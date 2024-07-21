 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Герой Русской весны Игорь Стрелков доставлен в Кировскую колонию. Работать в швейном цехе
00:00 23.07.2024

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в колонии будет шить форму для бойцов СВО
Четырехлетний срок за призывы к экстремизму бывший военный отбывает в ИК № 5 в Кирово-Чепецке

Бывший министр обороны Донецкой Народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), приговоренный в январе этого года к четырем годам лишения свободы за экстремизм, будет работать в колонии в швейном цехе, где занимаются изготовлением формы для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает Telegram-канал Mash.

О намерении Стрелкова получить такую работу обозревателям канала рассказал его адвокат, навестивший осужденного в колонии. Гиркин рассказал, что в ИК есть швейное производство, и он уже подал прошение о том, чтобы ему разрешили трудиться на изготовлении служебной зимней одежды, в том числе и для российских военных.

Ранее, 18 июля, стало известно, что Стрелкова привезли в исправительную колонию № 5, расположенную в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Там он будет отбывать срок, положенный по приговору.

В январе Стрелкова-Гиркина приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Таковыми Мосгорсуд признал два его поста в Telegram-канале. Сам осужденный признавать свою вину отказался.

Источник - trud.ru
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