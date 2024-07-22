"Кыргызский след" в Европе. Как ДНК-генеология может изменить наше представление об истории кыргызов, - М.Байбосунов

12:51 22.07.2024 22 Июля 2024

"Кыргызский след" в Европе. Как ДНК-генеология может изменить наше представление об истории кыргызов

Автор: Байбосунов М.Б. Я не буду объяснять, что такое днк-генеология, потому что это увело бы слишком далеко в сторону. Отмечу только, что ДНК-генеология использует методы популяционной генетики. Люди часто путают популяционную генетику с днк-генеологией. Но это две разные науки. Кто не в теме могут получить об этом представление по статье известного казахского историка Ж.Сабитова "Происхождение кыргызов с точки зрения полиморфизма Y-хромосомы". Эту статью можно найти здесь на сайте. Тем кто хочет глубже разобраться в теме рекомендую замечательную серию ютуб роликов Анатолия Клесова и его , пожалуй, лучшую на сегодняшний момент научно-популярную книгу.



Напомню, что 50-65 % процентов кыргызов имеют гаплогруппу R1a1 ( которая досталась нам от "енисейских кыргызов") , 30-40 % - соответственно С2 (от "монгольских" предков), есть еще множество других, но их мало. Именно генетические исследования положили конец сомнениям относительно связи тяньшанских и енисейских кыргызов. Кроме того , последние данные открывают новые страницы в истории кыргызов. Какие именно?



В 2016 году были проведены исследования гаплотипов так называемых польско-литовских татар[1]. Представление о том кто такие польско-литовские татары можно получить из Википедии:



" Согласно собственной традиции, первые татары пришли в Великое княжество Литовское из Золотой Орды в конце XIV века, вместе с бежавшим в Великое княжество Литовское ханом Тохтамышем. В качестве самостоятельной этнической группы татарского народа сформировались в конце XIV - начале XV веков в Великом княжестве Литовском из поступивших на службу в Великое княжество Литовское выходцев из Золотой Орды, позже из Большой Орды и Крымского ханства, в том числе потомков Мамая и его воинов (см. князья Глинские). Расселялись в основном в северо-западной части белорусских земель (совр. Гродненская область) и соседних литовских. В первой половине XV века образовали вассальные Великому княжеству Литовскому княжества - Еголдаеву тьму и княжество Мансура."



В работе[1] приведен анализ образцов 116 татар Белоруссии и Литвы. Выяснилось, что 51 образцов принадлежат гаплогруппе R1a1. Кроме этой гаплогруппы представлены гаплогруппы G2a,I2a2,J1,J2,N,QR1b. Из тех 51 образцов 11 оказались чисто кыргызскими:



"Группа из 11 гаплотипов в правой части дерева принадлежит к



ветви YP1542, широко распространенной у киргизов и алтайцев."



Что это означает простыми словами?. Это означает, что примерно 10% польско-литовских татар- потомки кыргызов. Далее автор пишет:



" следует обратить внимание, что в имеющейся выборке литовских татар отсутствуют



представители восточноазиатских гаплогрупп C2-M217 и O-M175 составляют заметную долю у казахов и



киргизов." Это очень важное исследование и полученные данные исключительно важны не только для кыргызов, но для всей исторической науки . Почему? Польско- литовский татары - это, хоть и маленький, но все же "реликтовый" срез этнического состава населения обширной территории Золотой Орды. В этой маленькой капле отражается состав населения ЗО той эпохи. В этой небольшой группе населения сохранилась информация о генетике популяции ЗО. Это все равно что в арктической мерзлоте найти остатки плоти ,например, тиранозавра. Я считаю, что это примерно такого масштаба открытие.



И эти данные дают повод усомниться в том, что в завоеваниях Чингис хана участвовали монголы в их современном понимании, . Их там просто не было.



Конечно, можно это объяснить тем, что собственно монголы были правящей элитой, их не должно быть много, они были тысячниками, они были главнокомандующими и т.д. По этой логике в этническом составе ЦА народов "монгольской " гаплы тоже должно было быть ничтожно мало, но это не так. Она значительна. У современных кыргызов она составляет от 30 до 40 процентов. У казахов до 80 процентов. По другим народам я точных данных не знаю. У узбеков она тоже не меньше 20%. Она есть у каракалпаков, башкир.



Как объяснить большой процент монгольской гаплогруппы среди современных народов ЦА и полное отсутствие их у населения Золотой орды? Отчасти объяснение этому факту дает опять же генетика. Вот что пишет историк Сабитов, который активно занимается внедрением популяционной генетики в историческую науку[2]:



"Башкирский генетик Баязит Юнусбаев вместе с соавторами провели исследование аутосомных маркеров всех больших тюркских народов. Они использовали новую технологию появления (время) этногенетического коллектива. Что мы имеем в виду под этим временем? Это время, когда два-три компонента слились в этногенетический коллектив и он идентичен современным народам. По казахам, условно можно сказать, что как этногенетический коллектив появился в 13 веке. Смешивание огромного местного тюрко-кыпчакского компонента, который стал фундаментом, и пришлого восточно-азиатского, в котором были монголы, жалаиры, найманы, то есть как монголы так и тюркоязычные. Тут данные антропологии и историков теперь совпадают с данными генетиков. Получается, что казахи как этно-генетический коллектив возник в 13 веке, но называться казахами они начали позже. К концу 16 века их назвали казахами, в концу 17 века это название стало эндоэтнонимом, то есть они сами стали себя так называть.



Согласно исследованиям, кыргызы как единый этно-генетический коллектив, а по аутосомам кыргызы севера и юга не отличаются, мы видим мелкие отличия по Y хромосомам, которые не надо абсолютизировать, сложился в 1340 годы. В этом время произошло несколько вещей. Мы знаем про поход чагатайского хана Эльчагатая, который захватил в плен кыргызов, привел их из Иртыша и Алтая на территорию при Тянь-Шаня. Кыргызы, которые оказались здесь 1328-1329 годы, вмешались здесь с двумя компонентами - с кыпчакско-алтайскими племенами и с могулами."



Простыми словами это значит ,что казахи, как единый этно-генетический коллектив начал складываться в 13 веке, но это происходило не на территории ЗО, иначе это нашло бы отражение в составе польско-литовских татар. Кыргызы в современном виде начали складываться в 1340 г. Для кыргызов приводится точная дата, для казахов почему-то просто указывается век. Но на территорию современного Кыргызстана, кыргызы не были приведены ханом Эльчигитаем, как это утверждает Сабитов, а скорее всего пришли с территории Золотой Орды после начала распада орды. Эта территория к тому моменту была занята могулами и называлась Могулистаном. С этого времени начинается борьба кыргызов и могулов, которая закончилось полным выдворением могулов, при этом часть могулов оказалась в составе кыргызов и известны сейчас как монолдор. Надо отметить, что это была исконно кыргызская земля и кыргызы вернули свои земли. Но после разгрома Тимуром часть кыргызов ушла с Токтомуш ханом . Сначала они перебрались в Крым - отсюда множество кыргызских топонимов в Крыму, которые после ВОВ были полностью заменены на русские. Затем кыргызы в составе других народов Золотой Орды ушли на службу в Великое княжество польско-литовское.



О чем говорят результаты Баязита Юнусбаева? В так называемом монгольском нашествии, в его первой фазе под непосредственном руководстве Чингиз хана(ЧХ) собственно монголов не было. При ЧХ монголы были подвластным народом как все другие. Поэтому этнических групп входящих в той или иной мере в Золотую Орду, "монгольской" гаплогруппы нет, в том числе у тех кыргызов. В качестве иллюстрации я хочу привести миниатюру 13 века . Называется "Венгерский король Бела IV бежит от монгольского войска Кадана" рис1. Это события первой половины 13 века. Сравните с картиной Верещагина рис2. Обратите внимание на одежду воина 13 века и воина 19 века. Смотрите также картину3 "Битва при Легнице". Кыргызские калпаки заметили , надеюсь.



После смерти ЧХ эти монголы , доставшиеся одному из сыновей ЧХ, выходят на первый план и эту вторую волну можно уже с полной уверенностью назвать монгольским нашествием. Но эта вторая волна ограничилась территорией ЦА, частично-нынешнего Казахстана, Афганистана, Ирана. Эта вторая волна не затронула территорию ЗО. Поэтому на территории занимаемой Золотой Ордой нет или мало "монгольской" гаплогруппы. Эти "монгольские гены" , если они есть, занесены позднее калмыками.



Историческая наука благодаря достижениям генетики переживает период ренессанса. Если раньше рабочим материалом историков были археологические материалы, то в 21 к ним добавились генетические исследования. Надо отдать должное казахам, они в настоящее время находятся на передовых позициях среди стран СНГ по использованию популяционной генетики. Кыргызские ученые сильно отстали . Им требуется помощь от государства. Как ни крути историческая наука была, есть и будет оружием идеологической войны и в этой войне мы проигрываем. К счастью для нас наши предки-титаны оставили нам хорошее наследие в прямом и переносном смысле, которое проявляется даже без нашего участия, но опасность состоит в том , что это наследие может быть присвоено другими народами. Пришло время агрессивной исторической науки, агрессивных историков. И такие "агрессивные" историки у нас есть, их надо поддержать. Мне очень нравится агрессивный стиль Табылды Акерова.Почему его труды не издаются миллионными тиражами? Его книги должны быть доступны по цене и продаваться на каждом углу вместо шоро. Почему не поддерживаются такие исследователи, как Карымшаков Тынчтык или Темирбек Токтогазиев? Такие люди должны почитаться не меньше олимпийских чемпионов. Они должны сидеть в парламенте и определять национальную политику. Пришло время избавляться от синдрома "младшего брата" в исторической науке и не только в ней. Эй там, власть имущие, пора просыпаться , "движуху делайте" .



Литература:



1.И.Л. Рожанский. ЛИТОВСКИЕ ТАТАРЫ.



ДНК-РОДОСЛОВНЫЕ И ИХ КОРНИ В СТЕПЯХ ЕВРАЗИИ



2.Ж.Сабитов. Генетика развеяла многие мифы в истории народов Центральной Азии



3.Ж.Сабитов. Происхождение кыргызов с точки зрения полиморфизма Y-хромосомы Источник - kghistory.akipress.org

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