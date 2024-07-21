Раздухарившийся РосМИД призвал "расследовать преступную деятельность Байдена"

08:03 22.07.2024

Захарова призвала расследовать преступную деятельность Байдена

Захарова: преступный период пребывания Байдена во власти должен быть расследован



Преступный период пребывания президента США Джо Байдена должен быть расследован, такое расследование не за горами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его (Байдена) физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти.. И тех преступных решений в масштабах всего мира, которые за него принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать", - сказала она.



Кто должен проводить такое расследование, Захарова не уточнила.



"Должно быть все сфокусировано на тех преступлениях, которые были совершены под эгидой его президентства", - отметила дипломат.

В качестве таких преступлений она перечислила бесконтрольные поставки оружия в Европу и его расползание по всему континенту, превращение европейской страны (Украины) в террористическое государство с террористическим режимом, обрушение экономик стран Евросоюза, а также "бесконтрольная миграция и бесконечные политические махинации" и "постановка под угрозу существования государств на Ближнем Востоке".



"Вот это все должно стать предметом рассмотрения... Уверена, что это не за горами. Потому что то количество преступных шагов, решений и действий, которые были предприняты Байденом - я не знаю, в состоянии ментальной отключки или воздействия со стороны кого-то, - требует действительно серьезного разбирательства", - резюмировала Захарова.

В воскресенье действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока.



Байден - старейший президент США, в ноябре ему исполнится 82 года. Он не раз оказывался в неловком положении и делал оговорки. Американский лидер неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.



Кроме того, глава государства странно ведет себя на публике. На одном из выступлений он протянул руку для пожатия в пустоту, на другом - пинал трибуну. В июне этого года на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе Байден застыл на сцене и экс-главе Белого дома Бараку Обаме пришлось увести его. В июне 2023-го президент покинул съемочную площадку прямо во время прямого эфира на телеканале MSNBC.



Как писала газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена, в последние месяцы ухудшение его состояния стало проявляться все чаще, особенно после провальных дебатов с Дональдом Трампом. Сообщалось, что во время беседы американский лидер представал еще более "растерянным, вялым или терявшим нить разговора".



Сам Байден регулярно отрицал, что у него есть какие-либо проблемы с ментальным здоровьем, указывая на наличие соответствующих заключений от врачей.