Герой Русской весны Игорь Стрелков доставлен в Кировскую колонию. Работать в швейном цехе

00:00 23.07.2024

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в колонии будет шить форму для бойцов СВО

Четырехлетний срок за призывы к экстремизму бывший военный отбывает в ИК № 5 в Кирово-Чепецке



Бывший министр обороны Донецкой Народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), приговоренный в январе этого года к четырем годам лишения свободы за экстремизм, будет работать в колонии в швейном цехе, где занимаются изготовлением формы для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом в понедельник, 22 июля сообщает Telegram-канал Mash.



О намерении Стрелкова получить такую работу обозревателям канала рассказал его адвокат, навестивший осужденного в колонии. Гиркин рассказал, что в ИК есть швейное производство, и он уже подал прошение о том, чтобы ему разрешили трудиться на изготовлении служебной зимней одежды, в том числе и для российских военных.



Ранее, 18 июля, стало известно, что Стрелкова привезли в исправительную колонию № 5, расположенную в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Там он будет отбывать срок, положенный по приговору.



В январе Стрелкова-Гиркина приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Таковыми Мосгорсуд признал два его поста в Telegram-канале. Сам осужденный признавать свою вину отказался.