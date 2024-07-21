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Израиль и хуситы дотянулись друг до другаИзраиль и хуситы дотянулись друг до друга
13:49 22.07.2024

Еврейское государство вступило в новый конфликт

Конфликт Запада с йеменскими хуситами перерастает в новый ближневосточный кризис. После того как в пятницу бойцы этого движения атаковали беспилотником Тель-Авив, Израиль ответил ударами по их объектам в йеменском городе Ходейда. В воскресенье хуситы нацелились на израильский город Эйлат, однако, как заявили в Армии обороны Израиля, выпущенная из Йемена ракета была успешно перехвачена. Присоединение еврейского государства к коалиции США и Великобритании, которые ведут многомесячную войну с хуситами - опасный поворот в противостоянии с йеменскими повстанцами, тесно связанными с Ираном.

О новых атаках йеменских повстанцев из движения "Ансар Аллах" (они же - хуситы) сообщил в воскресенье их представитель Яхья Сариа. "Ракетные подразделения йеменских вооруженных сил выполнили операцию, нанеся удары по важным целям в районе Умм-ар-Рашраша (арабское название израильского города Эйлат.- "Ъ") с помощью баллистических ракет и беспилотников. А военно-морские силы и ракетные подразделения провели совместную операцию, в ходе которой с помощью баллистических ракет и БПЛА в Красном море был нанесен удар по американскому судну Pumba",- сказал он, назвав эти действия ответом на "американо-британско-израильскую агрессию".

Информацию об ударе по Pumba США не комментировали. А вот в Армии обороны Израиля отчитались, что утром в воскресенье система ПРО успешно перехватила около Эйлата ракету класса "земля-земля", летевшую из Йемена.

Ракета, как утверждается, не успела даже войти в израильское воздушное пространство.

За несколько часов до этого, вечером в субботу, Израиль присоединился к тандему США и Великобритании, которые уже много месяцев проводят силовые акции против хуситов. ВВС еврейского государства нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в районе порта города Ходейда на западе Йемена. Под обстрел попали, в частности, электростанция и нефтехранилище. В результате удара по топливным резервуарам возник сильнейший пожар. По данным йеменской стороны, погибли не менее шести человек, более 80 получили ранения. По информации телеканала Al Hadath, в налете принимало участие не менее 12 самолетов ВВС США, Великобритании и Израиля, в том числе истребители F-35I.

После удара по порту Ходейда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением, послав нации и всему региону сигнал: его правительство будет продолжать делать ставку на силовые методы обеспечения безопасности и готово одновременно вести войну сразу на нескольких фронтах. "Каждый, кто стремится видеть стабильный и безопасный Ближний Восток, должен поддержать борьбу Израиля против Ирана и его пособников, будь то в Йемене, Газе или Ливане. Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию",- предупредил Биньямин Нетаньяху.

Оценивая удары по порту Ходейда, который находится в 1,8 тыс. км от израильской территории, Биньямин Нетаньяху назвал их успешными, при этом отвергнув международную критику в связи с жертвами среди мирного населения.

"Порт, который мы атаковали,- это не безобидный порт. Он использовался для военных целей и служил местом получения смертоносного оружия, поставляемого хуситам Ираном. Они использовали это оружие для атак на Израиль, атак на страны региона и атак на один из важнейших международных морских путей",- пояснил израильский премьер.

После субботних ударов в Израиле зазвучали призывы не прекращать бомбардировки. "Мы не должны довольствоваться разовой атакой",- написал в воскресенье в соцсети X глава партии "Наш дом Израиль", бывший министр обороны Авигдор Либерман, призвав полностью уничтожить порт Ходейда.

Последние восемь месяцев хуситы регулярно наносят удары по судам в акватории Красного моря, которые, по их мнению, связаны с Израилем (а также по американским и британским судам). Повстанцы утверждают, что таким способом выражают поддержку "палестинским братьям" в их борьбе с Израилем. Между тем власти еврейского государства до последнего момента воздерживались от присоединения к коалиции США и Великобритании.

К радикальным действиям израильское руководство подтолкнула пятничная беспрецедентная атака хуситов на Тель-Авив: беспилотник врезался в жилой дом в центре города вблизи консульства США, в результате чего погиб один человек, еще восемь получили ранения. "Системы ПВО засекли БПЛА, но по ошибке не определили его как вражескую цель. Человеческий фактор",- сообщил "РИА Новости" источник в оборонных структурах Израиля. В свою очередь, хуситы рассказали, что в ходе атаки использовали новую модель БПЛА, способную обходить системы ПВО.

Близкие союзники хуситов - власти Ирана заявили, что ответная атака израильской стороны неизбежно вызовет новый виток эскалации.

По словам официального представителя иранского МИДа Насера Канаани, "израильский режим и поддерживающие его силы, в том числе правительство США, несут прямую ответственность за опасные и непредсказуемые последствия продолжения преступлений в Газе и рискованные атаки на Йемен".

Другие ключевые игроки на Ближнем Востоке также опасаются перехода к неконтролируемой конфронтации. В заявлении МИД Египта, например, содержится призыв ко всем сторонам проявлять сдержанность и "не допустить возможности сползания региона в хаос". От израильских ударов по хуситам дистанцировалась - несмотря на свой многолетний конфликт с йеменскими повстанцами - даже Саудовская Аравия. "Саудовское королевство не имеет никакого отношения к атаке на Ходейду и не участвовало в этом нападении. Королевство не допустит проникновения в свое воздушное пространство какой-либо стороны",- заявил представитель Минобороны Турки аль-Малики.

Между тем администрация США дала понять, что стоит на стороне еврейского государства, а не своих арабских союзников. В телефонном разговоре с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом его американский коллега Ллойд Остин подтвердил "твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и праву Израиля на самооборону".

Сергей Строкань

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721645340


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