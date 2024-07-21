Панорама Центробанков мира: Банк Англии, ФРС США,... - лекции профессора В.Ю.Катасонова

10:00 22.07.2024 Панорама Центробанков. Общий обзор



Июль, 2024



Валентин Юрьевич Катасонов - российский экономист, доктор экономических наук, бывший профессор кафедры международных финансов МГИМО.

Дата и место рождения: 5 апреля 1950 г., Ташкент, Узбекистан

Образование: МГИМО (1972 г.)

Ученая степень: доктор экономических наук (1991)



Центральный банк (ЦБ) – институт, который появился в мире сравнительно недавно. Считается, что история ЦБ начинается с Банка Англии, который был учрежден в 1694 году. Правда, некоторые полагают, что первенство принадлежит Банку Швеции (1668 г.). При этом, правда, признавая, что значимость Банка Англии в истории человечества несравнимо большая. В большинстве крупных стран Центробанки стали учреждаться в XIX веке. В частности, в России он появился в 1860 году под названием "Государственный банк Российской империи".







Сегодня ЦБ присутствует в большинстве стран мира. По данным Банка международных расчетов (БМР), который называют "Клубом центральных банков", на сегодняшний день в мире насчитывается 157 Центробанков. В учебниках по экономике имеются разные определения ЦБ, но главным признаком данного института называетсяэмиссия (выпуск) им национальной валюты. На сегодняшний день в мире более двухсот государств и юрисдикций, т.е. существенно больше, чем количество ЦБ. Дело в том, что некоторые государства и юрисдикции не выпускают собственной валюты, а используют ту валюту, которая эмитируется другими государствами. В первую очередь, это доллар США и евро. Наиболее крупные государства, которые обходятся без своей валюты (а, следовательно, не имеют своего Центробанка), - Эквадор, Панама, Сальвадор, Зимбабве. Они пользуются американским долларом.



​Правда, с другой стороны, есть страны, в которых имеются Центральные банки, но они не эмитируют национальную валюту. Речь идет о странах, входящих в еврозону, т.е. зону использования такой валюты, как евро. В еврозоне находится 20 из 27 государств Европейского союза. На рубеже XX – XXI вв. страны еврозоны отказались от национальных валют – немецкой марки, французского франка, итальянской лиры и др. Национальные валюты были полностью замещены единой валютой евро. Но при этом Центробанки стран-членов еврозоны остались – Бундесбанк, Банк Франции, Банк Италии и др. Итак, появились Центробанки, которые не осуществляют эмиссию национальной валюты. Старое определение ЦБ уже не работает, а нового до сих пор не появилось. Про такие загадочные институты можно сказать словами пушкинской "Сказки о царе Салтане..." (1831): "Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка".



Мир Центробанков очень пестрый. О чем свидетельствуют даже названия. Далеко не все из них имеют вывески, на которых имеются слова "Центральный банк". Примеры институтов с привычными называниями: "Центральный банк Российской Федерации", "Центральный банк Либерии", "Центральный банк Республики Армения", "Центральный банк Турецкой Республики" и др.



Довольно часто в официальных названиях фигурирует просто слово "Банк", за которым следует название страны. Так, у российского Центробанка есть второе название: "Банк России". Вот еще примеры подобного названия: "Банк Англии", "Банк Франции", "Банк Италии", "Банк Португалии" и др.







Нередко в официальных названиях используются словосочетания "Народный банк" и "Национальный банк". Примеры: "Народный банк Китая", "Национальный банк Швейцарии", "Национальный банк Украины" и др.



Ряд ЦБ называются "резервными". Например: "Резервный банк Австралии", "Южноафриканский резервных банк",​"Резервный банк Зимбабве". Два ЦБ в своем названии имеют слово "государственный": "Государственный банк Пакистана" и "Государственный банк Вьетнама".



Некоторые ЦБ называются скромно "управлениями". Например: "Денежно-кредитное управление Сингапура", "Управление денежного обращения Макао", "Управление денежного обращения Каймановых островов".



Наконец, на вывесках некоторых ЦБ мы вообще не найдем слова "банк". Самый главный пример – название американского Центробанка: "Федеральная Резервная Система США". А вот еще некоторые экзотические названия: "Эмиссионный институт заморских департаментов Франции", "Монетный двор Мальтийского ордена", "Институт религиозных дел" (Ватикан), "Департамент финансов и экономики" (Монако).



Пестрота в мире ЦБ не сводиться только к большому разнообразию их названий. Они могут очень существенно отличаться друг от друга по организационно-правовому статусу, месту в системе государственного управления, своей величине, набору функций, структуре активов и обязательств, роли в национальной экономике и влиянии на мировую экономику.



Взять, к примеру, форму собственности на собственный капитал ЦБ. В XIX веке, большинство ЦБ были частными (исключение представлял Госбанк Российской империи). После второй мировой войны пошла волна национализаций ЦБ. Так, в 1946 году были национализированы Банк Англии и Банк Франции, также ЦБ Аргентины и Югославии. В 1947 году - ЦБ Румынии и Венгрии; в 1948 году - Чехословакии и Нидерландов; в 1949 году – Индии и т.д. В странах социалистического лагеря все ЦБ были государственными.



К середине 1970-х годов в капиталистическом мире имелось 14 ЦБ, в капитале которых были представлены полностью или частично частные собственники.







На сегодняшний день в мире осталось только два ЦБ, которые являются на 100% частными. Это Федеральная Резервная Система США и Южноафриканский Резервный Банк. ФРС США состоит из 12 Федеральных Резервных Банков, в капитале которых участвуют без малого 6 тысяч частных банков. Примечательно, что в капитале многих американских частных банков присутствуют нерезиденты. Это означает, что ФРС США находится в руках не только американских, но также неамериканских частных собственников. Что касается ЦБ Южной Африки, то он принадлежит 660 акционерам, среди которых есть как юридические, так и физические лица. Наиболеекрупные акционеры - Barclays Western Bank Ltd иSouth African Mutual Life Assurance Society.



Еще семь Центробанков имеют смешанную форму собственности. Это ЦБ Греции, Италии, Японии, Бельгии, Турции, Швейцарии, Сан-Марино. В Банке Греции государство является миноритарным акционером с долей 8,93 процента; остальные 91,07 процента акций принадлежит частникам. Владельцами Банка Италии являются банки, страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды, а также институты социального обеспечения; точный процент участия государства в этом ЦБ сложно определить, т.к. оно участвует в капитале ЦБ не напрямую, а через институциональных инвесторов. У Банка Японии и Национального банка Бельгии на государство приходится соответственно 55 и 50 процентов акций (остальное принадлежит частникам). Центральный банк Республики Турция на 55,12% принадлежит государству (Министерству финансов), турецким банкам – 25,74%; остальное – частным лицам и иным акционерам. В капитале Национального банка Швейцарии государству принадлежит 52%, но это не центральное правительство, а кантоны и кантональные банки.



Подробнее см.: Моисеев С.Р. Частные центральные банки (https://www.vopreco.ru/jour/article/view/321)



Что касается вопроса роли и места ЦБ в системе государственного управления, то подавляющая часть Центробанков, согласно конституциям и законам имеют большую или меньшую автономию от органов государственной власти. Конечно, эта автономия камуфлируется словами о том, что, например, ЦБ должен периодически отчитываться перед органами законодательной власти (парламентами) о своей работе.



Центральные банки Великобритании, Франции и Японии в прошлом столетии были подчинены исполнительной власти. Однако в последние десятилетия прошлого века в этих странах был предпринят ряд шагов по обеспечению автономности решений центральных банков в области денежной политики. Ярким примером укрепления независимости центробанка от правительства является французский закон от 4 августа 1993 года. Согласно этому документу, для обеспечения полной независимости совета Банка Франции при осуществлении задач денежно-кредитной политики членам совета запрещено запрашивать или принимать указания от правительства или каких-либо иных лиц. Весной 1998 года вступила в силу и новая редакция закона о Банке Японии. По новому закону министр финансов Японии лишен возможности издавать приказы, касающиеся деятельности этого банка, а управляющий Банка Японии не может быть смещен со своего поста, разве что только по болезни.



Из 157 ЦБ мира на сегодняшний день имеется только три Центробанка, которые без каких-либо оговорок и натяжек органично включены в систему государственного управления. Т.е. входят в исполнительную ветвь власти и подчиняются правительству. Это ЦБ Китайской Народной Республики, Социалистической Республики Вьетнам и Корейской Народно-ДемократическойРеспублики (Северная Корея).



Что касается величины (масштаба, или "калибра") Центробанков, то наиболее часто для ее измерения используется показатель активов (валюта баланса). Приведу данные по активам нескольких небольших европейских ЦБ. У Эстонии, например, он равняется 15,9 млрд долл., у Албании – 7,8 млрд долл., у Болгарии – 6,6 млрд долл. А вот лидерами по величине активов на протяжении многих лет являются четыре следующих ЦБ. Это ФРС США, у которой на начало лета 2024 года активы равнялись 7,2 трлн. долл. Далее следовали (трлн долл.): Европейский центральный банк (ЕЦБ) – 7,1; Народный банк Китая – 6,0; Банк Японии – 4,9. (https://yardeni.com/charts/balance-sheets-monthly/). "Калибр" каждого из ЦБ, входящего в "большую четверку", примерно на три порядка больше, чем у ЦБ Болгарии или Албании. Для сведения: в начале 2024 года величина активов Банка России равнялась примерно 630 млрд долл. Следовательно, "калибр" ЦБ России примерно на порядок меньше любого из ЦБ, входящего в "большую четверку".



Все центробанки из "большой четверки" имеют такую важную особенность: они эмитируют валюты, которые имеют статус "резервных". Официально резервными валютами считаются те, которые включены в "корзину СДР". СДР – особая валюта, которая эмитируется Международным валютным фондом с 1969 года, называется "специальными правами заимствования". Ее курс привязан к ряду валют, включенных в так называемую "корзину СДР". В начале нынешнего столетия в "корзине" было четыре валюты – доллар США, евро, японская иена и британский фунт стерлингов. И у каждой был свой "вес". В 2016 году в "корзину" был добавлен китайский юань. На сегодняшний день "вес" эти пяти валют следующий (%): доллар США – 43,38; Евро – 29,31; китайский юань – 12,28; японская иена – 7,59; британский фунт стерлингов – 7,44.



В определенном смысле значения этих "весов" (они устанавливаются Международным валютным фондом на основе специальных формул) определяет рейтинг валют и Центральных банков, их эмитирующих.



Если представить всю совокупность ЦБ мира в виде пирамиды, то в верхней ее части будут находиться: ФРС США, ЕЦБ, Народный банк Китая (НБК), Банк Японии и Банк Англии.



Далее, наверное, должны размещаться те ЦБ, которые эмитируют валюты, де-юре не относящиеся к разряду "резервных", но де-факто являющиеся резервными. Т.е. валюты, которые Центробанки разных стран включают в свои резервы. Это доллары Канады, доллары Австралии, швейцарские франки, гонконгские доллары, дирхамы ОАЭ и др. Эмитирующие эти валюты Центробанки Канады, Австралии, Швейцарии, Гонконга, ОАЭ имеют значимость для экономики не только своих стран, но также для мировой экономики.



Немало Центробанков, которые эмитируют деньги для обслуживания собственных экономик, за пределами национальных юрисдикций такие валюты почти не используются (а иногда такое использование ограничивается и даже запрещается).



Большое количество ЦБ находится внизу пирамиды. Речь идет таких институтах, которые раньше (в период существования колониальных систем) назывались не "центральными банками", а "валютными управлениями" (currency board) и функционировали в колониях и зависимых странах. В своих активах такие "валютные управления" накапливали валюты метрополий (британские фунты стерлингов, французские франки, голландские гульдены и др.), а эмитировали свои денежные знаки. На самом деле такие денежные знаки были "перекрашенной валютой метрополии". Сегодня большая часть вывесок "валютное управление" уже исчезла (они заменены на более "приличные" названия – "центральный банк", "национальный банк" и т.п.), но привязка национальных денежных знаков к резервным валютам остается. До недавнего времени, Центральный банк Российской Федерации имел все признаки института, называемого "валютным управлением". Российский рубль эмитировался под накопляемые в резервах Банка России доллары США, евро и некоторые другие резервные валюты. После 24 февраля 2022 года доллары США и некоторые другие резервные валюты, находившиеся на балансе Банка России, были заморожены. О том, на что стал походить Банк России после этого, расскажу как-нибудь отдельно.



Удалось лишь самым кратким образом ("телеграфным языком") набросать общую картину мира Центральных банков. В следующих публикациях планирую дать обзор тех Центральных банков, которые играют особую роль в мировой экономике в силу того, что они эмитируют валюты, имеющие официальный статус "резервных". Еще раз повторю, что речь идет о Федеральной Резервной Системе США, ЕЦБ, Народном Банке Китая, Банке Японии, Банке Англии. Но начну с последнего, поскольку от него начинается отсчет истории Центробанков... Источник - zolotoy-club.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721631600





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