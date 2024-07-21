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Байден вышел из игры: что будут делать демократы? - Bloomberg
08:51 22.07.2024

Bloomberg
США
22 июля 2024
Байден вышел из игры: что будут делать демократы
Bloomberg: Харрис сможет использовать деньги, собранные для кампании Байдена
Президент США Джо Байден выступает с речью во время предвыборного мероприятия с вице-президентом Камалой Харрис в Роли, Северная Каролина, вторник, 26 марта 2024 г. - ИноСМИ, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ

После выхода Джо Байдена из предвыборной гонки демократы должны назвать нового кандидата, сообщает Bloomberg. Автор статьи объясняет, почему Камала Харрис, которую поддержал Байден, - наиболее предпочтительный выбор для партии.
Грегори Корт (Gregory Korte)
-Вице-президент Камала Харрис может сможет использовать деньги, собранные для кампании Байдена
-Другие демократы могут оспорить номинацию на съезде

Джо Байден объявил в воскресенье, что больше не претендует на номинацию от демократов, заявив, что это отвечает интересам партии и страны. 81-летний действующий президент вышел из гонки после того, как неудачное выступление на дебатах вызвало сомнения в его способности победить кандидата от республиканцев, 78-летнего экс-президента Дональда Трампа. Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
Как будет проходить процесс выдвижения кандидатов от Демократической партии?
После выхода Байдена из предвыборной гонки демократы должны официально назвать своего кандидата на пост президента на съезде партии, который пройдет 19 августа в Чикаго.

Байден набрал 99% голосов делегатов на праймериз и собраниях, проходивших в штатах и территориях с января по июнь. Согласно правилам Демократической партии, делегаты, проголосовавшие за него, "отражают настроения тех, кто их избрал".
Решение Байдена оказать Харрис "полную поддержку и одобрение", несомненно, будет иметь большое значение. Вице-президент заявила в воскресенье о "большой чести получить поддержку президента", добавив, что она "намерена заслужить и выиграть эту номинацию".
Могут ли другие бросить вызов Харрис?
Да. Любой соперник 59-летней Харрис должен будет объявить о своей кандидатуре до официального голосования по выдвижению, публично бросив вызов назначенному преемнику.

В первом туре голосуют только делегаты, имеющие право голоса; для победы в номинации необходимо простое большинство. После первого тура может голосовать еще одна группа из 700 делегатов, которых иногда называют суперделегатами. В эту группу входят члены Конгресса, партийные лидеры и другие видные представители партии, которые не связаны обязательствами ни с одним из кандидатов.
Почему Харрис является предпочтительным кандидатом?
Во-первых, поскольку она работала в связке с Байденом, уже собранные деньги на предвыборную кампанию будут доступны для нее и для нового кандидата в вице-президенты. Президентские кампании требуют огромных затрат, и финансовые вопросы играют здесь не последнюю роль. Демократическая партия уже потратила сотни миллионов долларов на предвыборную кампанию связки Байден-Харрис.
Президент США Джо Байден после выступления на предвыборном митинге в Филадельфии - ИноСМИ, 1920, 21.07.2024ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА США - 2024
Sky News
Великобритания
Джо Байден выбывает из президентской гонки 2024 года
21.07.2024
В июле у Байдена и Демократической партии было 240 миллионов долларов, по сравнению с 285 миллионами долларов у Трампа.

Выбор кандидата, отличного от Харрис, может потребовать еще больших затрат на представление нового кандидата избирателям. В число таких кандидатов могут войти губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Иллинойса Джейби Прицкер и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, хотя CBS News сообщила в воскресенье, что Ньюсом и Уитмер не планируют выдвигать свои кандидатуры. Ни у кого из них нет такой известности на национальном уровне, как у Харрис.
Кроме того, если демократы откажутся от кандидатуры темнокожей женщины, они рискуют оттолкнуть от себя два наиболее важных для партии блока избирателей.
Выходил ли действующий президент из предвыборной гонки когда-либо ранее?

Да. Президент Линдон Джонсон, демократ, принял решение не добиваться выдвижения на второй срок в 1968 году, когда нарастали протесты против войны во Вьетнаме. Выступая в Овальном кабинете, Джонсон сделал неожиданное заявление: "Я не буду этого добиваться и не приму номинации от своей партии на второй срок в качестве президента". Вместо этого демократы выдвинули кандидатуру Хьюберта Хамфри, вице-президента Джонсона, который потерпел поражение в борьбе с Ричардом Никсоном.

Джонсон принял решение в конце марта - тогда процесс определения кандидатов в президенты от основных партий отличался от сегодняшнего. В отличие от Байдена, Джонсон еще не набрал достаточного количества голосов на партийных праймериз, чтобы получить номинацию.

Источник - ИноСМИ
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