Что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки, - Г.Мирзаян

09:35 22.07.2024

22 ИЮЛЯ 2024,



Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета



Впервые в истории США глава государства в разгар избирательной кампании на второй срок вышел из предвыборной гонки. Судя по всему, Джо Байдену было сделано предложение, от которого нельзя было отказаться. Однако это его решение, в свою очередь, ставит и американское руководство, и союзников США в Европе перед чередой очень тяжелых решений.

"И хотя моим намерением было добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента до окончания моего срока".



Этих слов Джозефа Байдена – о снятии его кандидатуры с выборов – ждали многие месяцы. С тех пор, как стало понятно, что состояние здоровья (прежде всего, умственного) не позволяет Байдену успешно противостоять Дональду Трампу. Что и показали прошедшие в конце июня дебаты между кандидатами.



Почему сдался Байден



За прошедшие с момента дебатов три с лишним недели президент США Байден проявил невиданное упорство. Несмотря на давление со стороны партии и ближайших соратников, он отказывался выйти из гонки. Даже заявил о том, что с 22 июля продолжит свою предвыборную кампанию (прерванную из-за найденного у него коронавируса). "Да, ряд демократов призывал его уйти в отставку, однако от лиц, близких к президенту, практически не исходило сигналов о том, что эта отставка произойдет", – говорила по этому поводу бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Но она произошла – по всей видимости, из-за сочетания состояния здоровья президента США, шантажа спонсоров предвыборной кампании и утраты последних союзников. Не желающего уходить с честью Байдена могли бы убрать с позором без его желания – например, проведя по 25-й поправке к Конституции США, предусматривающей смену главы государства из-за его неспособности управлять страной.



Скорее всего, именно поэтому президент США завершил свою предвыборную гонку. Фактически его поставили перед единственным выбором – или почетно сдаться, или позорно быть изгнанным. В таких условиях его решение выглядит единственно возможным и окончательным.



Однако для Демократической партии США, а также американских союзников во всем мире сейчас все только начинается. В ближайшие несколько месяцев либеральной глобалистской элите придется пройти ряд важнейших развилок.



Что будет дальше с американской политикой

Первая наступит уже через считанные часы – когда Демократическая партия США официально назовет сменщика Байдена. Казалось бы, тут путь ясен – им станет вице-президент США Камала Харрис. Она фаворит и у букмекеров, и у истеблишмента, и даже у самого Байдена (который публично поддержал ее кандидатуру).



Проблема в том, что она не фаворит у избирателей – слишком левая, слишком радикальная, слишком неопытная. Ее антирейтинг хуже, чем у Трампа. Однако Харрис номинально следующая в очереди на наследование. Демократам крайне сложно будет оставить ее за бортом из-за ее цвета кожи и пола – ведь тогда возмутятся темнокожие избиратели и феминистки, являющиеся важнейшими группами электората.



Возможно, демократы могли бы что-нибудь придумать – однако Байден, обиженный на "предателей", прощально хлопнул дверью. Публично поддержав кандидатуру Харрис до решения партии, он тем самым как бы сделал ее безальтернативной. Предложить другую – скандал. Не предложить – увеличить шансы на проигрыш.



Вторая развилка тоже на горизонте, и тут уже выбор неоднозначный. Республиканцы требуют не только снятия кандидатуры Байдена, но и его отставки с поста президента. "Если Джо Байден не обладает когнитивными способностями для участия в предвыборной гонке, то он точно не обладает этими способностями для исполнения функций главнокомандующего", – пишет кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс.



Логика трампистов понятна. Если им удастся добиться отставки Байдена, то Камала Харрис как и. о. президента будет три с половиной месяца отвечать за все, что будет твориться в американской политике. После чего вся страна еще раз убедится, что Харрис не способна управлять государством.



Поддастся ли Байден давлению и уйдет ли в отставку с поста президента? Скорее нет, чем да. Но что будет с его состоянием здоровья? Перед нами еще одна интрига, возможно, даже более важная, чем участие Байдена в избирательной кампании.



Третья развилка ждет Демпартию США на партийном съезде в августе. Да, истеблишмент выбрал Харрис – но население-то голосовало за Байдена. Подобные события становятся прецедентом в новейшей истории США, и руководству партии крайне важно сделать так, чтобы все делегаты, все партийные лидеры в дружном порыве поддержали их кандидата.



А дружного порыва может и не быть. Целый ряд противников Байдена на выборах (тот же Роберт Кеннеди – младший) жаловались на то, что партия сфальсифицировала праймериз в пользу Байдена. И теперь, когда Байдена нет, они могут требовать переголосования. А любые подобные требования будут разгоняться республиканцами как доказательство нелегитимности Харрис как кандидата.



Что будет дальше с политикой союзников США

Внешняя же часть глобального либерального истеблишмента, особенно европейских союзников США, тоже находится перед рядом развилок. Первая в том, кому сейчас присягать. Идти ли по пути Зеленского (пытающегося подмазаться к Трампу) в надежде на то, что тот все простит – или же оставаться в лагере демократов, продолжая называть Трампа угрозой западному миру.



Выбор был бы очевиден, если бы Харрис имела высокие шансы на победу. Однако Харрис с ее амбициями и неопытностью: а) малопроходная и б) может в случае победы создать европейцам еще больше проблем, чем опытный и прагматичный Трамп. Поэтому не исключено, что решение Байдена может вызвать настоящую политическую панику среди европейских союзников Вашингтона.



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Вторая в том, что как вести себя на фоне углубляющейся в США политической турбулентности. Продолжать двигаться в кильватере американского авианосца (даже если он следует к рифам) – либо начать уходить от американцев в сторону. Искать новых партнеров, диверсифицировать связи, вспомнить о национальных интересах.



Наконец, третья развилка Европы в том, что делать дальше с Украиной. Уход Байдена обозначил, что при любом исходе американских выборов (победа Трампа и прагматизация внешней политики, либо победа Харрис и внутренний хаос в США) участие Вашингтона в украинском конфликте будет сокращаться. А Европа не сможет компенсировать выпадающее американское участие – военное, политическое, экономическое.



Поэтому выбор простой – попытаться найти дипломатическое решение с Москвой. Либо просто ждать, пока Россия сама решит свои проблемы с Украиной военным путем. После чего будет диктовать Европе иные условия – например, о принципах европейской системы коллективной безопасности.