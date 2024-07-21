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|Нужно ли нам выращивать отечественные элиты и как мы должны это делать, - Олег Яновский
11:20 22.07.2024
Олег Яновский: Элиты, институты, национальная идея и ответственность.
21 июл. 2024 г.
В монологе затронул следующие вопросы:
Что из себя представляют отечественные элиты
Нужно ли нам выращивать элиты и как мы должны это делать
Гражданские и военные элиты
Роль национального проекта в воспитании элит