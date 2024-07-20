Диаспоры гастарбайтеров захватывают "улицу" в России, - СП

08:14 22.07.2024

20 июля 2024

Диаспоры гастарбайтеров захватывают "улицу", а депутатов Госдумы бьют палками и камнями

Россияне пока еще толерантны к мигрантам, утверждает ВЦИОМ, но надолго ли?

Сергей Аксенов



Депутат Госдумы, коммунист Михаил Матвеев после нападения на него группы мигрантов, чувствует себя удовлетворительно. "Еду сейчас на перевязку… Болит место удара, где зашили", - пожаловался Матвеев. Ходить в больницу ему придется около 10 дней - пока не снимут швы. "Мухамедсаид Сулейманович (медик - „СП") наложил швы, как выяснилось, об мою голову разбили бутылку (или камнем ударили)", - пояснил депутат в своем Тг-канале.



Народный избранник считает, что еще "легко отделался". По словам Матвеева, он увидел из машины, как трое молодых людей с палкой задирают прохожих. Депутат остановился и попытался пресечь беспредел, но пострадал сам. Как выяснилось, троица начала бить людей еще на местном пляже, затем они напали на пожилого мужчину, потом ударили водителя маршрутки, и наконец устроили дебош в магазине. Серийное… не убийство, но хулиганство.



Матвеев назвал напавших на него "интернациональной бандой". "Бахиров - главарь, таджик. Трижды судимый. Заявил о себе как о стороннике АУЕ*, типа смотрящим по району. Но во время допроса принять статус отказался. Кичился, что является бойцом ММА, „втирал" полиции про свои бои и рейтинг. Но дрался он, как мы помним, палкой. Второй - узбек, третий тоже мигрант", - цитирует слова депутата самарское издание.



По информации Матвеева, лидер группы подозреваемых имеет российское гражданство, а все три судимости получены им уже в РФ и закончились "примирением сторон". Может именно отсутствие жесткого наказания в прошлом стало причиной нового инцидента? Сейчас дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ** - хулиганство организованной группой, связанное с сопротивлением представителю власти. Ведь депутат - это власть.



Правда, пойманные мигранты тоже себя чувствуют таковой - низовой криминальной властью, которая "держит" улицу. "Я видел его в наручниках, он вышагивал королем, - свидетельствует Матвеев. - Когда к нему зашел ФСБшник, он его чуть ли не… послал". Депутат предвидит, что нападение на него будет расценено как незначительный проступок, суд может отпустить задержанных и они вернутся на улицу с еще большим авторитетом.



Произошедшее в Самаре не удивляет. Ранее там же СК был вынужден закрыть уголовное дело об оскорблении власти двумя подростками из Таджикистана из-за несовершеннолетия фигурантов. Те после серии драк опубликовали в соцсетях видео, на котором пообещали осуществить действия сексуального характера в отношении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и утверждали, что им "ничего не будет". Губернатор уже бывший.



Все это проявления реальной власти национальных диаспор, все больше напоминающих ОПГ. По свежим данным Бастрыкина, число совершенных иностранцами изнасилований с начала 2024 года выросло на 5%, развратных действий в отношении детей - на 25%, на 55% увеличилось количество экстремистских преступлений. И даже если лидеры диаспор не дают указаний совершать преступления, они затем нередко "отмазывают" виновников.



А ведь этнические диаспоры, сформированные теми, кто имеет свое собственное национальное государство, и организующие своих земляков в России, мало чем отличаются от структур - иностранных агентов, действующих в интересах внешних игроков. Но если иноагентов в РФ ограничивают и наказывают, то почему диаспоры, по сути ОПГ, признаются нормой, а работают с ними чиновники, а не РУБОП, который давно упразднили?



Видимо, "огонь по штабам", криминальным этническим группам, станет одним из приоритетных направлений для государства в ближайшее время. Трудно представить, чтобы власть проигнорировала прямое нападение на члена парламента страны. Этак можно всю сакральность растерять. Сначала в глазах лидеров ОПГ… то есть диаспор, потом широких масс рядовых мигрантов, а затем и среди россиян. Кто уважает слабую власть?



Законодательную базу для упорядочения проблем, связанных с трудовой миграцией, уже вовсю готовят Госдуме. По словам спикера Володина, сейчас нижняя палата рассматривает 25 таких законопроектов. Также он анонсировал новые инициативы: об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции и о борьбе с преступлениями, связанными с оформлением миграционного статуса.



Голова к голове со спикером Госдумы идет глава СК Бастрыкин, ставший в последнее время фронтменом антимигрантской партии среди начальства и тем вызвавший восторг ксенофобски настроенной (и не только) части общества. Среди его новаций, введение биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех приезжих, запрет регистрации в "резиновых квартирах" и т. п.



Но главное, СК предлагает более жесткие подходы к вопросу лишения гражданства для натурализованных граждан. К уже имеющимся (и применяемыми) основаниям для лишения приобретенного гражданства предлагается добавить факты приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Похожий закон пострадавшего в Самаре депутата Матвеева был недавно отклонен Госдумой.



На фоне столь серьезных предложений силовиков недавняя идея Федерального агентства по делам национальностей адаптировать мигрантов к России посредством 70-минутной лекции выглядит жидковато, хотя по сути все верно: не фамильярничать, не обсуждать прилюдно россиян на своем языке, не бросаться на полуодетых женщин, не резать баранов где вздумается, не молиться в общественных местах, уважать памятники Великой Победе и т. д.



За пределами государственной практики остаются идеи радикалов в принципе отказаться от завоза в Россию рабочей силы. Начальство пока к такому не готово. Чувствуют, куда те клонят на самом деле и скользкие политические темы, связанные с национализмом, предпочитают обходить. И поэтому прилично ссылаются на нужды экономики - мол, не хватает рабочих рук, как же нам дальше развиваться?



Но оппоненты не унимаются и спорят с властью в ее же парадигме. "На главном курорте страны миллионы туристов за сезон справляются без мигрантов", - пишет из отпуска в Сочи военкор Александр Коц. В поварах и официантах, дворниках и уборщиках, шаурмячных и парках аттракционов, только наши соотечественники, указывает он. А все потому, что в Краснодарском крае закрыли для мигрантов целые отрасли и жестко штрафуют.



Возникает, однако, вопрос, почему закрыли? Уж не потому ли, что в Сочи есть резиденция "Бочаров ручей", высшие чиновники летают туда по работе и отдохнуть (не впускают же больше в Куршавель), и предпочитают видеть вокруг себя условную "Европу", а не "Азию"? Правдоподобное допущение. Если так, это больше похоже на бытовую ксенофобию, которая наших новоявленных борцов с колониализмом совсем не красит.



В отличии от начальства простые россияне, несмотря на все инциденты с мигрантами, пока сохраняют толерантность.



По данным ВЦИОМ, 81% россиян не испытывают негативных эмоций к представителям других национальностей. Почти столько же - 79% не испытывают неприязни к тем, кто переехал в их города из других государств. Плохо воспринимают мигрантов лишь 12% респондентов, из них только 3% "безусловно". Советское воспитание!



Вот только если не взяться за этнические ОПГ - диаспоры, эти цифры могут измениться. И скоро. Депутат Матвеев не даст соврать.



* АУЕ - Международное общественное движение "Арестантский уклад един" ("Арестантское уркаганское единство") признано экстремистским решением Верховного суда РФ от 17.08.2020, его деятельность на территории России запрещена.



** Ранее СМИ сообщали, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия мигрантов, напавших на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева в Самарской области, на покушение на убийство.