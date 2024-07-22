 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как стать президентом США, не привлекая внимания санитаров? - А.Белов
00:02 23.07.2024

22.07.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Байден выбыл из президентской гонки, призвав поддержать хохотушку Камалу Харрис

Джо Байден – все. Не в смысле американское "все", как для нас Пушкин, а с точки зрения его многолетней политической карьеры, закончившейся, надо признать, довольно бесславно. А ведь он единственный из ныне действующих политических лидеров, который застал еще Брежнева и расцвет эпохи застоя в СССР. Представляете?! Вот кто из вас вообще помнит такие времена? А Байден помнит. Впрочем, судя по его ярковыраженной когнитивной дисфункции, возможно, уже и нет. Но не суть.

Тут важно другое, то, о чем сегодня многие подзабыли: поставив в 2020 году своей целью любым способом не допустить второй срок президентства Трампа, американские глобалисты не смогли наскрести по собственным сусекам более проходного кандидата, чем уже тогда дряхлый старик Джо.

На кандидатских дебатах четырехлетней давности (и об этом тоже не любят вспоминать) Байдена поймали на том, что под костюмом у него был спрятан катетер, через который прямо в кровь подавался некий раствор, позволявший будущему 46-му президенту США продемонстрировать хотя бы внешние признаки бодрости и адекватности. Но в реальности все это было не так. В итоге Джо Байден четыре года пробыл у руля (но не за рулем) страны-лидера глобального Запада, по сути, не приходя в сознание.

Грубо говоря, откровенный цирк с бессовестным обманом избирателей начался уже с момента его выдвижения кандидатом в президенты. Но апогеем (на тот момент) процесса подготовки к похоронам американской демократии стали сами выборы, результат которых предопределил внезапный вброс сотен тысяч присланных по почте бюллетеней с голосами за Байдена.

Все это уже тогда дурно пахло. Мало того что сторонники кандидата от демократов почему-то все дружно решили не ходить на избирательные участки в день голосования, а воспользовались обычной почтой (причем сильно заранее), так еще в списке выбравших Байдена числилось огромное количество людей, давно уже перешедших в мир иной. Эти "голоса из преисподней" и позволили Сонному Джо опередить Трампа.

И что, кого-то в американской государственной системе это возмутило? Отнюдь, никаких вопросов к "демократичности" процедуры голосования и "справедливости" ее итогов ни у кого не возникло. Более того, тех сторонников Трампа, кто оказался слишком наивен в своей вере в демократические принципы США и пришел требовать правды к стенам Капитолия, в итоге объявили злейшими врагами демократии и упрятали за решетку.

То, что даже с видимостью этой самой демократии в Соединенных Штатах на этом покончено навсегда, стало понятно уже в тот момент. Но через четыре года оказалось, что, даже достигнув самого дна, самопровозглашенный "светоч цивилизации" и "сияющий град на холме", умудрился-таки сделать так, что со дна ему постучали.

После откровенно провальных дебатов с Трапом вокруг Байдена начали сгущаться тучи. Влиятельные кланы Демпартии США, такие как Клинтоны или Обама, а также значительная часть наиболее крупных партийных спонсоров начали буквально требовать добровольного согласия президента на отказ от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Какое-то время Байден, подбадриваемый родными – супругой Джилл и сыном Хантером, – а также ближайшими советниками, сопротивлялся давлению и всеми силами (ну какие еще оставались) пытался продемонстрировать бодрость духа и готовность к борьбе. Но вчера поздно вечером по московскому времени все новостные порталы мира опубликовали официальное "отречение" американского властителя.

Помимо традиционного бла-бла-бла – "мои дорогие американцы, за последние 3,5 года мы как нация добились большого прогресса. Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом… позвольте мне выразить глубочайшую благодарность всем тем, кто так усердно работал, чтобы добиться моего переизбрания", – содержащегося в послании, чуть позже на официальных страницах Байдена в соцсетях (современная западная публичная политика, как она есть) появилось и конкретное предложение о замене кандидата от Демпартии.

"Сегодня я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это", – говорится в обращении от имени президента США.

Тем не менее однозначно утверждать, что именно Камала Харрис станет тем, кого демократы выдвинут против Трампа, пока нельзя.

Так, на сегодняшний день однозначно за Камалу высказалась лишь чета Клинтонов:

"Для нас большая честь быть солидарными с президентом в выборе вице-президента Харрис, и мы делаем все возможное, чтобы ее поддержать".

Но ни экс-спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, ни бывший патрон Байдена Барак Обама (видимо, рассчитывающий на выдвижение собственной супруги Мишель) этого делать не стали, отделавшись лишь общими фразами.

"С любовью и благодарностью президенту Байдену за то, что он всегда верил в обещания Америки и давал людям возможность претворить их в жизнь. Бог благословил Америку величием и добротой Джо Байдена", – написала Пелоси.

"В предстоящие дни мы будем плавать в неизведанных водах. Но я чрезвычайно уверен, что лидеры нашей партии смогут организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат", – заявил Обама.

Но это так, не более чем малозначительный пейзаж накануне решающей битвы. А вот что на самом деле интересно, так это два важных с точки зрения демократии (ну или того, что на Западе этим словом называют) факта.

Во-первых, о том, что "отречение" Байдена случится, а также о том, когда именно оно произойдет, осведомленные люди знали заранее.

"На прошлой неделе я слышал, что он уйдет в отставку именно в это время и дату. Это было широко распространено в Вашингтоне. Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность. Они боятся Трампа, потому что он не марионетка", – рассказал известный сторонник Трампа предприниматель-миллиардер Илон Маск.

Кроме того, имя потенциального кандидата, которое назовет Байден, также было уже известно. Недаром Дональд Трамп и возможно будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс резко начали критиковать не только Байдена, но и Харрис.

"Джо Байден был худшим президентом в моей жизни, и Камала Харрис была рядом с ним на каждом этапе пути. За последние четыре года она стала соавтором политики Байдена по открытой границе и зеленому мошенничеству, что привело к росту цен на жилье и продукты. Это все ее неудачи, и она почти четыре года лгала об умственных способностях Байдена, обременяя нацию президентом, который не может выполнять эту работу. Президент Трамп и я готовы спасти Америку, кто бы ни оказался на вершине списка демократов. Вперед!" – подчеркнул Вэнс.

Согласитесь, подобная предопределенность как-то не вяжется с образом демократии, какой нам ее обожают преподносить западные лицемеры-моралисты.

И, наконец, во-вторых. Чисто процедурный вопрос. А ведь демократия, как известно, это прежде всего процедура. По итогам праймериз кандидатом от Демпарии США был избран Байден, не Харрис. И по-хорошему добровольное схождение с дистанции последнего должно было бы обнулить прежние результаты и вывести в лидеры второго человека в списке – а кто-нибудь вообще в курсе, кто это был? а я расскажу: некий венчурный инвестор Джейсон Палмер, которому Байден даже умудрился проиграть на выборах в Американском Самоа, – или же вообще запустить процесс с нуля.

Ну так ведь нет. Кто бы ни был в итоге "назначен" новым лидером демократов, он де-факто будет выбором лишь группы влиятельных "товарищей", а не большинства простых членов партии. Демократические выборы? Не, не слышали.

И теперь вместо одного страдающего старческой деменцией кандидата у американских глобалистов вполне может появиться другой, с не меньшими проблемами с головой, чем у предыдущего. Это я о Харрис, если что. И может так случиться, что именно этот человек поведет Америку и весь коллективный Запад в светлое завтра. Вот, правда, насколько оно для них будет светлым – большой вопрос.

Источник - fondsk.ru
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