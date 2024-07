New Yorker: План Трампа на 2025 год: взгляд изнутри (в двух частях)

10:46 22.07.2024 The New Yorker

США

20 июля 2024

Автор: Джонатан Блитцер (Jonathan Blitzer).



План Трампа на 2025 год: взгляд изнутри (часть 1)

TNY: вашингтонские консерваторы формируют будущую администрацию Трампа



После ухода Трампа с поста президента в Вашингтоне появились многочисленные организации, заявляющие о решимости "покончить с агрессивной леворадикальной властью", пишет TNY. Теперь к его возвращению в Белый дом готовится целая сеть хорошо финансируемых ультраправых активистов.



Как-то раз апрельским вечером 2022 года сотня человек столпилась во внутреннем дворе дома в Мар-а-Лаго. Посетители потягивали шампанское и ожидали прибытия Дональда Трампа. Бывший руководитель аппарата Трампа Марк Медоуз (Mark Meadows) стоял перед проходом между пальмами и разогревал толпу шутками о государстве внутри государства. Цель мероприятия заключалась в сборе средств для консервативного аналитического института под названием Центр обновления Америки (Center for Renewing America), который в своем последнем ежегодном докладе заявил о решимости "покончить с леворадикальной и агрессивной властью". Его основатель Рассел Вот (Russell Vought), который при Трампе возглавлял административно-бюджетное управление и был ведущим кандидатом на должность руководителя аппарата Белого дома в его второй срок, присутствовал на этом собрании и дружески беседовал с гостями. Это подтянутый лысый человек в очках, с профессорской бородкой. Его центр - это что-то вроде башни из слоновой кости для крайне правых республиканцев. Он публикует работы с заголовками типа "Великое замещение в теории и на практике". В 2021 году Вот написал статью для Newsweek, в которой задался вопросом: "А что не так с христианским национализмом?"



Центр обновления Америки - это одна из примерно двух десятков организаций правого толка, которые появились в Вашингтоне после ухода Трампа с поста президента. Они объединены в обширную сеть со штаб-квартирой на Капитолийском холме, которая носит название Институт консервативного партнерства (Conservative Partnership Institute). Многие в Вашингтоне считают этот институт новой администрацией Трампа, ждущей своего часа. В списках сотрудников ИКП и его филиалов фигурируют самые рьяные сторонники Трампа. Медоуз там старший партнер. Главный советник Трампа по иммиграции Стивен Миллер (Stephen Miller) возглавляет дочернюю организацию ИКП America First Legal, которая позиционирует себя как Американский союз защиты гражданских свобод в составе движения "Снова сделаем Америку великой". Бывший адвокат министерства юстиции Джеффри Кларк (Jeffrey Clark), которого могут лишить звания за попытки отменить выборы 2020 года, работает научным сотрудником в Центре обновления Америки. Ожидается, что все они получат высокие посты в правительстве, если Трампа снова изберут. "ИКП собрал самых талантливых на сегодня людей из консервативного движения, - сказал мне один близкий к этому институту источник. - Они тщательно продумали все, что необходимо для создания инфраструктуры и ресурсов, чтобы усилить консервативное движение, выступающее против истеблишмента".



Институт консервативного партнерства создал в 2017 году Джим Деминт (Jim DeMint), начинавший рекламщиком в Южной Каролине, затем восемь лет проработавший в сенате и ушедший в отставку, чтобы возглавить фонд "Наследие". Все это время он был одним из самых известных своей агрессивностью и фанатичностью политиков. Будучи сенатором, Деминт выступал с нападками на коллег по Республиканской партии за их недостаточную консервативность. Он топил их законопроекты и собирал деньги, чтобы подсидеть их на праймериз. Лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл (Mitch McConnell) назвал его "изобретателем внутриреспубликанского насилия". В лице ИКП Деминт хотел создать оперативную базу для таких бунтовщиков, как он сам. "Если вас не критикуют в Вашингтоне, - заявил он однажды, - то, скорее всего, вы часть проблемы".



Другие консервативные организации тоже играли определяющую роль при формировании президентских администраций. Фонд "Наследие" комплектовал своими кадрами администрацию Рональда Рейгана, а Американский институт предпринимательства - администрацию Джорджа Буша. Но ИКП коренным образом отличается от других мозговых трестов. Это не аналитический центр. Это инкубатор и центр активности, который финансирует другие организации, налаживает взаимодействие с консервативными членами палаты представителей и сената и выступает в качестве противовеса руководству Великой старой партии. Попытки оспорить результаты выборов 2020 года и протесты 6 января 2021 года замышлялись в штаб-квартире ИКП, расположенной по адресу Индепенденс-авеню, 300. "Еще семь лет тому назад он не существовал, как не существовало ни одно похожее на него объединение, - сказал мне республиканский сенатор из Юты Майк Ли (Mike Lee). - Он развивался семимильными шагами".



ИКП и созвездие его филиалов, большинство из которых являются некоммерческими организациями, в 2022 году собрали почти 200 миллионов долларов. Это объединение купило в Вашингтоне и его окрестностях недвижимость на 50 миллионов долларов, в том числе множество домов и участков на Капитолийском холме. В особняке в восточном Мэриленде на участке площадью 2 200 акров (890 гектаров. - Прим. ИноСМИ) проводятся занятия для сотрудников конгресса и консервативных активистов. Четыре комитета политического действия арендуют помещения у ИКП, а многие принадлежащие конгрессменам фирмы платят за их использование, например за студии для записи подкастов и телевизионных хитов. "Кокус свободы" (Freedom Caucus), как называют группу из сорока бескомпромиссных и выступающих против истэблишмента законодателей от республиканской партии в палате представителей, проводит еженедельные совещания в штаб-квартире ИКП. То же самое делает аналогичная группа из сената под названием Координационный комитет, которую возглавляет Ли. Сенатор-республиканец из Висконсина Рон Джонсон (Ron Johnson) назвал ИКП "местом сбора", обеспечивающим "регулярные контакты" с влиятельными представителями консервативного движения. Он сказал мне: "Ты входишь в здание и можешь поговорить с Марком Медоузом или с Джимом Деминтом, если они там. Или с Рассом Вотом".



Во время проведения мероприятия в Мар-а-Лаго весной 2022 года в политических кругах правого толка царило напряженное ожидание. Трамп еще не объявил, что пойдет на переизбрание, но инфляция была высока, Джо Байден был непопулярен, а социологические службы прогнозировали победу республиканцев на предстоящих промежуточных выборах. "Левые пытались затащить Америку еще дальше в мрачное будущее тоталитаризма, хаотичных выборов и культурного упадка", - написало руководство ИКП. Присутствовавшие в Мар-а-Лаго знали, что Трамп очень скоро вступит в гонку. Вопрос заключался в том, что именно могут получить от этого они.



Вскоре после шести вечера во дворе появился Трамп в привычном темном костюме и синем галстуке и начал пылкое демагогическое выступление. "Черт побери, это было так смешно, - сказал мне один близкий к ИКП человек. - О Центре обновления Америки не было сказано почти ничего, за исключением замечания о том, насколько хорош Расс (Рассел Вот). Он болтал обо всем, что приходило ему в голову". Трамп вспомнил визит в Ирак в качестве президента, но постоянно отвлекался, чтобы пожаловаться на заказанный им авианосец стоимостью 13 миллиардов долларов. В какой-то момент он заговорил о культурных войнах, но никак не мог вспомнить термин "критическая расовая теория". Стоявшему рядом Воту пришлось подсказывать Трампу. "Он спалил свой собственный дом, - сказал мне источник. - Всем это очень понравилось".



Но один момент в его речи привлек внимание руководителей ИКП. После того как Трампа оправдали на первом процессе по делу об импичменте в 2020 году, он стал грозить чистками в правительстве и увольнением всех тех, кого считал нелояльным. Его сторонники едины во мнении, что карьерные бюрократы в правительстве изнутри расстраивали его планы на первый президентский срок. ИКП, несколько лет продвигавший на должности в конгрессе консервативных соискателей, сегодня проверяет на благонадежность потенциальных сотрудников, которые будут работать во второй срок Трампа. Одна из групп ИКП под названием Американский фонд подотчетности (American Accountability Foundation) анализирует персональные профили, личные страницы и посты федеральных служащих в социальных сетях, чтобы определить, кто из них может оказаться нелояльным по отношению к Трампу. "Ключевым моментом в речи Трампа были его жалобы на сотрудников, - сказал один участник собрания в Мар-а-Лаго. - Он говорил, что у него были плохие генералы, плохие министры в кабинете. Это важный сигнал для всех присутствующих".



Шестью годами ранее, в понедельник в конце марта, самые влиятельные консерваторы страны съехались в вашингтонский офис юридической фирмы Jones Day. В их числе -республиканские сенаторы Джефф Сешнс (Jeff Sessions) и Том Коттон (Tom Cotton). Деминт, возглавлявший в то время фонд "Наследие", и вице-президент Общества федералистов (Federalist Society) Леонард Лео (Leonard Leo) незаметно вошли в здание через подземную парковку, согласно полученным указаниям. Ньют Гингрич (Newt Gingrich), пожелавший увидеться с прессой, вошел через переднюю дверь фирмы. Эти люди приехали на закрытую встречу с Трампом, который быстро набирал голоса перед республиканскими праймериз, но оставался изгоем для большей части истэблишмента Великой старой партии. "Люди из консервативного движения неожиданно осознали, что Трамп способен стать той лошадью, на которой они могут прискакать к победе, - сказал мне один бывший высокопоставленный сотрудник фонда "Наследие". - Его пасли, ему показывали путь в мире консервативной политики. Деминт тоже в этом участвовал".



Еще в январе 2016 года Деминт предсказал, что Трамп возьмет верх и будет выдвинут республиканцами в качестве кандидата. Это было непопулярное мнение среди консерваторов, многие из которых идеологически были ближе к сенатору из Техаса Теду Крузу (Ted Cruz). Зайдя в конференц-зал фирмы Jones Day, Трамп произнес краткую речь, а затем предложил задавать вопросы. Лео спросил, кого он хочет назначить на должности федеральных судей. Стойкий приверженец консерваторов и член Верховного суда Антонин Скалиа (Antonin Scalia) умер за месяц до мартовской встречи. Трамп ответил так: "А почему бы мне не опубликовать список людей, которых я хотел бы видеть в составе Верховного суда?" Деминт немедленно предложил услуги фонда "Наследие" в составлении такого списка.



Фонд "Наследие" был учрежден в 70-х годах прошлого века республиканским аппаратчиком и доктором политических наук Эдвином Фелнером (Edwin Feulner). Под его руководством этот исследовательский центр стал ведущим оплотом консервативной политики с годовым бюджетом более 80 миллионов долларов. Когда бразды правления фондом в 2013 году перешли к Деминту, традиционалисты в его руководстве встревожились, полагая, что бунтарская манера поведения нового руководителя подорвет репутацию центра как серьезного исследовательского учреждения. Он подтвердил их подозрения, взяв на работу нескольких своих помощников из сената. Бывший сотрудник фонда рассказал: "Между действующим руководством и командой Деминта существовали культурные разногласия".



Но появление Деминта стало отражением перемен, которые уже происходили в фонде "Наследие". Когда Движение чаепития в 2010 году стало реальной силой в консервативной политике, этот аналитический центр учредил группу влияния Heritage Action, которая в баллах оценивала консервативность законодателей, а потом создал сеть местных активистов, которые, назвав себя "дозорными", стали насаждать популистскую повестку. Вот, ранее работавший сотрудником в органах руководства палаты представителей, помог провести такую операцию. При Деминте Heritage Action начала выступать с безжалостными нападками на рядовых республиканских законодателей. "Группа Heritage Action создавалась как лобби на Капитолийском холме, но они пошли дальше, - сказал мне преподаватель политологии из Клемсонского университета Джеймс Уолнер (James Wallner), работавший с Деминтом в сенате и в фонде "Наследие". - У них появилась целая массовая армия. Они пользовались услугами десятков тысяч активистов, которые воздействовали на людей".



После встречи с Трампом в 2016 году некоторые сотрудники Деминта начали возражать против порученной им работы по составлению списка возможных судей, заявляя, что фонд берет на себя чрезмерные обязательства. Обычно этой работой занималось Общество федералистов, которое уже начало составлять свой список кандидатов в члены Верховного суда. Но Деминт почуял возможность поднять свой авторитет в глазах Трампа и усилить влияние на него и поэтому отмахнулся от возражений своих сотрудников. В августе того года, когда Трамп стал кандидатом от Республиканской партии, фонду "Наследие" было поручено участвовать в передаче власти в переходный период в случае победы Трампа. Этой работой руководил бывший в то время губернатором Нью-Джерси Крис Кристи (Chris Christie), и он назначил Фелнера, который тогда председательствовал в попечительском совете фонда, ответственным за внутреннюю политику. Позже Фелнер рассказал корреспонденту Times, что фонд при Трампе увидел больше возможностей влиять на политику, чем при Рейгане. "Во-первых, он явно хотел осуществить значительные перемены, - сказал Фелнер о Трампе. - Во-вторых, его взгляды на многие вещи были недостаточно хорошо сформированы". Потом Фелнер добавил: "Мы подумали: если ему каким-то образом удастся одержать победу на выборах, тогда ого-го! - мы сможем осуществить реальные перемены, и все будет по-другому".



Фонд "Наследие" уже был в состоянии готовности. В тот год, когда Деминт занял пост его руководителя, он приступил к реализации "Проекта по возрождению Америки" (Project to Restore America), цель которого заключалась в формировании кадрового резерва из консервативных и надежных людей. На следующее утро после победы Трампа Деминт созвал совещание в конференц-зале штаб-квартиры "Наследия". Многие сотрудники фонда провели там всю ночь, с воодушевлением следя за результатами голосования. "Друзья по движению много критиковали нас за то, что мы вообще ходим на встречи с Трампом", - сказал Деминт в интервью Times. А затем, цитируя фразу из телесериала 80-х годов "Команда А", он добавил: "Мне нравится, когда план срастается".



На следующий день Крису Кристи в его кабинет на четырнадцатом этаже Башни Трампа в Нью-Йорке позвонил старший советник Трампа Стив Бэннон (Steve Bannon). "Мы решили осуществить перемены", - сказал он. Кристи сменят новый вице-президент Майк Пенс и зять президента Джаред Кушнер. Кристи написал в своих мемуарах в 2019 году, что 30 томов политических и кадровых планов, которые его люди на протяжении нескольких месяцев собирали в большие папки, просто выбросили в мусорный бак, и их больше никто не видел. "Отставка Кристи положила начало гонке по завершению комплектования новой администрации кадрами и подготовке целой серии важных политических решений и планов до приведения Трампа к присяге. Теперь фонд "Наследие" играл еще более прямую и непосредственную роль. Пенс был на дружеской ноге с Деминтом, а бывший помощник Сешнса, назначенный руководить повседневной работой в переходный период, был близок с бывшим исполнительным директором сенатского координационного комитета Эдом Корриганом (Ed Corrigan), который в то время работал вице-президентом фонда "Наследие".



Фонд заполнил сотни должностей буквально во всех федеральных ведомствах. А имена некоторых самых видных руководителей из кабинета фигурировали в списках рекомендаций фонда, в частности, имя министра образования Бетси Девос (Betsy DeVos), главы Агентства по охране окружающей среды Скотта Прюитта (Scott Pruitt) и министра энергетики Рика Перри (Rick Perry). "Деминт рассказывал друзьям и коллегам, что больше всего гордится своей работой по назначению сотрудников "Наследия" на посты в администрации, - рассказал мне его помощник. - Это было очень важно".



Тем не менее, в правлении фонда существовали острые разногласия по поводу Деминта. Учредитель "Наследия" и его попечитель Мики Эдвардс (Mickey Edwards) рассказывал в то время, что Деминт превратил "очень уважаемый аналитический центр" в "узкопартийный инструмент" Движения чаепития. Уолнер, пришедший в фонд летом 2016 года на должность директора по исследованиям, рассказал мне, что "попал на гражданскую войну". Он рассказал, как встретился в баре недалеко от Белого дома с одним из членов правления, который прямо спросил его: "Вы из команды Деминта?" Такие критики рассчитывали, что Трамп в ноябре потерпит сокрушительное поражение, и в процессе этого дискредитирует Деминта.



Перед инаугурацией Трампа Деминт потребовал новый контракт, но правление отказало ему. Весной Деминт со своими ближайшими советниками отправился в Сан-Диего на ежегодное совещание доноров "Наследия". Вечером перед обратным рейсом они узнали, что Деминта увольняют. Там были Корриган и Уолнер, был бывший сотрудник Деминта Уэсли Дентон (Wesley Denton) и бывший руководитель его аппарата Брет Бернхардт (Bret Bernhardt). "Мы вложили в это дело свои сердца и души, - заявил мне Уолнер. - Это было возмутительно".



Согласно данным исследования Института Брукингса, в первые 32 месяца президентства Трампа кадровых перестановок было больше, чем за весь первый срок пяти его предшественников. Один бывший высокопоставленный руководитель рассказал мне, что Трамп в Белом доме постоянно злился на свой кабинет, который отказывался нарушать закон ради него. Он хотел, чтобы министерство внутренней безопасности стреляло по мигрантам, пересекающим реку Рио-Гранде; чтобы министерство обороны составило планы вторжения в Мексику; чтобы налоговая служба проверяла его критиков. Трамп не понимал, почему правительство не может запретить допуск к секретной информации бывшим сотрудникам спецслужб, критиковавшим его на CNN. Этот руководитель сказал, что Трамп "говорил об увольнении большого количества сотрудников федеральных органов", чтобы устранить все преграды на пути реализации собственной повестки.



Такой переполох давал хорошие возможности людям со стороны, таким как Деминт. Он со своими коллегами начал обсуждать дальнейшие действия еще на борту самолета из Сан-Диего. "Тебе не нужен аналитический центр", - сказал Уолнер Деминту. Все они обладали опытом работы в конгрессе, и именно там у партийного руководства всегда было преимущество в вопросах комплектования кадрами. А что если они поведут игру на равных, помогая набирать консервативные кадры и учить их быть эффективными активистами? Деминт со своей группой вполне мог подготовить новый класс аппаратчиков, а затем внедрить их в систему.



Вашингтонским консерваторам также надо было где-то собираться, обмениваться идеями и строить планы. С 2011 по 2015 год группа республиканцев из палаты представителей, со временем сформировавшая "Кокус свободы", регулярно собиралась на кухне одного из руководителей "Наследия". В один из вечеров его жена устроила дома рабочий ужин, и им пришлось перебраться в ресторан под названием Tortilla Coast, который стал для них новым местом встреч. В тех случаях, когда они пытались зарезервировать места в эксклюзивном месте сбора республиканцев Capitol Hill Club, партийное руководство неизменно делало так, чтобы им отказали. "Фонд "Наследие" стал таким влиятельным благодаря коалициям, которые могли создавать его члены, - сказал мне Уолнер. - Это очень нравилось Деминту". Он вспомнил, что на борту самолета царило настроение, которое можно описать так: "Давайте сделаем то, что нравится делать Деминту, ведь это так важно. Мы будем работать на консерваторов".



10 мая 2017 года Деминт с товарищами подал документы о регистрации Института консервативного партнерства. Адвоката, представлявшего их на переговорах с фондом об увольнении, звали Клета Митчелл (Cleta Mitchell). Эта женщина 60 с лишним лет являлась опорой консервативного движения. Один близкий к ИКП человек рассказал мне: "Она становилась адвокатом буквально всех новых консервативных групп, начинавших работу в Вашингтоне". Митчелл стала секретарем ИКП. Бухгалтер института был близким помощником Леонарда Лео. Поначалу это была весьма скромная организация: семь сотрудников и арендованный офис на Пенсильвания-авеню, который располагался над винным магазином и рестораном азиатской кухни. В конце первого года работы ИКП общий объем его активов и пассивов не превышал миллион долларов.



А затем позвонили из Белого дома. Президент обвинил своих сотрудников в том, что они специально ставят ему палки в колеса, хотя в действительности его главным помощникам никак не удавалось заполнить вакансии в органах исполнительной власти, которых становилось все больше. Для ИКП это был момент удачи, рассказал мне близкий к этому институту человек. "Белый дом нуждался в кадровой помощи. Люди, приходившие в администрацию, были либо карьеристами из Национального комитета Республиканской партии, которым не нравился Трамп, либо сторонниками штаба Трампа, которые даже штаны по утрам надевали с трудом".



В июне 2018 года работавшие на Капитолийском холме аппаратчики консервативных конгрессменов получили электронное сообщение следующего содержания: "Интересуешься работой в Белом доме?" ИКП проводил ярмарку вакансий в здании сената имени Дирксена. Там должен был присутствовать директор отдела кадров Белого дома и другие высокопоставленные руководители. Изначально ИКП должен был помогать в поиске кадров для подразделений конгресса, но постепенно круг его задач расширялся. "Им была нужна фигура национального масштаба, - сказал мне один из бывших сотрудников Деминта. - А с Трампом их бренд становился крупнее".



Спустя год против Трампа начали процедуру импичмента за "идеальный телефонный разговор" с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп сказал, что американская военная помощь Украине будет зависеть от того, согласится или нет Зеленский начать расследование деловых связей сына Джо Байдена Хантера. На суде по делу об импичменте члены администрации Трампа Александр Виндман (Alexander Vindman) из Совета национальной безопасности и недавно уволенная посол на Украине Мари Йованович (Marie Yovanovitch) дали показания против президента. Сенатор Круз, осуществлявший взаимодействие с юридической командой президента, организовал на время процесса "командный пункт" в подвале штаб-квартиры ИКП. Воспользовавшись оборудованием института, он каждый день после заседаний суда записывал подкаст под названием "Вердикт с Тедом Крузом". В нем он выступал с нападками на судебный процесс, называя его "тенденциозным подлогом". "Вердикт" скачали более миллиона раз, и он стал одним из самых популярных политических подкастов в США.



Спустя несколько недель после того, как Трампа оправдали, член руководства ИКП Рейчел Бовард (Rachel Bovard) выступила перед аудиторией в Совете национальной политики (Council for National Policy), который является довольно замкнутой и таинственной организацией консервативных активистов. Они собрались на обеде совета управляющих в Калифорнии в отеле "Ритц-Карлтон". "Мы очень тесно сотрудничаем с президентским отделом кадров в Белом доме, - сказала Бовард. - Мы видим, что происходит, когда мы не проверяем этих людей. Так мы получили подполковника Виндмана, ясно? Так мы получили Мари Йованович. Все эти люди, возглавившие процесс импичмента против президента Трампа, вообще не должны были здесь появиться". Видеозапись ее выступления получила вашингтонская исследовательская группа Documented.



Через месяц, когда Трамп отказался признать свое поражение на выборах, "в Белом доме некоторые люди продолжали работать, исходя из того, что они никуда не уйдут", сказал один бывший сотрудник администрации. Одним из таких людей был язвительный тридцатилетний Джон Макэнти (John McEntee), который одно время работал личным помощником Трампа, а теперь возглавлял президентский отдел кадров. (В 2018 году тогдашний руководитель аппарата Трампа Джон Келли (John Kelly) уволил Макэнти за несоблюдение допуска к секретной информации из-за пристрастия к азартными играм, однако Трамп спустя два года снова взял его на работу.) Молодые сотрудники боялись Макэнти, так как он мог узнать о их собеседованиях, когда они хотели перейти на другую работу. "Существовал страх наказания, если он узнает", - сказал один бывший помощник. Другие руководители из Белого дома, включая Медоуза, хорошо понимали, что Трамп проиграл, но все равно обещали бороться с результатами голосования. Медоуз тайком предложил нескольким сотрудникам пойти к нему на работу в ИКП, когда президентский срок Трампа закончится. "ИКП давал возможность давить на болевые точки на Капитолийском холме, - рассказал мне один из этих сотрудников. - Медоуз хотел стать тем человеком, который заставит конгресс твердо придерживаться курса под названием "Снова сделаем Америку великой".



С самого начала ИКП был причастен к попыткам посеять сомнения в результатах выборов 2020 года. Один из членов "Кокуса свободы" вспоминал: "Выборы состоялись во вторник, а мы вернулись в Капитолий в следующий понедельник. Во вторник они встречаются в ИКП и говорят о том, как привести к присяге Трампа 20 января". 9 ноября, когда координационный комитет сената проводил свою регулярную встречу в ИКП, консервативный адвокат Сидни Пауэлл (Sidney Powell) рассказала о том, как оспорить результаты выборов. "Моя цель на этой встрече заключалась в том, чтобы в процессе общения с республиканскими сенаторами довести до них мысль о том, что президент США должен воспользоваться своими средствами правовой защиты, - написал Медоузу сенатор Ли. - В США есть группа преданных адвокатов, готовых заступиться за него".



К концу декабря многие республиканцы, включая Ли, разочаровались в Пауэлл. Она приводила подтасовки на выборах в Венесуэле в качестве доказательства того, что компания по производству и обслуживанию машин для голосования Dominion исказила бюллетени, где голоса избирателей были отданы за Трампа. Несмотря на многочисленные просьбы сторонников Трампа, Пауэлл так и не смогла обосновать свои утверждения. Убежденные сторонники Трампа придумали новый план. Они хотели сорвать процесс подтверждения результатов голосования 6 января 2021 года. Секретарь ИКП и адвокат Трампа Клета Митчелл сыграла центральную роль в продвижении этого замысла. Она вступила в гонку в 2020 году, полагая, что демократы попытаются украсть голоса избирателей. "Я была абсолютно уверена и твердо убеждена, что президента Трампа переизберут и что левые вместе с демократами сделают все возможное, чтобы аннулировать результаты", - сказала позднее Митчелл.



Спустя два дня после выборов Митчелл написала письмо ученому-правоведу Джону Истману (John Eastman), убеждая его подготовить юридические аргументы о том, что вице-президент уполномочен в одностороннем порядке отменить результаты выборов в семи штатах, после чего их законодательные органы смогут составить новые списки выборщиков, которые будут за Трампа. Пенс, проконсультировавшийся с собственными экспертами по юридическим вопросам, не был в этом уверен. Но Истману даже не нужно было уговаривать Трампа, который призвал своих сторонников пойти маршем на Капитолий и заставить Пенса заблокировать процесс подтверждения. Впоследствии Истману в Аризоне и Джорджии предъявили обвинения в сговоре, мошенничестве и вымогательстве за попытку аннулировать результаты выборов. (Он не признал себя виновным.)



Большая часть работы по выводу людей на акции протеста 6 января проходила в ИКП. "Было несколько селекторных совещаний, - рассказал мне член "Кокуса свободы". - На них часто присутствовал Марк Медоуз. В нескольких участвовал сам Трамп. Демонстрации придавалось большое значение, и в ее подготовке участвовал ИКП и члены "Кокуса свободы". Замысел состоял в том, чтобы собрать всех на Национальной аллее. Все это обсуждалось в ИКП". (Пресс-секретарь института заявил мне: "Я понятия не имею, о чем они там говорили. ИКП совершенно не причастен к этим мероприятиям".)



Во второй половине дня 2 января Митчелл присоединилась к президенту, когда он в течение часа разговаривал по телефону с главой канцелярии губернатора штата Джорджия. Тогда Трамп сказал ему: "Найди 11 780 голосов". Они были необходимы Трампу для победы в этом штате. В тот день вечером члены "Кокуса свободы", в том числе Джим Джордан (Jim Jordan) и председатель кокуса Скотт Перри (Scott Perry), должны были провести совещание в ИКП и разработать стратегию, как вывести своих избирателей на улицы 6 января. "Изначально Медоуз должен был участвовать в совещании лично, но они решили провести его по конференц-связи, чтобы охватить больше людей, которые были за пределами города", - рассказала юристам из комиссии 6 января помощница Медоуза Кэссиди Хатчинсон (Cassidy Hutchinson). Президент тоже подключился и принял участие.



Даже после беспорядков в Капитолии Митчелл продолжала оспаривать результаты голосования с высоты своего положения в ИКП. Что касается некоторых наиболее сложных проблем избирательного процесса, скажем, проверки результатов в Аризоне и Джорджии, которые сохранились и после прихода к власти Байдена, организаторам было очень важно создать видимость легитимности и серьезности этой работы, а следовательно, показать свою самостоятельность и независимость от Трампа. Согласно данным расследования Documented, ИКП воспользовался механизмом учета для сокрытия того обстоятельства, что бывший президент сам финансировал часть работы этой организации по пересчету голосов. 26 июля 2021 года комитет политического действия Трампа "Спасем Америку" (Save America) выделил ИКП миллион долларов. Спустя два дня в Делавэре была зарегистрирована новая некоммерческая организация "Фонд избирательных прав американцев" (ФИПА). Ее непосредственной управляющей структурой стала другая организация, связанная с ИКП. В тот же день Митчелл отправила электронное сообщение в частную компанию Cyber Ninjas, которой группа крайне правых законодателей из штата Аризона поручила провести проверку результатов президентских выборов в округе Марикопа. Затем ИКП заплатил ФИПА миллион долларов. Как написала газета Guardian, это было "единственное известное пожертвование, полученное этим фондом". 29 июля Митчелл написала новое электронное сообщение, которое скопировал один из руководителей ИКП. В нем она объяснила, что ФИПА пожертвует миллион долларов на проведение проверки в Аризоне.



***



The New Yorker

США

21 июля 2024

Автор: Джонатан Блитцер (Jonathan Blitzer).



План Трампа на 2025 год: взгляд изнутри (часть 2)

New Yorker: команда Трампа озвучила план его действий после победы



Команда Трампа представила всеобъемлющий план его действий на втором сроке под названием "Проект 2025", пишет New Yorker. На первом месте - борьба с миграцией и подавление политических оппонентов. Рассматриваются возможности войны с Мексикой и торгового противостояния с Китаем.

(Продолжение)



Этой весной я получил дружеское, но неутешительное предупреждение от близкого к Деминту человека, который сказал: мне не следует рассчитывать на разговор с ним и с его советниками. Они с большим подозрением относятся к вниманию ведущих СМИ. Деминт в настоящее время в большей степени номинальный руководитель ИКП, а не активный глава этой организации. Медоуз, пришедший в ИКП через неделю после ухода из Белого дома Трампа и сейчас получающий от него зарплату в 800 тысяч долларов в год, занимается в основном сбором средств. В прошлом году против него было выдвинуто обвинение во вмешательстве в выборы. (Он не признал себя виновным.) Проблемы с законом - это зачастую знак доблести в окружении Трампа. Но Медоуз попал под подозрение некоторых своих старых союзников. В прошлом году ABC News сообщила, что он вел тайные разговоры с федеральными прокурорами, которые проводили расследование в отношении бывшего президента. Медоуз это опровергает. Times в своей вышедшей недавно статье назвал его "человеком, которому меньше всего верят в Вашингтоне".



Повседневной деятельностью ИКП руководит его президент Корриган, а Дентон является там главным операционным директором. Корриган от разговора со мной отказался, но Дентон в конце концов согласился на беседу. Одним майским утром мы встретились в кафетерии в подвале офисного здания сената. Дентон оказался моложавым, приветливым и открытым человеком с густой бородой. Те восемь лет, что Деминт работал в сенате, Дентон был его директором по связям с общественностью, а в 2013 году они вместе перешли в фонд "Наследие". Дентон работает в ИКП с момента основания института, если не считать его непродолжительное пребывание в администрации Трампа, где он вместе с Вотом трудился в административно-бюджетном управлении.



"В нашей работе нет ничего сложного, - сказал он мне. - Мы обучаем кадры, и мы расставляем кадры. Вот и все. Ну да, есть некоторая побочная деятельность, типа поддержки новых организаций. Но в основном мы здесь для того, чтобы помогать сражающимся".



В 2021 году правление ИКП приняло роковое, но, если оглянуться назад, мудрое решение. Высокопоставленные руководители из администрации Трампа покидали свои должности, и им нужно было место, чтобы переждать время правления Байдена. "Быть либералом в округе Колумбия несложно, - сказал мне Дентон. - У нас все по-другому". Но учредители ИКП опасались создавать новую версию фонда "Наследие". "У нас была возможность создать огромную и обширную бюрократическую организацию, когда все наши друзья уходили из администрации Трампа, - рассказал Дентон. - Но вместо этого мы помогли им учредить собственные организации".



Человеку со стороны структура этих организаций может показаться чрезвычайно запутаннойи, если можно так выразиться, кровосмесительной. Но по словам Дентона, идея заключалась в "обеспечении согласованности выполняемой миссии". Стивен Миллер создал юридическую организацию по защите общественных интересов America First Legal, которая нацелила свою деятельность главным образом против леворадикальных, выступающих за социальную и расовую справедливость корпораций, против школьных округов и администрации Байдена. Вот учредил Центр обновления Америки, который разрабатывает политические предложения, как будто администрация Трампа никуда не уходила. Корриган и Дентон вошли в состав правления центра Вота. Вот, Корриган и Дентон работали в правлении фирмы Миллера. По мере появления новых организаций их руководство стало все чаще пересекаться, а список идеологов и приверженцев Трампа неизменно расширялся. Ключевые фигуры в министерстве юстиции Трампа Джин Гамильтон (Gene Hamilton) и Мэтью Уитакер (Matthew Whitaker) работали в America First Legal. Кен Кучинелли (Ken Cuccinelli) из министерства внутренней безопасности, Марк Паолетта (Mark Paoletta) из административно-бюджетного управления и Каш Патель (Kash Patel) из министерства обороны стали научными сотрудниками Центра обновления Америки во главе с Вотом.



К концу 2021 года с помощью ИКП было создано восемь новых организаций. У всех были свои собственные, но дополняющие друг друга задачи. Американский фонд подотчетности сосредоточился на нападках на назначенцев Байдена. Сеть "Кокусов свободы" в разных штатах помогает их законодателям создавать собственные версии "Кокуса свободы" палаты представителей, чтобы те могли бросить вызов местному республиканскому истеблишменту. Сеть "Честные выборы" (Election Integrity Network) во главе с Митчелл обучает волонтеров, которые следят за избирательными участками и анализируют деятельность членов избирательных комиссий на местах и на уровне штатов. Организация "Американский момент" (American Moment) занимается формированием нового поколения консервативных сотрудников государственных органов власти в Вашингтоне.



ИКП связывает учредителей таких организаций воедино своей сетью доноров, а в некоторых случаях оказывает поддержку этим организациям, пока те не научатся сами собирать деньги для своей работы. Пока организация "Американский момент" ждала оформления статуса НКО в налоговой службе, ИКП выступал в качестве ее финансового спонсора, давая возможность донорам жертвовать деньги на новую группу при посредничестве ИКП. Эта организация также предлагала своим партнерам доступ к разнообразным общим ресурсам: недвижимости со скидкой, бухгалтерским и аудиторским услугам, юридическому представительству. "Стоимость всего этого доходила до сотен тысяч, если не миллионов долларов", - рассказал мне один близкий к ИКП человек. Бухгалтерской фирмой ИКП Compass Professional руководил брат Корригана, а ее юридическую фирму Compass Legal возглавлял адвокат из администрации Трампа Скотт Гаст (Scott Gast). Согласно документам Федеральной избирательной комиссии, кроме ИКП самым прибыльным клиентом Compass Legal на сегодня является сам Трамп. Его штаб и комитеты политического действия за последние два года заплатили этой фирме 400 тысяч долларов. Еще одним крупным клиентом была Национальная стрелковая ассоциация, которая в 2022 году заплатила фирме свыше 300 тысяч долларов. Compass Legal была учреждена в марте 2021 года, спустя два месяца после того, как главный адвокат ИКП Клета Митчелл была вынуждена уволиться со своей должности партнера в юридической фирме Foley & Lardner. Ее участие в телефонном разговоре Трампа с главой канцелярии губернатора штата Джорджия вызвало слишком громкий скандал. Свой уход Митчелл объяснила "масштабной кампанией давления", которую организовали "левацкие группировки". В вышедшем позднее ежегодном докладе ИКП отметил, что значительную часть его работы составляет оказание помощи консерваторам, чтобы те могли "выжить в условиях левацких чисток", и защита консервативных организаций от запретов.



И это не просто риторика о жертвенности консерваторов. Бывший сотрудник Compass Legal, а ныне главный юрисконсульт члена палаты представителей Мэтта Гетца (Matt Gaetz) Эндрю Клостер (Andrew Kloster) рассказал, что одна из целей ИКП - это "снижение рисков государственной службы на правом фланге политики". Для тех, кто не в ладах с общепринятым мнением, ИКП создала альтернативу, в полной мере самодостаточную экосистему. Материальная сторона - это студии звукозаписи, услуги электронной почты, бухгалтерская и правовая помощь, высокооплачиваемая работа, стажировки и гранты. Но есть и культурный элемент. ИКП показывал союзникам Трампа, что если те будут предпринимать смелые, а возможно, и противозаконные действия ради общего дела, им не грозит финансовый крах и положение отверженных в Вашингтоне.



В мае, сидя в Капитолии за чашкой кофе, лысый и бородатый Клостер рассказал мне историю фонда правовой защиты "Храбрость под огнем" (Courage Under Fire), в создании которого он участвовал. Фонд поддерживает людей, пострадавших на государственной службе в консервативных администрациях, в том числе тех, кому были предъявлены обвинения в противодействии выборам 2020 года, сказал он. По данным Washington Post, на сегодня фонд потратил более трех миллионов долларов. Эти деньги пошли на судебные расходы, которые понесли Джон Истман, бывший сотрудник штаба Трампа Майк Роман (Mike Roman) и бывший экономический советник Трампа Питер Наварро (Peter Navarro), позже обвиненный в неуважении к конгрессу и в неявке по повестке на судебное заседание по делу о событиях 6 января. "Мы начали с многочисленных советников Трампа, - сказал Клостер. - Это большой класс людей". Истман, добавил он, это яркий пример. "Против него возбудили дело за юридические консультации, которые он давал в процессе своей работы, исполняя должностные обязанности и консультируя бывшего президента Трампа. Его обвинили в преступном обмане. Но это обвинение для адвоката мафии из "Крестного отца", который сознательно содействует совершению преступлений, а не для человека, который говорит: "Вот что я считаю законом"".



Фонд "Храбрость под огнем" учредила некоммерческая организация из сети ИКП "Операции кадровой политики" (Personnel Policy Operations). В 2022 году она потратила более миллиона долларов на адвокатов для Марка Медоуза и Джеффри Кларка (Jeffrey Clark), о чем сообщает сайт новостей notus. ИКП утверждает, что созданные им организации независимы и работают самостоятельно. "Мы их не контролируем", - заявил пресс-секретарь ИКП. Однако заместитель исполнительного директора Documented Брендан Фишер (Brendan Fischer) отметил, что в 2022 году почти все потраченные НКО "Операции кадровой политики" деньги поступили от ИКП и что практически все они ушли на правовую защиту. Фишер сказал: "Самый разумный вывод состоит в том, что они переводили деньги из ИКП на счета организации "Операции кадровой политики", чтобы оплачивать юридические издержки Медоуза и Кларка". (Пресс-секретарь ИКП заявил: "Либеральные организации типа этих уже много лет выступают с дикими обвинениями в адрес правых, которые ни к чему не приводят. ИКП соблюдает все законы для некоммерческих организаций".)



Техасского нефтепромышленника, миллиардера и крупного спонсора ИКП Тима Данна (Tim Dunn) конкретно просили профинансировать усилия института по правовой защите. Когда бывшего председателя "Кокуса свободы" Скотта Перри подвергли юридической проверке на предмет участия в событиях 6 января (он предпринял попытку оспорить результаты выборов в своем штате Пенсильвания, а когда проигнорировал повестку из конгресса, судья приказал ему сдать свой сотовый в прокуратуру), Медоуз организовал оплату его судебных издержек, попросив денег у Данна. Об этом мне рассказал один информированный источник. (Штаб Перри и ИКП это отрицают. "Это совершенно не соответствует действительности", - сказал пресс-секретарь ИКП. Получить комментарии у Данна не удалось.)



Штаб-квартира ИКП - это трехэтажный таунхаус с синей дверью, находящийся в зеленом квартале недалеко от Капитолия. Внутри запутанный лабиринт офисов сменяется чередой похожих на гостиные комнат с высокими потолками. Наверху находятся конференц-залы, каждый из которых назван в честь выдающегося спонсора.



Прошлым летом я приехал на Индепенденс-авеню, 300, чтобы взять интервью у Вота. Тогда мы обсуждали его роль в создании подкомитета конгресса по продвижению в палате представителей основной информационной линии республиканцев: что демократы используют федеральное правительство в качестве средства борьбы с консерваторами. Это была своеобразная объединенная теория государства в государстве, согласно которой министерство юстиции и американское разведывательное сообщество вступили в сговор, чтобы заставить замолчать представителейправых сил. Ее дополнительная польза заключалась в том, что Трамп в этой теории предстает в образе великомученика консервативного движения. Все его судебные передряги, сказал Вот, доказывают, что демократы совершенно бессовестно ведут против него юридическую войну.



Сегодня Вот появляется в новостях как ключевой архитектор программы действий Трампа на второй срок. Рядом с ним можно увидеть и другие знакомые нам лица: Стивена Миллера, Джина Гамильтона, Джеффри Кларка и Каша Пателя. Трамп не скрывает своих намерений отомстить политическим противникам. "Я ваш воин, я ваше правосудие, - заявил он в марте прошлого года толпе своих сторонников. - А тем, кто поступал несправедливо и предавал, я скажу так: я ваше возмездие". Спустя три месяца, когда в Майами ему предъявили обвинение в неправильном обращении с секретными документами и создании препятствий федеральному расследованию, он добавил: "Я назначу настоящего специального прокурора, чтобы тот начал охоту на самого коррумпированного президента в истории Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и на все преступное семейство Байденов".



Вот и Кларк, между тем, выдвигали официальные доводы против устоявшегося мнения отом, что министерство юстиции должно действовать независимо от президента. Такая норма существует со времен Уотергейта, однако они утверждали, что Трамп может руководить этим министерством как любым другим органом исполнительной власти. Кларк опубликовал свои аргументы на сайте Центра обновления Америки под заголовком "Министерство юстиции США не является независимым". В начале 2021 года, когда Трамп еще вел борьбу против результатов выборов, он хотел сделать Кларка министром юстиции, однако все высшее руководство министерства пригрозило ему коллективной отставкой. Если Кларк все же получит высший пост в министерстве юстиции, от него будут ждать перестройки всего этого ведомства и его превращения в инструмент Белого дома.



Стивен Миллер из America First Legal тем временем разрабатывал планы наступления на миграцию в общенациональном масштабе. Он еще в первый срок Трампа надеялся на осуществление этих мер с большим размахом. Тогда препятствия на пути их реализации носили организационный характер: нехватка людей для производства арестов, дефицит мест содержания мигрантов, сопротивление чиновников-демократов на уровне штатов и на местах. Как написала Times, Миллер пообещал в 10 раз увеличить количество депортированных, доведя этот показатель до миллиона человек в год. Для проведения этой работы президенту пришлось бы направить федеральные войска, потому что у министерства внутренней безопасности для этого недостаточно агентов. Правительству понадобится построить большие лагеря для интернированных, а если конгресс откажется выделять необходимые средства, президент будет вынужден брать деньги из военного бюджета.



В обстановке хаоса в первый президентский срок Трампа многие меры, относящиеся к борьбе с миграцией, откладывались, блокировались или осуществлялись не полностью. Во второй срок их надо будет восстановить для достижения большего эффекта. Такие меры включают расширение ограничений на въезд беженцев из мусульманских стран, аннулирование виз студентам, которые участвуют в некоторых видах протестов в студенческих городках, а также отмена предоставления гражданства по праву рождения. "Те активисты, которые хотя бы чуть-чуть сомневаются в решимости президента Трампа, допускают грубую ошибку, - рассказал Миллер изданию Times в ноябре прошлого года. - Трамп воспользуется обширным арсеналом федеральных полномочий, чтобы осуществить самые жесткие репрессии против миграции".



Всеобъемлющая схема действий на второй срок Трампа называется Проект 2025. Она следует установившейся в Вашингтоне традиции. План это разработал фонд "Наследие", и он существует в виде трактата на 900 страниц. Но масштаб данного предприятия, которое стоит более 20 миллионов долларов, шире всего того, что фонд пытался делать в прошлом. Фонд "Наследие" нанял компанию информационных технологий Oracle, чтобы та создала защищенную базу данных, где будут храниться личные дела примерно 20 тысяч кандидатов на должности в администрации. Нынешний президент "Наследия" Кевин Робертс (Kevin Roberts) также пригласил к участию в этой работе 100 с лишним консервативных организаций и высокопоставленных руководителей из ИКП: Вота, Корригана, Миллера и президента "Американского момента" Саурабха Шарму (Saurabh Sharma). "Это были ключевые фигуры, - сказал мне близкий к ИКП источник. - Робертс платил Центру обновления Америки, "Американскому движению" и America First Legal, чтобы те осуществляли некоторые части проекта". (Фонд "Наследие" не ответил на просьбу о комментариях.)



Далее этот источник рассказал следующее. То, что фонд помогал с организацией и укомплектованием кадрами полномасштабной операции под лозунгом "Снова сделаем Америку великой", свидетельствовало об усилении влияния ИКП. Два года назад Робертс выступил на ежегодной встрече крайне правых активистов "Национальная конференция консерватизма", которую устроила организация, ныне тесно связанная с ИКП. "Я приехал не для того, чтобы пригласить американских консерваторов присоединиться к нашему движению, а чтобы подтвердить одну простую истину: фонд "Наследие" уже стал составной частью вашего движения", - заявил он. В прошлом году Корригана, вошедшего в состав оргкомитета Проекта 2025, пригласили выступить на конференции, посвященной пятидесятилетию "Наследия". "Руководство фонда вернуло людей из ИКП, хотя шестью годами ранее они были выдворены оттуда, - сказал мне близкий к институту источник. - Кевин реалист. Ему нужно помириться с этими парнями".



Мой источник, участвующий в Проекте 2025, рассказал о некоторых действиях, которые незамедлительно осуществит Трамп в случае победы. Директор ФБР Кристофер Рэй (Christopher A. Wray) будет "уволен сразу же", сказал он мне. Хотя Трамп выдвинул Рэя на эту должность, крайне правые обвинили его в том, что его ведомство производило аресты людей, причастных к мятежу. (Вот сказал мне: "Посмотрите на ФБР, посмотрите на это государство в государстве. У нас в стране есть политические заключенные, что бы мы ни думали о 6 января".) Есть и другой замысел, связанный с увольнением Рэя. Без него администрация сможет при помощи ФБР вести борьбу с политическими оппонентами.



Мой близкий к ИКП источник считал себя представителем крайне правого крыла Республиканской партии, но некоторые идеи, обсуждавшиеся участниками Проекта 2025, реально пугали его. Одну из них он назвал так: "Все эти продолжающиеся разговоры о бомбардировке Мексики, о проведении военных действий в Мексике". Очевидно, что эту тему обсуждали и прежде, в первый срок Трампа, когда речь заходила об обуздании мексиканских наркокартелей. Президент смягчился, но полностью от этой идеи не отказался. Как рассказывал бывший госсекретарь Майк Помпео, Трамп однажды спросил его: "Что получится, если мы начнем войну с Мексикой?"



Бывшие экономические советники Трампа Роберт Лайтхайзер (Robert Lighthizer) и Питер Наварро хотят, чтобы он ввел десятипроцентные пошлины на весь импорт из-за рубежа. Экономисты самых разных политических взглядов единодушно прогнозируют, что такая политика приведет к международной торговой войне, резко усилит инфляцию и станет катастрофой для американской экономики. " Лайтхайзер и Наварро - долбаные клоуны", - сказал мне этот источник.



Люди из окружения Трампа также предвидят мощные протесты в случае его победы в ноябре. Его первый срок сопровождался постоянными демонстрациями, от марша женщин и митингов против запрета на въезд мусульман до массового движения, начавшегося после убийства Джорджа Флойда летом 2020 года. Джеффри Кларк и его коллеги составляют планы, предусматривающие введение некоей версии закона о противодействии мятежным акциям. Он позволит президенту направлять войска, которые будут выполнять функции национальной полиции. Если такой закон будет применен, Трамп сможет арестовывать протестующих, сказал мой источник. В последние месяцы своего срока Трамп был близок к этому, наблюдая за протестами движения "Жизни чернокожих важны". Но против этого выступили министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов.



"Сейчас обсуждается вопрос о том, кого они могут назначить без утверждения в конгрессе", - рассказал мой источник. Администрация Байдена отменила президентский указ от октября 2020 года Список F, который позволял проводить чистки среди кадровых государственных служащих, но Трамп его непременно восстановит. Обычно президенты предпринимают свои самые решительные действия в первые 100 дней. Мне рассказали, что план Трампа "приведет в движение всех в течение нескольких часов после его инаугурации". Наверное, именно это он имел в виду, когда заявил несколько месяцев назад Шону Хэннити, что не будет диктатором, "за исключением первого дня".



Предвыборный штаб Трампа пытается дистанцироваться от самых радикальных составляющих Проекта 2025. Поддержка многочисленных конкретных деталей плана не принесет никаких выгод. Она чревата только политическими обязательствами. Сторонники Трампа уже знают в общем, за что он выступает. Но есть и более деликатный вопрос - самолюбие бывшего президента. "Трамп не хочет создавать впечатление, что он следует указаниям и рекомендациям кого бы то ни было, - сказал мне бывший высокопоставленный чиновник из Белого дома. - Трамп не желает создавать впечатление, что он чего-то не знает". 5 июля он написал в социальной сети Truth Social: "Я ничего не знаю о Проекте 2025. Я понятия не имею, кто за ним стоит. Я не согласен с некоторыми их заявлениями. Некоторые их высказывания совершенно нелепы и отвратительны". А еще он сказал, что желает им удачи.



Но шансы Трампа увеличивались. Он выходил на лидерские позиции в президентской гонке. К весне Трамп уверенно лидировал по данным национальных опросов и имел больше преимуществ в ключевых колеблющихся штатах. Штаб Байдена предлагал провести дебаты дважды, причем в таком формате, чтобы можно было контролировать агрессивные позывы Трампа. Никакой аудитории в студии, после каждого ответа микрофон отключается, перебивать собеседника запрещено. Но на первых дебатах 27 июня Байден дал осечку. Он неподвижно стоял на сцене с отсутствующим выражением лица. Голос у него был слабый, дрожащий, и президент неоднократно сбивался с мысли. Это было катастрофическое выступление, и все большее количество демократов стало призывать его выйти из гонки. Неделей позже Трампа вместе с сыном Бэрроном сняли на видео, когда они были на поле для гольфа, и бывший президент описывал предвыборную атмосферу. "Я попинал эту старую, разваливающуюся кучу дерьма, - сказал он про Байдена. - Это значит, что у нас теперь есть Камала. Думаю, она будет лучше. Но она такая плохая. Она такая жалкая".



За первый год президентства Байдена ИКП собрал 45 миллионов долларов - больше, чем он получил за предыдущие четыре года. 25 миллионов в эту копилку внес один-единственный спонсор. Им оказался 75-летний вдовец из Хьюстона Майк Ридин (Mike Rydin), который в 2021 году получил целое состояние, продав свою компанию по разработке программного обеспечения для строительной отрасли. До этого он был мелким донором Республиканской партии, малоизвестным в национальных политических кругах. Согласно информации Daily Beast, в 2019 году он передал на предвыборную кампанию Трампа меньше семи тысяч долларов. Однако Ридин сказал мне, что считает основателя ИКП "самым честным человеком в Америке".



Работая в сенате, Деминт создал комитет политического действия под названием "Фонд сенатских консерваторов". Этот комитет занялся сбором средств на нужды кандидатов правого толка, которые на партийных праймериз бросили вызов действующим должностным лицам из Республиканской партии. "Это был смертный грех, - сказал мне один из сотрудников Деминта. - Он вывел на праймериз своих коллег". Часть поддержанных комитетом кандидатов - Ли из Юты, Рэнд Пол (Rand Paul) из Кентукки и Марко Рубио из Флориды - разгромила своих однопартийцев, пользовавшихся поддержкой сенатского руководства, а затем победила на всеобщих выборах. Но в других гонках вмешательство Деминта дало обратный результат. В Делавэре он поддерживал кандидатуру консервативной активистки Кристин О'Доннелл (Christine O’Donnell), но ее кампания с треском провалилась, когда появились кадры, на которых она говорит, что "баловалась черной магией". Но Деминт не очень-то расстроился. "Пусть лучше в сенате будет тридцать Марко Рубио, чем шестьдесят Арленов Спектеров (Arlen Specters)", - сказал он как-то раз, имея в виду умеренного республиканца из Пенсильвании, который в конечном счете переметнулся в другую партию.



Крестовый поход Деминта напоминал Ридину его собственную карьеру - годы финансовых неурядиц, неопределенности, скептического отношения. "Я знаю, что такое быть в одиночестве, - заявил он. - Одному быть трудно, тяжело вести сражения в одиночку". Когда в 2009 году на него вышел представитель "Фонда сенатских консерваторов", Ридин согласился пожертвовать тысячу долларов. "Это была самая большая сумма, какую я когда-либо жертвовал", - сказал Ридин. Позже он рассказал мне: "Кто-то мне звонит и говорит: "С вами хочет поговорить сенатор Деминт". А я такой: "Сенатор? Неужели?"



Ридин человек вежливый, невзрачный и какой-то странный. Во время наших бесед он говорил настороженно, но очень твердо заявил о своей решимости покончить с нелегальной иммиграцией, сократить государственные расходы и сделать так, чтобы зарубежные страны сами решали свои проблемы. Ридин признался, что "чертовски испугался", когда Трамп, будучи президентом, пригрозил Мексике пошлинами. Но он тут же добавил: "Все, что делал Трамп, у него прекрасно получилось. Я больше не стану в нем сомневаться". В итоге оказалось, что увлечение Ридина радикальными деятелями носит в больше степени личный, чем идеологический характер. В 2015 году он познакомился с Марком Медоузом после того, как Медоуз, бывший в то время конгрессменом от Северной Каролины, пытался отстранить республиканского спикера палаты представителей Джона Бенера (John Boehner). Это была радикальная попытка, за которую Медоуза прозвали "законодателем-террористом". "Он делал это с огромным страхом, - сказал мне Ридин. - У него не было вообще никакой поддержки".



Вскоре после открытия Института консервативного партнерства в 2017 году Деминт с коллегой отправился в Хьюстон на встречу с Ридиным и другими потенциальными донорами. Ридин жертвовал деньги фонду "Наследие", когда Деминт там работал, но после его ухода прекратил это делать. (Сейчас он возобновил передачу пожертвований.) "Я не собирался больше ничего им жертвовать, потому что они уволили Джима", - сказал он. Теперь Деминт рассказал ему о своих планах создать в Вашингтоне консервативное сообщество, место, где конгрессмены могли бы совещаться до и после голосования. "Я за, - сказал Ридин. - Больше можете ничего не рассказывать".



Ридин был готов пожертвовать ИКП большую сумму, но его сторонившаяся политики жена не хотела, чтобы он давал больше 25 тысяч долларов. "Уговорить ее на 25 тысяч - это тоже было непросто", - сказал Ридин. К 2020 году, когда она умерла от рака, он увеличил сумму пожертвований до 250 тысяч долларов. "А на следующий год я продал свою компанию, и у меня появилось много денег", - рассказал Ридин.



Получив от Ридина 25 миллионов долларов, ИКП купил за семь миллионов участок и коттедж с 11 спальнями на восточном побережье Мэриленда, назвав его Кэмп-Ридин. На участке есть стрельбище и конюшня. ("Дом простоватый, но фешенебельный", - сказал мне близкий к ИКП человек.) На сегодня ИКП провел там около 30 занятий и тренингов для сотрудников конгресса и консервативных активистов, о чем свидетельствуют переданные органам власти командировочные документы. Ридин регулярно жертвует деньги различным организациям из сети ИКП, в том числе Центру обновления Америки, "Американскому моменту" и Американскому фонду подотчетности. В июле America First Legal разослала предвыборный призыв о сборе средств, сообщив следующее: по 15 августа "патриот Хьюстона и щедрый спонсор нашей организации Майк Ридин" будет удваивать из своих средств все пожертвования на сумму до двух миллионов долларов.



ИКП как некоммерческой организации запрещено тратить средства на нужды партии и на некоторые виды лоббирования. Но сеть его ассоциированных организаций вправе заниматься этим, используя вполне законную лазейку. America First Legal, как и ИКП, является некоммерческим образованием. Но у нее есть связанная с ней структура под названием "Граждане за здравомыслие" (Citizens for Sanity), которая может тратить деньги на политическую рекламу с минимальными ограничениями. За второе полугодие 2022 года она потратила на рекламу более 90 миллионов долларов, причем показывали ее во время чемпионата по бейсболу. В этой рекламе вина за преступность, высокую инфляцию и низкие зарплаты возлагается на нелегальную иммиграцию, а ее авторы предупреждают зрителей, что Байден ведет Америку к третьей мировой войне. В других предвыборных объявлениях осуждается "война пробужденных левых" с женским спортом и "война идеологов пробуждения с нашими детьми". Расходы этой организации превысили траты ИКП (в 2022 году институт израсходовал 23 миллиона долларов) и America First Legal (эта НКО потратила 34 миллиона долларов). Невозможно узнать, кто пожертвовал эти средства, но в налоговых документах "Граждан за здравомыслие" указан адрес Индепенденс-авеню, 300.



Призывы ИКП к спонсорам связаны с тесными взаимоотношениями между институтом и вашингтонскими законодателями. Один член "Кокуса свободы" рассказал мне, что законодатели из палаты представителей напрямую участвуют в мероприятиях ИКП по сбору средств. "Когда они звонили донорам, то рассказывали им, что ИКП является домом для "Кокуса свободы", - объяснил он. - Смысл заключается в следующем: "Вы должны давать деньги нам, потому что мы поддерживаем настоящих консерваторов"". Когда члены палаты представителей находятся в Вашингтоне, чтобы участвовать в голосовании, ИКП часто организует по месту своей прописки на Индепенденс-авеню мероприятия для спонсоров. "Присутствие членов палаты представителей важно, потому что это помогает собирать деньги, и их просят общаться с донорами", - сказал мне этот законодатель.



Связь ИКП с "Кокусом свободы" вызывает немало вопросов. Может ли эта организация претендовать на статус некоммерческой, которая держится в стороне от лоббирования? В январе 2023 года члены "Кокуса свободы" провели встречу в штаб-квартире ИКП, на которой разрабатывали стратегию, как помешать Кевину Маккарти стать спикером палаты представителей. Там присутствовал и Медоуз, который давал советы, как надо действовать. Его считали человеком опытным и знающим, ведь он в 2015 году пытался сместить Бенера. "Это было весьма необычно, что Медоуз сидел там и рассказывал, как не дать Маккарти стать спикером и как договориться об уступках", - сказал мне член "Кокуса свободы". ИКП обладает негласной властью над законодателями, потому что имеет связи с комитетом политического действия кокуса, который также зарегистрирован по адресу Индепенденс-авеню, 300.



С 2021 года Ридин уже не является самым крупным спонсором ИКП. Его фонд в 2022 году передал институту полтора миллиона долларов, но согласно налоговым документам ИКП, один анонимный донор в том году пожертвовал на его нужды 15,5 миллиона долларов. В число новых спонсоров ИКП входит фонд Servant Foundation, который пользуется поддержкой учредителя компании Hobby Lobby Дэвида Грина (David Green); фонд Donors Trust, связанный с Леонардом Лео и семьей Кохов; фонд Bradley Impact, являющийся филиалом благотворительной организации из Висконсина, где Клета Митчелл работает секретарем правления; и магнат из сферы упаковки пищевых продуктов Дейв Фрека (Dave Frecka) с женой Брендой, чьими именами назван конференц-зал на Индепенденс-авеню, 300. "Раньше операциями политического влияния с использованием грязных денег обычно занимались миллиардеры старой школы, отравители окружающей среды и деловые круги правого толка, - сказал мне председатель бюджетного комитета сената демократ Шелдон Уайтхаус (Sheldon Whitehouse). - А ИКП демонстрирует, что теперь это место занимает движение "Снова сделаем Америку великой"".



Солнечным теплым днем 1 мая я побывал у 26-летнего руководителя "Американского момента" Саурабха Шармы, который видит миссию своей НКО в том, чтобы "находить, обучать, воспитывать и давать путевку в жизнь" консерваторам нового поколения. Этот человек в круглых очках, пиджаке, галстуке и коричневых мокасинах встретил меня перед маленькой дверью на Пенсильвания-авеню, втиснутой между точкой быстрого питания Sweetgreen, где подают салаты, и рестораном Dos Toros. Узкая лестница привела нас в небольшой офис, который эта организация арендует у ИКП.



С февраля 2022 по март 2023 года ИКП приобрел на этом участке Пенсильвания-авеню семь зданий и парковку. Покупки институт совершал через десяток акционерных обществ с ограниченной ответственностью, взяв ипотечных кредитов как минимум на 25 миллионов долларов. Вносить ежемесячные платежи институту помогает арендная плата, которую он берет со своих дочерних НКО. Позади зданий на Пенсильвания-авеню ИКП планирует отгородить глухой переулок и создать там "кампус" площадью 800 квадратных метров под названием "Квартал патриотов". У него уже есть недвижимость рядом с сенатом. Расширив свои владения возле палаты представителей, ИКП надеется сделать так, чтобы у сотрудников из обеих палат и у законодателей были точки для сбора и общения в шаговой доступности от мест их работы.



Шарма провел меня мимо стойки с краном для холодных напитков и пригласил в комнату, где стояли стулья и трибуна. Сам он из Техаса, где был самым молодым председателем Ассоциации молодых консерваторов штата. Но ведет он себя с самоуверенностью гораздо более взрослого человека. "Никто так не одержим поиском молодых людей и превращением их в очень влиятельных политических деятелей, работающих в системе государственной бюрократии, - сказал он мне. - Никто не относится к этому так серьезно, как я".



Как-то вечером четыре года назад Шарма засиделся допоздна, читая эссе сенатора-республиканца из Огайо Дж. Вэнса, который в то время был венчурным капиталистом и популярным автором. Статья называлась "Конец кормушке глобализации". Это была декларация принципов ветви консервативного движения "Новые правые", которая в эпоху Трампа была на подъеме. Принципы были следующие: экономический национализм, изоляционизм во внешней политике, враждебное отношение к иммиграции. Шарму поразила та часть эссе, где Вэнс утверждал, что кадры на всех уровнях власти в Вашингтоне не справляются с задачей реагировать на требования момента. Жалобы на это Шарма слышал и прежде, когда проходил летом стажировку в Вашингтоне. Недавно он написал в подкасте о том, что правительственные учреждения комплектуют свои штаты "двадцатитрехлетними придурками", которых в округ Колумбия отправляют родители, чтобы держать своих чад как можно дальше от семейного бизнеса. Мне он сказал об этом немного мягче: "Систему кадрового подбора и комплектования надо воссоздавать с чистого листа. Кто они - эти полсотни двадцатилетних молодых людей, на которых мы должны обратить внимание? Надо организовать особый процесс, посредством которого мы станем привлекать их в свои ряды".



Зимой 2021 года ИКП организовал встречу с главными спонсорами в банкетном зале отеля в Майами. Шарма рассказывал донорам о своем новом детище "Американский момент", а ему помогали в этом Стивен Миллер, Рассел Вот и министр жилищного строительства и городского развития Трампа Бен Карсон (Ben Carson). "Для ИКП это было очень рискованно, - сказал мне Шарма. - Большинство организаций в Вашингтоне не желают делиться своими спонсорами. Это говорит о большом доверии со стороны ИКП". На той встрече Шарма познакомился с Ридином, которому очень понравился. Позже, когда Шарма беседовал с другим донором, Ридин подошел к ним и сказал, показывая пальцем на Шарму: "Это же потрясающий парень, не так ли? И как, ты собираешься ему помогать?"



Шарма считает ИКП "братством", посвятившим себя созданию в Вашингтоне новой и долговечной культуры. "Правые и их люди очень похожи на осадочные породы, - сказал он. - Они как Гранд-Каньон. На них видны слои. В зависимости от того, кто в данный момент является президентом, устанавливается круг людей, занимающихся правоцентристской политикой". Он вспомнил некоторые страницы истории, начиная с Барри Голдуотера в 1960-х и заканчивая Трампом. "После избрания президент Трамп привел с собой совершенно новое поколение людей", - сказал Шарма. Проблема в том, что большинство республиканцев в Вашингтоне поначалу терпеть его не могли. Из-за этого, продолжил Шарма, "никто не хотел повышать молодых людей, которые приходили и говорили: "Я хотел бы заниматься политикой, потому что президент Трамп прав. Нас ложью заманили в Ирак. Нам надо запереть границу. Что касается торговли, то Китай нас распродает"".



"Американский момент", продолжил он, устраняет несправедливость, состоящую в том, что в первые годы правления Трампа взгляды таких молодых людей в Вашингтоне "искусственно подавляли". "Наследие Трампа будет бессмертным, и сам Трамп будет бессмертным, потому что в политику приходит поколение людей, привлеченное его взглядами", - сказал Шарма. Некоторые консервативные идеологи видят в Трампе неуправляемое, но в конечном счете необходимое средство для достижения цели. По мнению Шармы, Трамп - это "альфа и омега консервативного движения". "Единственная причина существования таких возможностей - это участие Трампа в гонке и его победа. Единственная причина существования таких возможностей сейчас заключается в том, что Трамп не ушел со сцены".



Шарме пришлось уйти, чтобы провести презентацию книги в штаб-квартире ИКП, которая находится через дорогу. Мы пошли туда вместе. Когда мы стояли у светофора, к нам подошел молодой сотрудник конгресса и пожал Шарме руку. В штаб-квартиру ИКП направлялись еще несколько людей. На презентации был хорошо укомплектованный бар и подавали сэндвичи с копченой свининой. Через несколько дней "Американский момент" планировал провести гавайскую тематическую вечеринку под названием "Необузданный луау", на которой гости должны были носить на шее гирлянды цветов. "Я не знаю, каким был Вашингтон без ИКП, - сказал мне Шарма. - Но помнящие те времена люди говорят, что это была пустыня". Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721634360





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по модернизации энергетической и социальной инфраструктуры Риддера

- Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению двустороннего товарооборота на 2025-2027 годы

- Роман Скляр проверил ход подготовки к отопительному сезону в Акмолинской области

- Пропускную способность восточного направления транспортного коридора "Север-Юг" через Казахстан увеличат до 10 млн тонн в год

- 57 семей в Костанайской области, пострадавших от паводков, обрели новое жилье

- Тамара Дуйсенова ознакомилась с реализацией программы "Ауыл аманаты" в ЗКО

- В МПС РК озвучили решение по утильсбору

- Кадровые перестановки

- В АДГС обсудили итоги работы за первое полугодие 2024 года