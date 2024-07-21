Нужно ли нам выращивать отечественные элиты и как мы должны это делать, - Олег Яновский

11:20 22.07.2024

Олег Яновский: Элиты, институты, национальная идея и ответственность.



21 июл. 2024 г.







В монологе затронул следующие вопросы:

Что из себя представляют отечественные элиты

Нужно ли нам выращивать элиты и как мы должны это делать

Гражданские и военные элиты

Роль национального проекта в воспитании элит



