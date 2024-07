Не только Харрис: названы варианты замены Байдена, - МК

10:11 22.07.2024

У демократов есть возможность не зацикливаться на нынешнем вице-президенте



Кто заменит соскочившего с президентских выборов в США Байдена на посту кандидата от Демократической партии? Президент отказывается от участия в выборах и поддерживает вице-президента Камалу Харрис. Но она не единственная из демократов, кто еще может выступить против Трампа.



Катастрофическое выступление Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом в прошлом месяце стало наихудшей вехой для президента США – оно ознаменовало начало конца его борьбы за переизбрание. Трамп был официально выдвинут республиканцами на съезде партии, состоявшемся в Милуоки на прошлой неделе, и теперь Байден выбывает из гонки, пишет The Guardian.



Итак, кто же теперь будет лидировать в списке демократов против Трампа?



Байден победил на праймериз Демократической партии в начале этого года, но официально стал бы кандидатом в президенты от партии только на национальном съезде демократической партии 2024 года в Чикаго, который состоится 19-22 августа. И все это развалилось за месяц до этого события.



Официального механизма для его замены в качестве предполагаемого кандидата не существовало, и такой шаг был бы первой попыткой политической партии США сделать это в наше время, отмечает The Guardian. Поскольку Байден в конечном счете уйдет в отставку по собственному желанию, он будет надеяться, что процесс выбора ему замены пройдет более гладко. Но это будет непросто, и дальнейший путь неясен.



В воскресенье днем Байден вслед за своим заявлением о том, что он остается в Белом доме на посту президента, но отказывается от участия в кампании по переизбранию, заявил, что теперь он поддерживает кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на пост президента от Демократической партии.



Она является первой женщиной-вице-президентом США и станет первой женщиной-президентом Соединенных Штатов, если будет официально выдвинута партией на ее съезде и победит Трампа в ноябре. Вскоре после Байдена Билл и Хиллари Клинтон также поддержали кандидатуру Харрис на первое место, опубликовав "заявление президента Клинтона и госсекретаря Клинтон".



Хиллари Клинтон едва не стала первой женщиной-президентом США, стремящейся разрушить то, что она назвала "самым твердым и высоким стеклянным потолком", и стала первой женщиной-кандидатом от двух основных партий в истории. Но в 2016 году ей не удалось завоевать его для демократов и для женщин, поскольку республиканцы одержали шокирующую победу с Трампом во главе, напоминает The Guardian.



Поддержка Байденом Харрис будет иметь вес среди делегатов съезда, но не является обязательной.



Предполагалось, что Чикагская конвенция будет тщательно спланированным мероприятием, формальностью, для участия Байдена-Харрис. Теперь же ситуация зависла в воздухе.



Председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон пообещал в своем заявлении, что партия "проведет прозрачный и упорядоченный процесс", чтобы выбрать "кандидата, который сможет победить Дональда Трампа в ноябре".



Демократы нашли странную замену на случай вылета Байдена из президентской гонки



Итак, кто является наиболее вероятными кандидатами на пост главы Демократической партии в борьбе за Белый дом в ноябре?



Камала Харрис – вице-президент Байден всегда была наиболее логичным кандидатом, поскольку она уже замещала главнокомандующего, отмечает The Guardian. Но сейчас Харрис является очевидным кандидатом на выдвижение. Однако она подверглась широкой критике за то, что не уделяла должного внимания своей роли в администрации Байдена, и у нее низкий рейтинг одобрения в опросах общественного мнения, что позволяет предположить, что она будет бороться с Дональдом Трампом в разгар избирательной кампании. После дебатов 59-летняя женщина поддержала Байдена. Затем его поддержка иссякла, и теперь все внимание сосредоточено на Харрис.



Самое высокопоставленное партийное руководство в лице почетного спикера Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси, лидера большинства в Сенате Чака Шумера и лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, как сообщается, в частном порядке согласилось с десятками членов Конгресса, которые публично призывали Байдена выйти из предвыборной гонки. Это число продолжало расти в выходные, пока Байден не сделал то, к чему они призывали.



Харрис была выбрана кандидатом в напарники Байдена, когда она была сенатором США от Калифорнии, занимая пост генерального прокурора штата, а ранее - окружного прокурора, базирующегося в Сан-Франциско. Она провела неудачную кампанию по выдвижению своей кандидатуры на пост президента в 2020 году, которая так и не прошла на праймериз. На посту вице-президента ей приходилось сталкиваться с трудностями, включая иммиграцию, но она, несомненно, нашла опору в защите репродуктивных прав после того, как Верховный суд США отменил решение по делу Роу против Уэйда в 2022 году.



Джей Би Прицкер – 59-летний губернатор Иллинойса был бы одним из самых состоятельных кандидатов. Он может похвастаться тем, что кодифицировал право на аборт в Иллинойсе и объявил его "штатом-убежищем" для женщин, желающих сделать аборт. Он также был сторонником контроля над оборотом оружия и легализовал марихуану в рекреационных целях.



Гретхен Уитмер – 52-летний губернатор Мичигана была в шорт-листе кандидатов на пост вице-президента Байдена в 2020 году, и высокие результаты Демократической партии на промежуточных выборах отчасти объяснялись ее губернаторством. Она выступала за ужесточение законов об оружии, отмену запрета на аборты и поддержку всеобщего дошкольного образования.



Джош Шапиро – губернатор Пенсильвании, демократ, в течение многих лет был восходящей политической звездой в этом критически важном колеблющемся штате, но приобрел известность на национальном уровне осенью 2022 года, когда, будучи генеральным прокурором штата, выиграл губернаторскую гонку у крайнего республиканца-трамписта. В последнее время его имя было на слуху, и с тех пор, как Байден ушел в отставку, стало ясно, что если Харрис выиграет номинацию, Шапиро станет сильным кандидатом в ее напарники. Элисон Дагнес, профессор политологии в Шиппенсбургском университете в юго-центральной Пенсильвании, рассказала медиасети USA Today, что Шапиро вызывает ажиотаж, потому что он проницателен, технически подкован и доказал свою победу в штате, набравшем наибольшее количество голосов коллегии выборщиков.



Джо Манчин – сенатор от Западной Вирджинии, придерживающийся правоцентристских взглядов, уже много лет рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры от Демократической партии. Он работает в Сенате с 2010 года и является председателем сенатского комитета по энергетике и природным ресурсам. Он упорно трудился, чтобы заручиться поддержкой в Западной Вирджинии, при этом часто открыто критиковал Демократическую партию. Столкнувшись с жесткой предвыборной гонкой, Манчин в прошлом году объявил, что не будет баллотироваться на второй срок в Сенат США, и в мае покинул Демократическую партию, чтобы зарегистрироваться в качестве независимого кандидата. В воскресенье появились сообщения о том, что он рассматривает возможность перерегистрации в качестве демократа и бросает вызов Харрису.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ