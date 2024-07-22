Решение Байдена "уронило" Азию - рынки встревожены неопределенностью

08:48 22.07.2024

Азиатские рынки в этот понедельник упали, поскольку решение Джо Байдена выйти из президентской гонки в США усилило неопределенность, в то время как трейдеры, похоже, остались равнодушными к решению Китая снизить процентные ставки в попытке поддержать слабеющую экономику страны, передает 22 июля France-Presse (AFP).



После того, как покушение на Дональда Трампа 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании и последовавший за ним съезд Республиканской партии США повысили ставки на его победу в ноябре, инвесторы пытались предсказать ожидающие демократов в Белом доме последствия, отмечает AFP.



В минувшее воскресенье Байден поддался призывам сойти с дистанции после неудачного выступления на теледебатах с Трампом в конце прошлого месяца, которое вызвало еще больше вопросов о его здоровье, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.



Аналитики считают, что в ближайшей перспективе рынки, скорее всего, будут нестабильными.



"Хотя инстинкт рынка подсказывает, что эта новость добавляет некоторую неопределенность к результатам выборов 5 ноября, чего не было на прошлой неделе, пройдет много недель прежде чем кто-либо сможет с уверенностью определить, является ли гонка за Белый дом значительно более узкой, чем представлялось ранее, - сказал Рэй Эттрилл из National Australia Bank. - По крайней мере в ближайшие несколько недель рынкам придется иметь дело с большим количеством шума, чем сигналов относительно политики США".

В понедельник акции в Азии упали после потерь на Уолл-стрит и в Европе, где основным фактором торговли стал сбой в глобальных компьютерных системах - результат некорректного обновления антивирусной программы, который повлиял на работу аэропортов, авиакомпаний, поездов, банков, магазинов и даже визитов к врачам.



Токио, Гонконг, Шанхай, Сидней, Сеул, Сингапур, Тайбэй и Манила упали, хотя Джакарта и Веллингтон немного выросли.



Последние события в Вашингтоне затмили оптимизм по поводу того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки уже в сентябре, а возможно, и еще раз до января.



Реакция на новость о том, что Центральный банк Китая снизил стоимость заимствований, была незначительной, поскольку лидеры страны стремятся дать толчок второй в мире экономике, пострадавшей от масштабного кризиса на рынке недвижимости и слабого потребительского спроса. Банк Китая снизил процентные ставки по годовым и пятилетним заимствованиям, пытаясь побудить коммерческие банки выдавать больше кредитов.



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