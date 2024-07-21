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Медицинский уход. Грустный Байден учапал в пустоту, - "Известия"
15:39 22.07.2024

21 июля 2024, 22:33
Медицинский уход: Байден заявил, что не будет участвовать в выборах президента
Опросы показывают преимущество Трампа накануне голосования
Андрей Кузмак
Мария Шаипова

Спустя три недели после провальных дебатов с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом действующий американский лидер Джо Байден объявил об отставке. В последние дни давление СМИ и общественности на президента Соединенных Штатов с призывом выйти из предвыборной гонки значительно усилилось, а покушение на Трампа, по мнению экспертов, оказалось финальной точкой в этой игре. Подробности - в материале "Известий".

Байден выходит из президентской гонки: что это значит
Действующий американский лидер Джо Байден в воскресенье, 21 июля, отказался от участия в президентской гонке как кандидат от Демократической партии. Об этом он сообщил на странице в социальной сети X.

"Для меня было величайшей честью в моей жизни быть вашим президентом. Хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны будет правильнее, если я снимусь и сосредоточусь на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока", - сказал Байден.

При этом штаб Байдена до последнего отрицал это решение и настаивал не только на участии, но и на его победе в предстоящих выборах.

В своем обращении действующий лидер поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах от демократов.

"Моим первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис в качестве вице-президента. И это было лучшее решение, которое я принял", - написал американский лидер в Х.

Однако для начала Камале Харрис надо получить одобрение демократического конвента, поскольку, сняв свою кандидатуру, Байден фактически открыл зеленый свет для потенциальной гонки, пояснил в беседе с "Известиями" научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

- То, что президент поддержал Камалу, вовсе не означает, что он обязал всех за нее голосовать. Хотя сроки и не очень большие, все же нельзя исключать появления каких-то кандидатов, которые могут бросить вызов Камале Харрис, - отметил он.

Байден вышел из президентской гонки. Что это значит
Тем более что отношение Демократической партии к ней не совсем однозначно, многие считают, что за эти годы она себя не сильно проявила, уточнил собеседник.

- Если съезд пройдет для нее успешно, тогда возникает вопрос о том, как она будет вести президентскую гонку. Ей надо, во-первых, восстановить работу с донорами партии, которые сейчас притормозили финансирование. Во-вторых, определиться со своим уже новым вице-президентом. Может быть, взять кого-то из губернаторов-демократов. И, в-третьих, готовиться к дебатам с Трампом, которые теперь будут проходить уже в другом формате, - комментирует Кортунов.

Заместитель директора ИМЭМО РАН Виктория Журавлева, напротив, считает, что серьезных проблем с финансированием у кандидатки, скорее всего, не будет, поскольку "доноры давали деньги не Демократической партии, а кампании Байден – Харрис".

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, переживший недавно покушение, прокомментировал отказ Байдена от участия в выборах. В заявлении телеканалу CNN говорится, что он ждет выдвижения вице-президента Камалы Харрис. Трамп отметил, что ее "будет легче победить, чем Байдена". Самого же действующего лидера он назвал "худшим президентом в истории нашей страны".

Анкетирования подтверждают преимущества Трампа. Так, опрос YouGov, проведенный 13–16 июля, показал, что Байден проигрывает Трампу с 41 до 43%, в то время как Харрис покажет немного худшие результаты, проиграв Трампу с 39 до 44%.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный после покушения на Трампа, демонстрирует, что все трое кандидатов набирают одинаковое количество очков, однако 69% респондентов считают Байдена слишком старым.

В Кремле напомнили слова президента Владимира Путина о том, что для России - предпочтительней предсказуемый кандидат Байден.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, до выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. "Нужно набраться терпения и внимательно следить, что будет дальше. В приоритете для нас - достижение целей СВО", - сказал Песков изданию Shot.

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Накануне штаб Байдена заявил, что президент США заразился коронавирусом и ушел на изоляцию, отменив все публичные мероприятия. СМИ предположили, что это был первый шаг к его выходу из гонки.

Надо обкашлять: как ковид Байдена повлияет на предвыборную гонку
Болезнь - еще один повод снять свою кандидатуру
Байден - самый возрастной президент в истории США, в последнее время его ментальное состояние вызывало беспокойство у избирателей и приводило к публичным конфузам. Множество видео в Сети фиксируют, как он здоровается с несуществующими людьми, падает при попытке подняться по лестницам и просто оказывается дезориентирован на сцене.

CNN отмечает, что отказ Байдена от участия в президентской гонке - первый случай за полвека. В предыдущий раз действующий президент США отказался от участия в выборах из-за неудачной предвыборной кампании в 1968 году - это был Линдон Джонсон, развернувший полноценное вмешательство США в войну во Вьетнаме.

Кто такая Камала Харрис
Камала Деви Харрис - 59-летняя афро-азиатская вице-президент. Ее родители - эмигранты, отец родом с Ямайки, а мать - из Индии.

Камала Харрис стала первой в истории женщиной на посту генерального прокурора Калифорнии. Активная сторонница движений BLM и ЛГБТ* (признано экстремистским и запрещено в России). Замужем, родных детей нет.

Несмотря на яркую биографию, Камала Харрис считается слабым кандидатом. Таким мнением поделился с "Известиями" юрист, политолог, бывший сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Брюс Маркс.

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"Я не думаю, что Камала Харрис очень сильный кандидат, но давайте посмотрим на это с другой стороны", - предложил он.

По мнению Маркса, Харрис в настоящий момент единственный политик, который может заменить Байдена, к тому же если она не станет кандидатом, то женщины и афроамериканцы "просто взбунтуются".

При этом поздний выход Байдена из президентской гонки также не добавляет очков демократам. "Если бы Байден решил не выдвигать свою кандидатуру год назад, то у них были бы праймериз. А преимущество праймериз в том, что побеждает сильнейший кандидат, и, возможно, у них был бы кто-то другой, а не Камала Харрис", - добавил Брюс Маркс.

Замдиректора ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в разговоре с "Известиями" отметила, что текущую кампанию можно попробовать усилить за счет назначения нового кандидата в вице-президенты, но шансы невысоки.

- Брать в вице-президенты вновь женщину - это слабая схема, американцы к этому не сильно готовы. Надо брать кого-то из мужчин, из колеблющихся штатов, - полагает эксперт.

По ее словам, внезапная замена очень сильно бьет по Демократической партии, прежде всего в глазах тех самых колеблющихся избирателей, "которые и так не сильно доверяют партиям"; Трамп будет вовсю раскручивать этот инцидент, считает Журавлева.

Демократы проигрывают президентскую гонку, и это поражение может быть всеобъемлющим, если республиканцы заберут не только Белый дом, но и конгресс, отмечает ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов.

- По позициям демократов нанесен очень серьезный урон. В ноябре пройдут выборы в обе палаты конгресса, и ситуация вокруг Байдена так или иначе окажет влияние на их результат, - подчеркивает собеседник "Известий".

Источник - известия
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