Забудет и вновь пойдет на выборы: Трамп иронично прокомментировал снятие Байдена

17:28 22.07.2024

В Кремле ранее заявили, что тема американских выборов не является для Москвы приоритетом, хотя в целом отношения с США для России очень важны



Бывший президент США Дональд Трамп, которого Республиканская партия вновь выдвинула кандидатом на главный государственный пост, прокомментировал решение основного конкурента, демократа Джо Байдена, о снятии своей кандидатуры с предстоящих выборов.



Политик иронично заметил, что назавтра действующий глава государства может "забыть" о своем намерении, и вновь заявит о намерении баллотироваться в президенты.



"Это еще не конец! Завтра мошенник Джо Байден проснется и забудет, что он вышел из гонки!" - приводит слова Трампа издание The Times.



Ранее резонансное решение Байдена прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в администрации российского лидера "не удивлены" таким решением, и подчеркнул, что сама тема американских выборов "не является для Москвы каким-либо приоритетом". "До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше. В приоритете для нас – достижение целей СВО, а не результаты выборов в США", - напомнил Песков.



Наряду с этим он признал, что будущее российско-американских отношений имеет для Москвы большое значение. В настоящее время отношения Москвы и Вашингтона переживают "наихудший период в их истории", констатировал Песков.