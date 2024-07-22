"Прогресс" освобожден. Бандеровцы отступают

00:01 23.07.2024

Потеря Прогресса - катастрофа ВСУ на Покровском направлении

Как бригады "Магура" и "Безручка" драпали с позиций при виде легендарной "Славянки" - подробности

Александр Ситников



22.07.24

Согласно последним сводкам наших военкоров и западных обзорщиков, российские военные успешно продвинулись в Нью-Йорке/Новгородском, а также в пригородах Торецка - Пивденном/Ленинском и Зализном/Артемове. Помимо этого, ВС РФ улучшили положение в районе Калиновки на северном фланге Часова Яра. Об этом сообщили "Военкоры Русской Весны".



Но самым важным событием последних суток, без преувеличения, называют быстрое освобождение Прогресса. По данным проекта WarGonzo, этот населенный пункт полностью освобожден нашими бойцами. В Сети появились кадры, доказывающие уверенный контроль русских штурмовиков над очередной "твердыней" Зеленского.



В украинской информационной помойке опять идет разбор полетов и попытка понять, что произошло. Известный в незалежной милитари-блогер и по совместительству экс-комроты "Айдара" * Евгений Дикий признал, что "орки взяли населенник за два дня", хотя бои на подступах к нему шли почти три месяца, и у киевской верхушки была надежда, что здесь армия России "увязнет надолго".



На виновника катастрофы бандеровцы уже указали пальцем, но официально пока еще не назвали. По слухам, это одна из лучших бригад ВСУ - 110-я ОМБр ім. генерал-хорунжего Марка Безручка, которая приняла на себя полосу обороны под селом, сменив там потрепанную 47-ю ОМБр "Магура". Когда 19 июля начался штурм поселка, "херои" начали бег с препятствиями в соседние Ивановку, Веселое и Желанное.



Рокировка "Магуры" на "Безручку" не совсем понятна, хотя между ними уже идет разбор на предмет "зашквара (позора)". Первые, похоже, поняли, что им не удержаться, вот и подставили братьев по оружию, которым и досталась слава беглецов с позиций. Уточним, что такая информация гуляет на просторах укрнета.



Командование группировки "Хортица" срочно перебросило в район Прогресса пiдроздiли неназванного нацбата, который успел зайти на западную окраину поселка, но в самые крайние дома. Уже тогда было ясно, что "фортецю" враг потерял. Собственно, по-другому не должно было быть.



Уже утром 20 июля из Прогресса сбежала и "пожарная команда", чьи командиры, как пишут на армейском чате, "были мужиками со стальными …" и потребовали много "мяса" как прослойку между мотивированными нациками и русскими штурмовиками. Дескать, они так привыкли сражаться - когда "орки перемалывают тероборону, они херачат по оркам" из-за спин "мобиков".



Поскольку пехоту не прислали, "херои" тоже сбежали. Кстати, "Свободная пресса" одна из первых сообщила, что легендарная 1-я Славянская бригада освободила этот поселок.



Тогда же заскулил анализатор из жовто-блакитного "Інформаційного опору" Константин Машовец: "ВСУ все-таки придется отступить с Прогресса и Новоселовки Первой… Очевидно, так и случится…



Но для противника ситуация, на самом деле, на этом направлении - не такая уж радужная, как некоторым кажется…". После чего начался бред про невзломную оборону и неубиваемых захисников.



В действительности все с точностью до наоборот. Как пишет Юрий Подоляка, "[Прогресс] сродни значимости Очеретино, после прорыва в которое наших частей фронт ВСУ западнее и северо-западнее Авдеевки затрещал по швам.



А командованию противника пришлось сильно постараться, чтобы он не посыпался… у нас открываются отличные перспективы дальнейшего наступления через Мирноград на Покровск".



Если говорить о тактическом значении, то у армии России появилась возможность обойти мощные опорники ВСУ южнее, построенные на более высоком западном берегу реки Волчья.



Понимая это, укровермахт уже выстраивает свою оборону на линии Гродовка - Желанное с упором на реку Казенный Торец с попыткой зацепиться за Волчье, из которого, впрочем, захисники уже побежали за речку с таким же названием. Думается, что в ближайшее время будет сообщено и о его освобождении.



С места боев уже поступает информация, что мега-опорник между Прогрессом и Лозовским, который "магуровцы" клялись не сдавать, взят русскими солдатами. С очень большой вероятностью, "натовские" пiдроздiли 47-й ОМБр убежали отсюда быстрее своего визга, иначе попали бы в "котел".



Произошло это после того, как штурмовые отряды ВС РФ продвинулись по одной из лесополос к заброшенным садовым посадкам, расположенным между Прогрессом и Лозовским. Кроме того, у наших бойцов появилась возможность зачистить лесной массив в районе истока реки Волчья. Таким образом, оборона врага продолжает сыпаться. Если уж лучшие бригады ВСУ не могут сдержать напор армии России на важнейших участках обороны, что тогда говорить о подразделениях ВСУ, сформированных Зе-рекрутами из числа немотивированной "русни", которой не повезло оказаться на Украине.



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