборах президента

Опросы показывают преимущество Трампа накануне голосования

Как будут выбирать нового кандидата и у кого есть шансы стать президентом США

Несмотря на заявление Трампа о легкой победе над Харрис, шансы демократов после выхода Байдена из гонки повысились, считает Лозанский. Учитывая негласный консенсус внутри партии по поводу кандидатуры 59-летней Харрис, этот выбор весьма рационален. Кроме того, вице-президента США уже поддержала чета Клинтон, то есть экс-главы Белого дома и Госдепа.



- Должность вице-президента обеспечивает Харрис узнаваемость на национальном уровне, а спонсоры Демпартии снова будут готовы вливать деньги в предвыборную кампанию (даже не столько горячо поддерживая Харрис, сколько поддерживая поражение Дональда Трампа). Более чем за три месяца Харрис можно раскрутить еще сильнее при наличие возможностей и ресурсов, - отметил в разговоре с "Известиями" программный менеджер Российского совета по международным делам Константин Суховерхов.



По итогам недавнего опроса YouGov, Харрис могла бы рассчитывать на 39% голосов против 44% у Трампа (остальные получили независимые кандидаты Роберт Кеннеди – младший, Джилл Стайн и Корнел Уэст, которые вряд ли победят на выборах, но зато могут оттянуть на себя голоса). Исследование Ipsos спрогнозировало 44% у обоих кандидатов. Интересно отметить, что Харрис пока не поддержал, например, Барак Обама. Экс-президент выразил уверенность, что Демпартия "сможет организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат".



Потенциальной заменой Байдену, причем еще до начала президентской гонки, рассматривался губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Последнее время широкую поддержку получила также губернатор Мичигана Гретхен Уитмер. Кандидатство прочили и бывшей первой леди США Мишель Обаме.



- Губернаторы Ньюсом и Уитмер публично заявили, что не хотят, чтобы их кандидатура рассматривалась на выборах в 2024 году, скорее всего, потому что оба подумывают баллотироваться в 2028 году. Мишель Обама не считается серьезным кандидатом. По крайней мере она и ее муж, экс-президент США Барак Обама, говорили, что она не заинтересована в том, чтобы быть кандидатом, - сказал "Известиям" профессор университета Уэйна в Детройте Саид Хан.



Эксперт считает, что другие потенциальные кандидаты, например, губернаторы Кентукки и Пенсильвании, Энди Бешир и Джошуа Шапиро, скорее всего, будут претендовать на пост уже вице-президента США. Однако наиболее перспективной парой могут оказаться Камала Харрис и Питт Буттиджич в качестве президента и вице-президента страны, сказал "Известиям" профессор, старший научный сотрудник Института политических исследований Католического университета Америки в Вашингтоне Герберт Регинбогин.



При этом демократы в конгрессе США заявили, что хотят провести открытый процесс выбора кандидата от партии, а не просто по умолчанию назначить Камалу Харрис, пишет NBC News. К этому призвал и Роберт Кеннеди – младший. Однако времени для выбора кандидата и особенно для его раскрутки остается все меньше. Утвердить его необходимо уже на национальном съезда Демократической партии 19 августа в Чикаго.



Если внутри партии так и не выберут нового кандидата, демократам, вероятно, придется провести свой первый открытый съезд с 1968 года - это будет нечто вроде мини-праймериз, на которых претенденты попытаются убедить делегатов проголосовать за них (делегаты - это члены партии, чьи голоса кандидаты получают по итогам праймериз). Как отмечает The Washington Post, риск хаоса при таком голосовании высок, а времени все меньше, поэтому в Демпартии, вероятно, попытаются урегулировать вопрос выдвижения до начала съезда. Источник - известия

