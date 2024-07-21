FT: размещение капитала и геополитику стало невозможно отделить друг от друга

18:03 22.07.2024 Financial Times

Великобритания



О том, как сообщество инвесторов пытается уцелеть в океане геополитики

FT: размещение капитала и геополитику стало невозможно отделить друг от друга



Инвестирование все больше зависит от геополитических факторов, пишет FT. Увидев реакцию рынков на конфликт на Украине, многие аналитики стали опасаться, что очередное потрясение – например, на Тайване – может аукнуться в еще больших масштабах.



Николас Мего (Nicholas Megaw), Мэдисон Дарбишир (Madison Darbyshire) и Джеймс Фонтанелла-Хан (James Fontanella-Khan)



В свое время инвесторы обращались за новыми стратегиями инвестирования к математикам. Теперь же им понадобились советы политологов.



Февральская конференция FII Priorityв Майами стала в нынешнем году, пожалуй, одним из самых громких в США событий в мире бизнеса. На ней присутствовали такие знаменитости, как, например, сколотивший свое состояние на вложениях в сфере хай-тек миллиардер Майкл Делл (Michael Dell), глава компании Blackstone Стивен Шварцман (Stephen Schwarzman), а также Ясир Аль-Румайян (Yasir Al-Rumayyan), возглавляющий Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, авуары которого насчитывают 925 миллиардов долларов.



На первом утреннем мероприятии этой конференции можно было услышать выступление бывшего госсекретаря США Майка Помпео (Mike Pompeo), который предупредил инвесторов, что теперь становится "невозможным отделить друг от друга геополитический риск и размещение капитала".



Неделю спустя, и тоже в Майами, бывший руководитель аппарата Белого дома администрации Трампа Райнс Прибус (Reince Priebus) выступил в качестве основного докладчика на другой площадке – на главном мероприятии, устроенном JPMorganдля участников сделок с высокодоходными облигациями. А на следующий месяц, когда представители мира фьючерсов и производных финансовых инструментов собрались на атлантическом побережье в городке Бока-Ратон, туда даже пригласили одного известного историка, который должен был выступить с лекцией об "эре нарастающей политической турбулентности".



На майской конференции Института Милкена в Беверли-Хиллз (а эта конференция является одним из крупнейших в мире форумов, на котором собираются ведущие финансовые менеджеры и их клиенты) выступали докладчики из Государственного департамента США, Совета национальной безопасности Белого дома, Военной академии США в Вест-Пойнте и НАТО, к тому же, туда пригласили одного отставного генерал-майора, а также большое количество нынешних и бывших мировых лидеров.



Судя по всему, не говорить о политике у инвесторов не получилось.



Причины такого интереса к политической тематике понять нетрудно, поскольку вскоре по всему миру должна прокатиться волна выборов – а здесь нас ждут и напряженные дебаты между Байденом и Трампом ((Байден снял свою кандидатуру 21 июля, после выхода статьи. - Прим. ИноСМИ), и перспектива появления крайне правого правительства во Франции, а также выборы в Мексике и в Индии. К тому же, инвесторы нервно следят за конфликтом на Ближнем Востоке, с напряжением наблюдают за тем, как Россия при президенте Владимире Путине бряцает ядерным оружием, а также за эскалацией напряженности в Южно-Китайском море.



Для некоторых представителей финансового мира все это – не просто поток пугающих заголовков, а нечто большее. Многие руководители высшего звена все чаще полагают, что на земном шаре в настоящее время наступает не просто период политической нестабильности, а происходит структурный сдвиг, который окажет долгосрочное влияние на инвестиционную сферу.



"За последние 20-30 лет [геополитика] была дефляционной, она создавала более низкие риски и облегчала инвестирование, - говорит Али Дибадж (Ali Dibadj), исполнительный директор британско-американской инвестиционной группы Janus Henderson, которая управляет активами на сумму около 353 миллиардов долларов. – В дальнейшем ситуация будет полностью меняться на противоположную – и, вероятно, возникнет процесс инфляционный, в результате которого, судя по всему, риски увеличатся, что затруднит инвестирование".



Если в предыдущее время, на протяжении двух десятков лет, инвесторы просили математиков помочь им с разработкой новых стратегий финансового инвестирования, то теперь они обратились за советом к политологам. Большинство инвесторов уже давно привыкли иметь дело с очагами нестабильности и конфликтов, теперь же многие из них заявляют, что увеличившееся буквально недавно количество потрясений (причем даже в традиционно стабильных демократических государствах) само по себе вкупе с долгосрочным характером самих конфликтов говорит о том, что в настоящее время происходят кардинальные изменения.



В прошлом году BlackRock (крупнейшая в мире компания, управляющая активами) внесла фактор так называемой "геополитической фрагментированности" в свой список наиболее важных тенденций, влияющих на рост мировой экономики и на рынки, поставив его в один ряд с такими факторами, как новые технологии, глобальные демографические сдвиги и изменение климата. Когда в начале 2024 года компания-маркетмейкер Optiver обновляла для финансовых рынков список "основных рисков", то оказалось, что более половины из них касаются сферы политики – а сюда, кроме прочего, вошли оспариваемые результаты президентских выборов в США и эскалация конфликта между Россией и Украиной.



И все-таки, несмотря на поселившуюся было несомненную тревожность, финансовые рынки так и не проявили каких-то особых признаков беспокойства, особенно в США.



К примеру, баррель сырой нефти Brent сейчас стоит меньше, чем он стоил за день до начала Россией СВО на Украине. Фондовые индексы во всех развитых странах мира выросли до рекордных высот. Крупнейшим победителем, показавшимся на волне восстановления экономической активности, стала компания Nvidia – американский производитель чипов; эта компания получила почти половину своих доходов в 2023 году от торговли с Китаем и Тайванем и неоднократно предупреждала о негативном влиянии напряженности в вопросах торговли между США и Китаем. Инвесторы, действующие на рынке государственных облигаций, игнорировали неоднократные предупреждения о стремительном росте уровня госдолга США.



Таким образом, мы видим некую раздвоенность, которая не может не поднимать несколько важных вопросов. Во-первых, если инвесторы действительно так уж обеспокоены политикой, то каким способом им лучше всего стоило бы адаптировать свои стратегии инвестирования? Во-вторых, должны ли фонды, управляющие активами, и дилеры предпринимать какие-то дополнительные усилия с тем, чтобы приспособиться к новой среде – адаптироваться в условиях нового мира, где увеличивается политическая напряженность? Или же рынки смогут спокойно пережить потрясения точно так же, как они это делали в последние десятилетия?



"Не могу припомнить, когда бы еще возникало такое большое количество горячих конфликтов, которые бы оказывали воздействие на столь большое число рынков", - говорит Харви Савикин (Harvey Sawikin), соучредитель хедж-фонда Firebird, который специализируется на инвестировании в страны Восточной Европы. По словам Савикина, даже эксперты, рассуждая о той или иной стране, могут выглядеть "излишне самоуспокоенными и вообще не замечать на горизонте каких-бы то ни было эксцессов".



Самый понятный способ, с помощью которого некоторые инвестиционные компании смогли адаптироваться в современных условиях, заключается в том, что им удалось спешно увеличить число привлеченных к работе экспертов (своих собственных, либо приглашенных), специализирующихся в области геополитики.



"Эти специалисты пользуются большим спросом, - говорит Сет Бернштейн (Seth Bernstein), исполнительный директор компании Alliance Bernstein. – В настоящее время каждая компания с Уолл-стрит устраивает встречи таких людей с [инвесторами]... происходит глубокая перегруппировка, и это очень меня пугает".



Элис Сквайрс (Alice Squires), партнер и соруководитель отдела консультирования инвесторов в компании Rothschild & Co, согласна с тем, что эксперты, которые в индивидуальном порядке консультируют инвесторов, "сейчас очень в моде", поскольку менеджерам, ориентированным на мировой рынок, необходимо постоянно следить за огромным количеством возникающих потенциальных проблем.



"Мы столкнулись с тем, что существуют риски, исходящие не только от России и Украины, но также от Китая и Тайваня, имеется напряженность в Косово... и в политически нестабильных регионах Южной Америки", - добавляет Элис Сквайрс, упоминая, кроме всего прочего о конфликте в Газе и многочисленных предвыборных кампаниях, которые будут проходить в напряженной атмосфере.



Руководитель отдела геополитического консультирования компании Lazard Теодор Банзел (Theodore Bunzel), сообщает, что в 2022 году его компания создала специальное подразделение, которое должно заниматься вопросами политики. Причина в том, что клиенты все чаще стали требовать советов насчет того, каким образом им следует ориентироваться в вопросах инвестиций в таких регионах, как, например, Китай. С тех пор, продолжает Банзел, команда этих экспертов – специалистов в области политики, - быстро расширилась и стала заниматься поддержкой собственного подразделения Lazard, занимающегося управлением активами, а также клиентов, обратившихся к ней за финансовой консультацией.



"В былые времена политику как фактор вообще старались не принимать во внимание при принятии корпоративных решений", - говорит Банзел. Однако на современном этапе такой подход уже изжил себя поскольку существует "напряженность между крупными взаимозависимыми державами".



В прошлом году примеру компании Lazard последовал Goldman Sachs, создав консультативное подразделение по вопросам геополитики, которое возглавили партнеры Джордж Ли (George Lee) и Джаред Коэн (Jared Cohen). А пиар-компания Brunswick (она известна, прежде всего, тем, что занимается консультированием клиентов по вопросам слияний и поглощений) также наняла консультантов с опытом в сфере геополитики, включая бывшего президента Всемирного банка, бывшего генерального директора Всемирной торговой организации и бывшего директора Агентства национальной безопасности США.



Многие другие компании тоже стали нанимать экспертов, в обязанности которых входит предоставление внутрикорпоративных консультаций. Так, например, небольшой инвестиционный банк Centerview недавно принял на работу бывшего главу Совета по международным отношениям (CFR) Ричарда Хаасса (Richard Haass) на должность старшего советника. Бывший глава Государственной службы Великобритании (одно из подразделений британского правительства. - Прим. ИноСМИ) Лорд Марк Седвилл (Mark Sedwill) стал членом комитета по рискам в банке Rothschild, а компания Schroders пригласила к себе бывшего британского посла в Китае сэра Себастьяна Вуда (Sebastian Wood) и бывшего начальника штаба обороны Великобритании сэра Николаса Картера (Nicholas Carter) – в обязанности обоих входит консультирование по вопросам геополитики и урегулированию международных конфликтов.



По мнению исполнительного директора Schroders Питера Харрисона (Peter Harrison), наличие экспертов в штате компаний позволяет командам инвесторов восполнять необходимые дополнительные знания и навыки: "Поскольку сфера политики становится все более хрупкой... было бы неплохо посмотреть на ситуацию в мире глазами тех, кто не является профессиональными инвесторами".



"Думаю, за десять прошедших лет всем стало ясно, что нам становится крайне сложно получить четкое представление о геополитических процессах, - продолжает Харрисон. – Если фактор неопределенности будет возрастать и дальше, то [Картер] поможет нашим портфельным менеджерам – он расскажет им о том, как следует действовать в условиях неопределенности и войн, а также о том, как разворачиваются военные действия".



Несмотря на тот факт, что большинство основных фондовых индексов, таких как S&P 500, по-прежнему достигают высоких значений, мы можем наблюдать некоторые признаки того, что инвесторы все больше и больше стремятся в процессе принятия инвестиционных решений учитывать фактор геополитики.



В этом смысле можно упомянуть, в качестве наиболее очевидного примера, о реакции инвесторов на начало конфликта на Украине в 2022 году. Так, например, по данным Morningstar Direct, в период с февраля по апрель 2022 года инвесторы вложили почти три миллиарда долларов в аэрокосмические и оборонные фонды. С тех пор мы видим, что туда продолжается сильный приток капиталов (заметим для контраста, что в преддверии вышеупомянутого вторжения на протяжении 13 месяцев наблюдался чистый отток капитала их этих фондов).



На момент начала конфликта на Украине как минимум половина активов хедж-фонда Firebird, ориентированного на Восточную Европу, была размещена в России; многие из этих активов были заморожены, а их размеры буквально в течение нескольких дней снизились до нуля.



"Все это лишний раз напомнило нам о том, что политические вопросы нельзя недооценивать, - утверждает Харви Савикин, который возглавляет инвестиционное направление компании Firebird в Восточной Европе и России. – Вам, быть может, и нравится создавать инвестиционный портфель, начиная с микроэкономического уровня, но если вдруг что-то серьезное случится на макроуровне, у вас будут большие проблемы".



Отнюдь не многие из западных инвесторов столь плотно взаимодействовали с Россией, однако пример с хедж-фондом Firebirdзаставил многих задуматься о том, что какое-нибудь очередное потрясение – к примеру, китайское вторжение на Тайвань – может аукнуться аналогичным образом, только в гораздо больших масштабах.



По данным Morningstar, число фондов, предлагающих инвесторам возможность вкладывать в развивающиеся рынки, исключая Китай, выросло с восьми в начале 2022 года до 20 на сегодняшний день, а приток средств по мере обострения напряженности в отношениях между США и Китаем резко увеличился.



В нынешнем году в фонды развивающихся стран, за исключением Китая, ежемесячно инвестировался почти один миллиард долларов (сравните эту цифру со средним ежемесячным показателем, составлявшим около 500 миллионов долларов в 2023 году и 200 миллионов долларов в 2022 году).



Другие же обращаются к еще более явным политическим фондам. Так, например, в нынешнем году Tikehau Capital(зарегистрированная в Париже группа, управляющая активами на сумму 48 миллиардов долларов) в ответ на "эскалацию геополитической напряженности и последствия чрезмерной глобализации" создала фонд под названием European Sovereignty Fund. А германская компания DWS недавно учредила фонд National Critical Technologies, который выбирает акции на основе количественных показателей, характеризующих геополитический риск.



А вот что сказал заместитель генерального директора компании Tikehau Capital Томас Фридбергер (Thomas Friedberger): "По нашему убеждению, деглобализация ведет, надо полагать, к изменению способа, с помощью которого создается финансовая стоимость, то есть – не за счет обеспечения эффективности, а за счет обеспечения стабильности".



По данным AlphaSense, после начала конфликта на Украине количество дискуссий о геополитике и связанных с ней понятиях, которые обсуждаются во время телеконференций и выступлений на конференциях представителями компаний, входящими в индекс S&P 500, не только резко возросло, но и продолжает увеличиваться. За последние 12 месяцев представители почти половины компаний, включенных в этот базовый индекс США, в частных разговорах с аналитиками или же в ходе различных мероприятий обсуждали вопросы, касающиеся политической ситуации.



В этом смысле, по словам Фридбергера, инвесторы из континентальной Европы, в сравнении с американскими коллегами, более склонны решать эти вопросы как можно быстрее, поскольку после начала конфликта на Украине они острее ощутили на себе влияние геополитики. Томаса Фридбергера, по его собственному признанию, также удивил тот интерес, который проявили институциональные инвесторы Китая к фонду European Sovereignty Fund с самого момента его основания.



"Я до сих пор слышу от многих моих коллег, что, мол, не надо сгущать краски, - говорит Фридбергер. – [Однако] чем ближе вы находитесь к эпицентру тех событий, тем больше они влияют на ваш образ мышления".



Инвесторы, пожалуй, все больше стали обсуждать проблему политических рисков; тем не менее, некоторые отраслевые аналитики считают эти дискуссии пустопорожними.



Так, например, в октябре 2022 года компания Applied Materials (она создает оборудование, с помощью которого производятся микросхемы) официально уведомила инвесторов о том, что власти США ведут расследование поставок продукции этой компании для китайских клиентов. Однако аналитики не обращали на это сообщение особого внимания до тех пор, пока об этом год спустя не рассказали СМИ.



В итоге, после сообщений СМИ стоимость акций (а их рыночная капитализация на тот момент составляла около 130 миллиардо долларов) упала на 8%. По мнению технического стратега компании RW Baird Теда Мортонсона (Ted Mortonson), запоздалая реакция лишний раз указывает на масштабы проблемы.



"О повестке в суд [сообщили] в октябре 2022 года, однако Уолл-стрит оказалась инертной, и в дальнейшем никак не стала реагировать", - добавляет Мортонсон.



Попутно заметим, что Тед Мортонсон – отставной летчик ВМС США, в свое время ему пришлось совершать полеты на Ближнем Востоке и над Южно-Китайским морем; Мортонсон много лет пытался убедить инвесторов в том, что необходимо уделять больше внимания вопросам политики. Однако, поскольку стоимость акций высокотехнологичных компаний в те времена практически неуклонно увеличивалась, большинство инвесторов от пожеланий Мортонсона отмахнулись. Акции Applied Materials в течение месяца оправились от падения и уже в нынешнем году их котировка сильно выросла.



Когда в сентябре прошлого года появились новости о том, что китайское правительство вполне может применить суровые меры в отношении Apple, рыночная капитализация акций этой компании упала на 200 миллиардов долларов буквально за два дня, однако уже через два месяца она вновь достигла рекордно высокого уровня.



Вышеперечисленные примеры свидетельствуют о том, что политика вряд ли повлияет на принятие инвестиционных решений даже теми инвесторами, которые обеспокоены политическими вопросами, – и все из-за страха упустить выгоду.



Вероятность того, что инвесторы при принятии решений станут учитывать политические риски, будет снижаться в силу характерных особенностей структуры стимулов, сформировавшейся в инвестиционном секторе. Если вдруг из-за какого-то внезапного события произойдет обрушение всего рынка, управляющий индивидуальным портфелем, прозевавший и не заметивший риск (который вообще мало кто смог заметить), скорее всего, не понесет никакого репутационного ущерба. Однако если вдруг из-за осторожничания менеджера фонд не воспользуется оживлением спроса на рынке, менеджер обязательно подвергнется обвинениям.



"Первопроходцу вряд ли бывает легко, - считает Тина Фордхэм (Tina Fordham), основательница консалтинговой компании Fordham Global Foresight. - Вот почему сейчас мы наблюдаем, что… люди все больше начинают понимать, что им следует лучше осознавать наличие рисков; правда, они их не учитывают в своих операциях".



"Портфели институциональных инвесторов трансформируются очень медленно, ведь человек в общем и целом не склонен к риску, а [управляющие портфелями] не обладают глубокими познаниями в области геополитики, - соглашается Сет Бернштейн. – Большинство людей, мне кажется, просто будут выжидать, а потом принимать удар".



До сих пор подобная тактика была неплоха. Правда, несмотря на тот факт, что компания BlackRock неоднократно подчеркивала растущее значение фактора политики, в ее собственном исследовании, проведенном в 2019 году, было показано, что "в среднем реакция рынка на неожиданные геополитические потрясения традиционно была относительно умеренной и краткосрочной".



Даже некоторые платные эксперты, консультирующие по вопросам политических рисков, полагают, что недавний ажиотаж по найму сотрудников, возможно, зашел слишком далеко. По утверждению некоего политолога, представляющего один из инвестиционных банков США, в большинстве случаев финансовые рынки оказывают большее влияние на политику, но не наоборот.



Злополучный "мини-бюджет" Лиз Трасс (Liz Truss) в сентябре 2022 года спровоцировал распродажу на рынках государственных облигаций, однако эта распродажа оказала гораздо большее долгосрочное влияние на политику, нежели сама политика смогла повлиять на рынки. Взлетевшая было доходность золота помогла сместить премьер-министра, вернувшись за месяц к прежнему уровню.



По мнению Тины Фордхэм, тюремное заключение нескольких видных представителей бизнеса в Китае стало своего рода тем резким сигналом, который заставил инвесторов крепко задуматься и навсегда пересмотреть свои намерения инвестировать в китайский рынок. Правда, для того чтобы действительно изменить широко распространенное мнение о том, что рынки будут продолжать и дальше восстанавливаться, необходимо какое-то "большое потрясение".



"Игнорирование или же недооценка возможности наступления непредвиденных ситуаций и бедствий – очень распространенное явление, - говорит Тина Фордхэм. – Человеку порой кажется, что в будущем все будет происходить в точности так же, как это было в прошлом, и все всегда будет повторяться... [но] по-моему, такой подход – свидетельство слишком узкого взгляда на вещи". Источник - ИноСМИ

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