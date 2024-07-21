Китай разрешил Филиппинам ротировать экипаж и завозить продукты на мертво сидящий на мели "Sierra Madre" (видео)

11:28 22.07.2024

КНР и Филиппины достигли соглашения по ротации военных на корабле Sierra Madre

Речь идет об отмели Аюнгин в Южно-Китайском море, сообщил филиппинский МИД



БАНГКОК, 21 июля. /ТАСС/. Филиппины и Китай достигли соглашения по вопросам ротации и снабжения филиппинских военнослужащих на корабле Sierra Madre, расположенного на отмели Аюнгин в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщил филиппинский МИД.







"Филиппины и КНР достигли взаимопонимания по временному соглашению по вопросам снабжения предметами первой необходимости и осуществления ротации на корабле Sierra Madre, расположенного на отмели Аюнгин. Оно было достигнуто после серии консультаций, последовавших за откровенными и конструктивными обсуждениями в ходе девятого заседания китайско-филиппинского механизма двусторонних консультаций по ЮКМ в Маниле 2 июля 2024 года", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.



В коммюнике МИД Филиппин также отмечается, что "стороны продолжают признавать необходимость деэскалации ситуации в ЮКМ и разрешения разногласий посредством диалога и консультаций, а также признают, что соглашение не нанесет ущерба позициям друг друга в ЮКМ".



В 1999 году Филиппины разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов, чтобы контролировать действия Китая в регионе. Там постоянно находится небольшой воинский контингент. Пекин неоднократно требовал ликвидировать этот объект и даже грозил отбуксировать его. В последнее время в этом районе участились инциденты, ведущие к усилению напряженности в Южно-Китайском море: катера береговой охраны КНР предпринимали попытки вытеснить филиппинские суда, были зафиксированы случаи их столкновений.