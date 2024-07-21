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Эрдоган попал в капкан: курдский вопрос Анкаре придется решать вместе с Дамаском
11:55 22.07.2024

Этот вариант предлагала Москва, ей и достанутся лавры миротворца

Станислав Тарасов

Когда Реджеп Тайип Эрдоган по пути из Астаны на родину после участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил в самолете своему пулу журналистов, что рассматривает вариант приглашения в Анкару президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада "для обсуждения вопросов нормализации отношений с Дамаском и сирийского урегулирования в целом", многие турецкие СМИ предположили, что все предыдущие усилия российской, турецкой да и сирийской дипломатии, направленные на примирение лидеров Турции и Сирии, сорвались.

Дело в том, вопрос о встрече Эрдогана и Асада обсуждался во время встречи в Москве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и Владимира Путина, после чего последовал визит в Дамаск спецпредставителя России по Ближнему Востоку Александра Лаврентьева.

После этого Асад выразил "открытость любой инициативе, связанной с сирийско-турецкими отношениями". При этом, по данным арабских СМИ, Асад не требовал, как прежде, вывести турецких солдат с территории Сирии, а ограничился условием "уважения Турции к суверенитету Сирии".

Причина "неожиданного" повышения внимания Анкары к Дамаску проста. В начале июня было объявлено, что курдские Сирийские демократические силы (SDF) готовятся провести в восточной части Сирии местные выборы, после чего намерены объявить о своей автономии либо независимости.

Упредить такой ход событий Турция могла только тремя вариантами действий: начать боевую операцию в Восточной Сирии, что могло привести к боестолкновениям с правительственной армией Сирии, либо вступить в контакт с Дамаском, реанимировав Аднанское соглашение 1998 г. и совместно "решить курдскую проблему", что, кстати, рекомендовала Анкаре Москва, либо договариваться с американцами, которые незаконно контролируют восток Сирии.

Вот почему, как сообщало Reuters, "многие предполагали, что "на саммит ШОС в Астану будет приглашен и Асад". Или предусматривался запасной вариант, о котором писала близкая к сирийскому руководству газета "Аль-Ватан": провести трехстороннюю встречу лидеров Турции, Сирии, Ирака в Багдаде. Но ничего из задуманного не случилось.

Как сообщала турецкая газета Hürriyet, в игру вступили США, которые перенесли курдские выборы в Сирии на август, чтобы предотвратить встречу и переговоры Эрдогана с Асадом. Появились также сообщения о переносе этих выборов "на неопределенное время".

По всей вероятности, американцы обещали Турции еще какую-то преференцию, что толкнуло Эрдогана на срыв "московской сирийской операции". Это проявлялось в участившихся контактах главы МИД Турции Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что турецкими экспертами оценивалось как "попытка США обозначить новый подход к Сирии накануне президентских выборов".

И вдруг после юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне - очередной разворот Эрдогана на сирийском направлении.

Он "неожиданно" заявил, что поручил своему министру иностранных дел Фидану встретиться с Асадом, чтобы начать восстановление отношений с Дамаском. Что случилось?

Дело в том, что Эрдоган рассчитывал на то, что в формате юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне у него состоится личная встреча с Джо Байденом. Не получилось. Турецкая сторона поняла, что Белому дому сейчас не до проблем сирийских курдов, тогда как Эрдогану отступать уже некуда. Да и у Асада уменьшилось желание вступать с ним в диалог.

Поэтому перед Фиданом, как бывшим главой турецкой разведки, имевшим тесные контакты с сирийскими коллегами, ставится задача "не дразнить больших гусей", организовать встречу двух лидеров таким образом, чтобы пальма миротворчества в Сирии не находилась в руках не только одного Владимира Путина. Это - первое. Второе: переформатировать переговорный процесс с подключением некоторых арабских партнеров.

При этом, как полагают турецкие эксперты, Эрдоган пока еще не прошел точку невозврата, оказавшись в Сирии в тисках между США, Россией и Ираном и в фактическом состоянии войны с Дамаском. Что касается США, то они по-прежнему продолжают поддерживать сирийских курдов, что вынуждает Эрдогана к метаниям, так как выборы курдов в Сирии будут стимулировать сепаратизм и со стороны турецких курдов.

У Дамаска есть выбор решений. Лидеры сирийских курдов, делая тактическую ставку на США, пытаются договориться с Дамаском в контексте общенационального примирения с целью закрепить в Сирии свой автономный статус.

У Анкары выбора почти нет. Не случайно глава турецкого минобороны Яшар Гюлер заявил, что "может рассмотреть вариант вывода своих войск из Сирии после того, как безопасность границ будет полностью обеспечена, и при наличии подобной необходимости".

Он также считает, что именно Турция "спасла Сирию от боевиков ИГИЛ*", и указал, что Анкара "готова содействовать Дамаску в укреплении безопасности, подготовке новой конституции, проведении выборов". Как видим, сигнал Анкары Дамаску серьезно мотивирован. Дело за Дамаском.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
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