Украинский суверенитет и независимость канули в Лету, - Виктор Медведчук

07:46 22.07.2024

22 июля 2024,



"Известия" публикуют статью председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука



Сегодня остатки украинской государственности переживают агонию. Украина Зеленского стала политическим и экономическим банкротом, неудавшимся политическим проектом на стадии закрытия. И тут не место злорадству и ехидным замечаниям о том, что граждане Украины недостойны своего государства, что они неполноценные или недоразвитые. Крушение украинского современного государства - трагедия для миллионов людей, потому любые подобные циничные упреки несправедливы и препятствуют выходу из сложившейся ситуации.



Ведь это не украинцы оказались недостойны этого государства, а государство строили недостойными методами, сделали его непригодным для жизни, испортили жизнь целому народу, и у тех, кто это сделал, есть имена и фамилии. Это те, кто, облеченный властью, не защитил интересы людей, которые его избрали, допустил кровавый государственный переворот в 2014 году. Кто незаконно, преступно пришел к власти: Турчинов, Данилов, Парубий и другие. Это те, кто вместе и под руководством Порошенко, а затем и Зеленского предали Украину агрессивному коллективному Западу, втянули ее в бойню, цена которой - сотни тысяч жертв, потеря экономического потенциала и утрата страны.



Кроме того, существует масса факторов и тенденций, которые от простого украинца мало зависели. Политическое безумие охватило Европу не в меньшей степени, чем Украину. В Европе нейтралитет потеряли Швеция и Финляндия, а они имеют стаж независимости намного больше украинского и выстроили все свое благополучие именно на нейтралитете. Германия в конце холодной войны была локомотивом разрядки, а сегодня она полностью обслуживает интересы США и НАТО, не пытаясь строить собственную политику. А после так называемого саммита мира, который был перечеркнут мирными инициативами Владимира Путина, Швейцария уже не может быть символом нейтралитета и площадкой для переговоров, уступая ее Китаю, Саудовской Аравии и другим странам.



Стремление в НАТО как полное уничтожение государственности

Экономическая интеграция Украины в Европу никогда не вызывала протестов со стороны России. Протесты вызывали военная интеграция в НАТО и экономические диверсии в пользу третьих стран. Украинские товары ЕС никогда толком не интересовали, и никто не помогал доводить промышленность до европейских стандартов.



Коллективный Запад активно начал деиндустриализацию некогда передовой промышленности Украины, сделал ее сырьевым придатком для ЕС. Реальная ситуация еще хуже. Украина в новых экономических отношениях должна продавать западным компаниям сырье по одной цене, а те продают его третьим странам уже по другой. Таким образом, страну сделали сырьевым придатком для третьих стран, сдирая и с них, и с Украины по три шкуры.



Естественно, что подобная политика не приводила, да и не могла привести к богатству страны, но, чтобы сохранить возможности такого грабежа, страну толкали в НАТО. Украина должна была стать законной добычей этого блока и навсегда забыть о нейтралитете и суверенитете. Именно коллективный Запад громил неокрепшую украинскую государственность экономически, политически и информационно. Всех, кто становился на защиту национальных интересов страны, либо репрессировали, либо подкупали. За 30 лет в западных пробирках была выращена малограмотная, примитивная, жадная и хамовитая элита, презирающая свой народ и согласная выполнять любые безумные приказы, если они шли от западных хозяев.



Коллективный Запад настойчиво и систематически готовил Украину как таран против России, и никакая мирная, богатая и влиятельная Украина ему была не нужна. Сегодня тот кошмар и нацистский беспредел, что происходит в стране, они объявили победой демократии, обнищание страны - ее богатством, а массовое бегство жителей и уничтожение населения в [спецоперации] - национальным возрождением. Естественно, что при такой "помощи" современное государство построить было невозможно.



Но какое бы сильное внешнее влияние ни оказывалось на страну, есть надежда на ее политическую элиту. Она должна не жить чужим умом и по спущенным из других стран методичкам. Если из современной истории вычесть оба майдана 2004 и 2014 годов, искусственно созданные и профинансированные из-за океана, то получится, что Украина никогда не голосовала за прозападных политиков, но страну активно ломали через колено.



Фото: Getty Images/Brendan Hoffman

Украинский нацизм вовсе не национальное явление, основная масса политиков становилась бандеровцами после посещения посольства США, офисов западных разведок и различных фондов. Зеленский, например, стал нацистом после посещения офиса MI6 в Лондоне, несмотря на то что он еврей и внук участников Великой Отечественной войны.



Именно Зеленский довел украинское государство до уровня концлагеря, когда власть не служит народу, а является его палачом и тюремщиком. После второго майдана украинцев не только продолжили грабить, но уже и убивать. Зеленский поставил убийство граждан Украины на поток. Массовая гибель и бегство граждан из страны дали Зеленскому неконтролируемую власть, огромные деньги и, главное, триумфы на коллективном Западе.



Получив власть, Зеленский ввел в политику свое болезненное эго и непомерное тщеславие. Но разве он один это сделал? Сегодня масса руководителей различных рангов упиваются неконтролируемой властью и коррупцией, чем окончательно разрушили страну, которую уже не склеить, как разбитую чашку. Украинское государство воюет не столько с Россией, сколько с собственным народом, и такое государство украинскому народу не нужно.



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Оппозиция, которая продала себя власти

Как бы ни была продажна власть, у государства остается еще надежда на оппозицию. Если власть предала народ, то всегда есть шанс у оппозиции спасти страну. При этом оппозиция должна быть неподкупная, искренняя и активная. Именно такой оппозиции на Украине и не оказалось в настоящее время.



Украинская оппозиция легла под власть, чем уничтожила этот демократический институт. В этом нет ничего удивительного, так как она вся прозападная. Сегодня она голосует, как скажет Зеленский под пристальным надзором Стефанчука. Политической оппозиции, которая бы представляла интересы юго-востока и русскоязычного населения, нет ни в парламенте, ни в политике вообще, поскольку она запрещена и уничтожена преступным режимом Зеленского. А те депутаты, которые получили доверие граждан, представляющих другую позицию, предали своих избирателей и присоединились к общей своре.



Но тогда смысл парламента, который должен отстаивать различные политические позиции от имени избирателей, окончательно утрачен. Верховная рада сегодня дошла до роли рейхстага в Третьем рейхе, полностью обслуживает фантазии фюрера Зеленского, не представляя волю и интересы украинского народа.



Так называемая украинская элита в настоящее время окончательно построила государство для себя против народа. И все, что можно сейчас сделать, - это спасти украинцев от тех, кто их предал и нажился на этом. Проблема в том, что сегодня украинским государственным аппаратом управлять некому, да и сам этот аппарат разрушен до основания, его заменил политический кровавый цирк. Пришло время закончить этот цирк, а клоунов, захвативших власть, призвать к ответу.



Владимир Путин на встрече с руководством МИД России описал, как коллективный Запад ломал волю украинского народа, и нашел предателей, которые ему помогли: "Позицию, настроение, интересы и голоса этих людей - миллионов людей, которые проживают на юго-востоке, - просто вынуждены были учитывать, принимать во внимание и тогдашние украинские президенты, и политики, которые боролись за этот пост, пользовались голосами этих избирателей. Но, пользуясь этими голосами, выкручивались потом, лавировали, много врали, говорили о так называемом европейском выборе. Не решались идти на полный разрыв с Россией, потому что юго-восток Украины был настроен по-другому, нельзя было с этим не считаться. Такая двойственность всегда была присуща украинской власти на протяжении всех лет после признания независимости. Запад, разумеется, это видел. Он давно видел и понимал проблемы, которые там есть и которые можно разворошить, понимал сдерживающее значение юго-восточного фактора, как и то, что никакой многолетней пропагандой не получается изменить ситуацию в корне. Конечно, многое было сделано, но в корне трудно было переломить ситуацию. Не удавалось исковеркать историческую идентичность, сознание большинства людей на юго-востоке Украины, вытравить из них, в том числе из молодых поколений, доброе отношение к России и чувство нашей исторической общности. И потому опять решили действовать силой, просто сломать людей на юго-востоке, наплевать на их мнение. Для этого устроили, организовали, профинансировали, конечно, воспользовались трудностями и сложностями внутриполитического характера на Украине, но все-таки последовательно и целенаправленно подготовили вооруженный государственный переворот".



Я с сожалением понимал это, когда пришел в большую политику в конце 90-х, и с огромным сожалением признаю сегодня как зловещий факт, который не дал создать на Украине демократическое, правовое, социальное и суверенное государство. Сегодня возвратиться на круги своя возможности уже нет. Необходимо думать не о государстве и его территориальной целостности, которое так и не состоялось, а о судьбе простых людей, украинцев, и их будущем.