В Керчи археологи нашли остатки построенного более 2 тыс. лет назад храма Зевса

10:53 22.07.2024

21 июля 2024



Археологи в Крыму обнаружили остатки храма, которому более 2 тыс. лет, и выяснили, что боспоряне использовали его для жертвоприношений. Ученые 21 июля рассказали "Известиям" о своей находке.



Древний храмовый комплекс был создан в I веке до нашей эры. Его высота составляла 8 м, длина - 12 м, а ширина - 5 м.







"Этот храм основал царь Фарнак II. Даже знаем, в честь какого события: он победил здесь, по-видимому, скифов, и в этой битве ему угрожала, скорее всего, какая-то опасность, потому что храм был посвящен Сатеру - то есть спасителю. И здесь мы понимаем, что это знаковое место было для всей Боспорской династии", - рассказал доктор наук и руководитель Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров.



Во время работы на этом участке ученые обнаружили плиты. Надписи на них получилось перевести, они гласят: "Царь Фарнак основал храм Зевса Генарха". Это развеяло все сомнения археологов о строителях и предназначении религиозного сооружения.



Раскопки в Керчи проводятся уже почти 40 лет: ученые исследуют остатки древнего городища Артезиан. Во времена античности это был форпост Боспорского царства. За все время изучения этой территории археологи осмотрели более 8 тыс. км земли и нашли более 10 тыс. уникальных исторических предметов.



В исследовании городища Артезиан принимают участие не только профессиональные ученые, но и студенты с волонтерами. Некоторые из этих людей решили так провести свой отпуск.



"Это новый мир. Ты открываешь историю по-новому. Это новая жизнь. Это история, которая открывается под твоими ногами, а не просто на страницах книжек", - поделился студент Гаспа Алиев.



Керчь - самый старый российский город, основанный в конце VII века до нашей эры. В античности он носил название Пантикапей. Заведующая отделом "Лапидарий" Нина Кучеревская отметила, что продвинуться в вопросе реального возраста Керчи помогли сведения о другом храме города - монументальном сооружении в честь Аполлона, которое по размеру было вдвое крупнее всех известных храмов северного Причерноморья того периода.



Ранее, 11 июня, сообщалось, что археологи нашли фрагменты древнего сооружения средневекового периода и античные амфоры в Черном море у побережья Абхазии. Обнаруженная башня с пристроенными стенами находится на глубине 2,4 м, она построена из крупной гальки на известковом растворе. Одна из амфор нашлась на удалении 4,5–5 км от берега и лежала на глубине 48–50 м. Скорее всего, она была частью груза на корабле, который потерпел крушение в этом районе.