 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦАХАЛ и харедим: израильская армия против... евреев-ортодоксов, - Л.Самарская
00:19 23.07.2024

21.07.2024
ЦАХАЛ и харедим:
неизбежен ли призыв

Кризис в отношениях государства и ортодоксальных евреев далек от завершения

Об авторе: Людмила Максимовна Самарская – научный сотрудник лаборатории "Центр ближневосточных исследований" ИМЭМО РАН.

Ультраортодоксальные евреи с 21 июля начали получать "первичные повестки" для постановки на воинский учет. Уведомления – первый этап в процессе отбора и оценки кандидатов, который армия проводит для новобранцев перед призывом. Летом 2024 года в отношениях между гражданскими и религиозными структурами Государства Израиль наступил серьезный кризис – 25 июня Верховный суд постановил, что с июня 2023 года не было юридических оснований для освобождения ультраортодоксальной молодежи от призыва в армию. Закон, разрешавший это, истек год назад, а коалиция не смогла принять новый из-за разногласий относительно его содержания. Решение суда подтвердило промежуточное постановление от 27 марта о запрете с 1 апреля на выплату стипендий студентам йешив (высших религиозных учебных заведений), годным к службе в армии, – то есть подавляющему большинству. В результате харедим (члены ультраортодоксальных еврейских религиозных общин) вышли на многотысячные акции протеста, а ультраортодоксальные партии заявили о риске своего выхода из коалиции в случае, если не будет найдено приемлемое для них решение. Согласно их позиции, изучение Торы – гораздо более важное занятие, чем служба в ЦАХАЛ.

Сейчас ультраортодоксальный сектор составляет около 1,3 млн человек – примерно 13,5% населения Израиля. С самым высоким уровнем рождаемости в стране (6,4 на женщину), ортодоксы могут достичь 16% жителей страны к 2030 году. При этом они являются наиболее бедной и одной из наименее интегрированных категорий населения (хотя в последнее время наблюдаются и позитивные сдвиги). Для них характерна низкая занятость на рынке труда и крайне закрытый образ жизни, изменению которого они активно сопротивляются. Сохранение подобного уклада путем защиты их от призыва в армию и предоставления льгот и субсидий, а также стипендий для студентов йешив обеспечивают представители партий этого сектора "Яхадут ха-Тора" и ШАС, также входящие в правящую коалицию.

В силу особенностей политического представительства харедим, их призыв в армию – крайне болезненный вопрос, ранее приводивший к правительственным кризисам. Ультраортодоксальное сообщество опасается существенного влияния службы в армии на его образ жизни и размывания его закрытого характера. ЦАХАЛ традиционно исполнял функцию "плавильного котла", игравшего крайне значимую роль в формировании израильской национальной идентичности. В армию призываются израильтяне-евреи (мужчины и женщины), а также друзы и черкесы. Харедим и израильтяне арабского происхождения в подавляющем большинстве случаев от службы освобождены. Среди харедим при этом ранее призывалось менее 2000 человек в год. Существует также альтернативная гражданская служба, однако на нее также не привлекалось достаточное количество ультраортодоксальной молодежи. После начала войны 7 октября 2023 года сотни харедим добровольно подали заявки на службу в ЦАХАЛ – однако это лишь небольшой процент от всего сектора. К тому же далеко не все из них оказались для этого пригодны, а потому получили отказ.

Попытки найти компромиссное решение этого вопроса в Израиле ранее уже предпринимались. В 1999 году в ЦАХАЛ был создан 97-й батальон "Нецах Йехуда" (или "НАХАЛЬ Хареди"), сформированный специально с учетом образа жизни строго соблюдающих иудеев. Впоследствии, в 2010-х годах, было открыто несколько дополнительных подразделений: "Томер", "Нец Цанханим" (ВДВ), "Защитники Негева" (ВВС). Это, однако, не решило проблему массового призыва, хотя и продемонстрировало потенциальную возможность создания в армии подходящих структур.

Вопрос отмены исключений для ультраортодоксов при призыве в армию поднимается не впервые, однако ни одно более раннее решение не приводило к существенному увеличению их числа в рядах ЦАХАЛ. Например, в 2014 был принят Закон о призыве (19-я поправка к Закону о военной службе), согласно которому процент призывников из ультраортодоксального сообщества должен был достичь 60% к 2017 году, в противном случае против них были бы применены штрафные санкции (всеобщий призыв и уголовное преследование в случае отказа). В 2015-м он был модифицирован (Новый закон о призыве – 21-я поправка к Закону о военной службе): достижение квоты откладывалось до 2020 года, а уголовные санкции отменялись. В 2017 году новая версия закона была вновь отменена Верховным судом, поскольку способствовала сохранению неравного положения ультраортодоксального населения. С этого момента суд не раз – в связи с начавшимся после падения правительства в 2018 году политическим кризисом – сдвигал крайний срок для разработки соответствующего законодательства Кнессетом, разрешая министру обороны продлевать освобождение от службы для молодых харедим. Поскольку новый закон так и не был согласован, Верховный суд прекратил предоставление отсрочек и утвердил необходимость призыва харедим, не обозначая, однако, конкретной их численности. Министерство обороны заявило о готовности принять 3000 в год – и первой трети должны начать рассылку повесток уже 21 июля, остальных же призовут через две и четыре недели соответственно.

Отличие нынешней ситуации заключается в том, что сейчас Израиль ведет продолжительные и интенсивные боевые действия, а ЦАХАЛ нуждается в пополнении боевых резервов. В начале 2024 года широкое возмущение в политических и общественных кругах вызвало обсуждение возможного увеличения сроков службы призывников и резервистов, а также повышение возраста последних. С учетом ведущихся боевых действий представители не только оппозиции, но и коалиции – даже среди тех, кто ранее был не против исключений для харедим, – выступили против увеличения нагрузки на военных при отсутствии требований к ультраортодоксальной молодежи.

Большая часть израильтян (около двух третей; за исключением ультраортодоксального и арабского сектора) активно поддерживают распространение призыва на харедим. С их точки зрения, все категории населения должны нести равную социальную нагрузку. Отношения между светской и крайне религиозной частью населения в принципе сложны и усугубляются в связи с пропорциональным ростом ультраортодоксального сектора, но сохранением его обособленности и "привилегированности" с точки зрения социальных льгот.

Кризис в отношениях государства и общества с харедим едва ли близок к завершению. Организация призыва столь особой категории населения будет нелинейной и длительной, сопряженной и со значительным сопротивлением представителей этого сектора, и с неприспособленностью армейских структур к его адаптации. Государству необходима постепенная интеграция ультраортодоксального сообщества в экономическую деятельность страны во избежание усугубления социальных конфликтов между различными категориями населения, и служба в армии играет существенную роль. Мгновенных изменений, впрочем, ожидать не стоит: успешным этот процесс может быть лишь при добровольном сотрудничестве сторон и при условии, что они будут готовы к диалогу и компромиссам. Тема же распространения призыва на молодых харедим останется политически и социально острой до финального законодательного урегулирования, обладая существенным потенциалом для дестабилизации правительственной коалиции.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721683140


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