Иранский спецназ захватил в Персидском заливе танкер ОАЭ

00:24 23.07.2024

Иран захватил танкер в Персидском заливе

Иранский КСИР перехватил танкер ОАЭ в Персидском заливе



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Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали танкер в Персидском заливе. Как пишут региональные СМИ, оператором судна под флагом Того являются ОАЭ.



По имеющимся данным, на борту танкера находятся 1,5 тысячи тонн судового топлива. В сообщении британской компании Ambrey сказано, что судно вышло в море после загрузки у берегов Ирана и направлялся в эмират ОАЭ Шарджу .



Сообщается, что судно было захвачено в 113 км к юго-западу от иранского Бушера.



Действия КСИР могут быть связаны с борьбой с контрабандой, пишет "Коммерсант".



Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА