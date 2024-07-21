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О волонтерстве в Центральной Азии
18:07 22.07.2024

Волонтерство является важной частью социальной жизни всех стран. Оно демонстрирует вовлеченность разных социальных групп, особенно молодежи, в основные процессы в обществе. Как обстоят дела с волонтерским движением в Центральной Азии? Об этом читайте в докладе организации "Добровольцы ООН". Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Богатая история добровольчества в регионе

Волонтерские движения стали популярны в ЦА не только из-за глобального тренда, сами страны региона имеют богатую историю добровольчества и благотворительности. Все страны ЦА имеют друг с другом тесные культурные и исторические связи, и добровольчество на протяжении многих веков было важнейшей частью этой культуры.

Взаимопомощь облегчала выживание целых обществ. И конечно, важнейшую роль в добровольчестве играли религиозные мотивы.

У народов ЦА были свои традиции добровольчества, но существовали и общеизвестные виды, свойственные для всех народов региона. Например, наиболее известным прообразом волонтерства является вид взаимопомощи хашар. Это вид добровольчества, заключающийся в добровольной безвозмездной коллективной помощи, например, при строительстве.

В советский период волонтерская помощь в форме хашар привлекалась при строительстве гидросооружений.

За последние десятилетия культура волонтерства в регионе претерпела некоторые изменения. Волонтерство приобрело более организованный характер, и наблюдается большая вовлеченность молодежи. Также волонтеры теперь массово привлекаются при проведении крупных международных мероприятий.

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Законодательная база

Государства ЦА придают большое значение волонтерству, и данное направление институционализировано на достаточно высоком уровне. Во всех странах законодательством определены само понятие "волонтер" и закреплены его права.

В законодательствах стран ЦА есть свои специфики относительно определения параметров волонтерских организаций. В законодательстве Таджикистана волонтерская организация - это "некоммерческое юридическое лицо, которое привлекает физические лица для осуществления волонтерской деятельности". Также уточняется, что подобные организации должны вести свою деятельность в сотрудничестве с органами власти. Также уделено особое внимание личной безопасности волонтера.

В законодательстве Казахстана есть уточнение, что волонтерскими организациями не могут считаться религиозные объединения и политические партии. В Туркменистане волонтерскую организацию необходимо зарегистрировать, подобный статус выдает уполномоченный орган власти.

В законодательствах стран региона также уточнены бюрократические вопросы по документации (личная книжка волонтера, документы организаций), видам волонтерской деятельности и вопросам взаимодействия волонтеров и потребителей волонтерской помощи. В законодательстве Туркменистана есть отдельное уточнение, что волонтер вправе запросить у руководителя организации рекомендательное письмо.

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Масштабы и виды волонтерской деятельности

В странах ЦА дела с ведением статистики волонтерства обстоят по-разному. Наиболее точную статистику ведет Казахстан. Национальная волонтерская сеть регулярно готовит аналитические доклады с подробной статистикой. Например, известно, что с 2021 по 2023 год количество волонтеров в Казахстане увеличилось почти вдвое - с 117 тыс. до 217,4 тыс. человек.

Другой примечательной тенденцией является то, что за последние три года неуклонно росла доля женщин среди волонтеров. Если в 2021 году 49,7 % волонтеров в Казахстане были женщинами, в 2023 году - 56 %.

Волонтерская деятельность в странах региона включает совершенно разные направления, в их числе: забота об экологии, помощь нуждающимся, волонтерство в медицинских учреждениях, строительство социальных объектов, помощь при чрезвычайных ситуациях, организация массовых мероприятий, благотворительность, сохранение исторической памяти, археологические раскопки и т. д.

У каждой из республик ЦА есть успешные примеры деятельности волонтерских организаций. Например, казахстанское движение LIDER.KZ с 2016 года ведет деятельность по поиску пропавших людей и оказанию им помощи. В рамках обучения движение активно привлекает специалистов по ЧС. В Киргизии общественное объединение "Вместе ради жизни" оказывает помощь женщинам, которые лечатся от онкологических заболеваний. Объединение преимущественно состоит из женщин, победивших онкологические заболевания. В Таджикистане благотворительный фонд "Музаффар" ведет деятельность в разных направлениях: образование детей, помощь ветеранам войны и труда, защита окружающей среды. Преимущественно деятельность фонда ведется за счет пожертвований предпринимателей.

Имея богатую традицию добровольчества, страны ЦА добились определенных успехов в сфере волонтерской деятельности, что является важным достижением гражданского общества и руководства стран. Страны региона уделяют особое внимание данному направлению и регулярно подстраивают законодательную базу. Проблемным остается вопрос ведения статистики волонтерской деятельности в большинстве стран региона. Волонтерская деятельность может стать важной составляющей в стратегиях развития республик ЦА, что потребует более активного взаимодействия государства и гражданского общества.

Полную версию доклада "Обзор волонтерской деятельности в Центральной Азии" читайте на сайте организации "Волонтеры ООН".
https://knowledge.unv.org/evidence-library/state-of-volunteering-in-central-asia-review

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721660820


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