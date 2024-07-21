 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иранский спецназ захватил в Персидском заливе танкер ОАЭ
00:24 23.07.2024

Иран захватил танкер в Персидском заливе
Иранский КСИР перехватил танкер ОАЭ в Персидском заливе

Меня зовут Сергей Кузнецов. Я главный архитектор Москвы
Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали танкер в Персидском заливе. Как пишут региональные СМИ, оператором судна под флагом Того являются ОАЭ.

По имеющимся данным, на борту танкера находятся 1,5 тысячи тонн судового топлива. В сообщении британской компании Ambrey сказано, что судно вышло в море после загрузки у берегов Ирана и направлялся в эмират ОАЭ Шарджу .

Сообщается, что судно было захвачено в 113 км к юго-западу от иранского Бушера.

Действия КСИР могут быть связаны с борьбой с контрабандой, пишет "Коммерсант".

Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА

Источник - МК
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