Кому служит Google и мировые IT-гиганты? - Дм.Ростов

00:40 23.07.2024

22.07.2024 | ДМИТРИЙ РОСТОВ



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Глобальное влияние американских технологических гигантов, таких как Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook-Meta и др. хорошо известно. Эти компании, часто называемые IT-гигантами Кремниевой долины, занимают лидирующие позиции в мировых бизнес-рейтингах, несмотря ни на какие экономические кризисы и пандемии. На сегодняшний день рыночная капитализация каждой из них превышает триллион долларов. Для сравнения: рыночная капитализация крупнейшего банка Уолл-стрит JP Morgan Chase не достигает и $300 млрд. У крупнейшей нефтяной компании США ExxonMobil Corporation рыночная капитализация еще ниже - около $185 млрд., т. е. примерно в 5 раз меньше, чем у любой из крупных IT-корпораций.



Технологические компании Кремниевой долины, имеющие прямой доступ к миллиардам пользователей, получают доход не только от бизнеса, рекламы и продаж, но и от сбора и специальных заказов на информацию этих пользователей или данных о них самих. Инструменты, позволяющие делать подобное, уже трактуются и подаются самим пользователям как новые полезные для них же функции программного обеспечения их компьютеров.



Например, в мае этого года компания Microsoft представила новую функцию для Windows 11 под названием Recall. Этот инструмент отслеживает и фиксирует все действия пользователя на компьютере. Благодаря этому пользователь всегда может вернуться к выполнению задач или просмотру сайтов, с которыми взаимодействовал ранее. Область действия функции Recall, которую Microsoft также называет AI Explorer, весьма обширна. Она используется для регистрации действий пользователя в приложениях, во время онлайн-бесед, в процессе просмотра веб-сайтов и др. Используя ИИ-поиск пользователь может делать запросы на естественном языке, чтобы найти интересующую его информацию из прошлого…



После событий 11 сентября 2001 года сотрудничество между IT-гигантами, спецслужбами и правительством Америки активизировалось и усилилось в соответствии с новым "антитеррористическим" законодательством США, существенно упростившим доступ властей к персональным данным граждан без необходимости судебного постановления. Первоначально под предлогом борьбы с международным терроризмом США даже разрешили другим странам, включая Россию, запрашивать информацию через американские IT-компании. Однако эти запросы выполнялись крайне редко. Тем не менее уже вскоре после событий 11 сентября количество запросов на предоставление властями США личной информации от американских и неамериканских граждан стало исчисляться тысячами ежемесячно. Например, только за первую половину 2011 года Google получил 5950 запросов, касающихся более 11.000 пользователей, удовлетворив запросы в 93% случаев.



Более того, многие сделки между IT-корпорациями и властями США стали все чаще выходить за рамки одноразового обмена данными. Благодаря этому еще в позапрошлом десятилетии такие компании, как Google, могли вообще заниматься постоянным многолетним наблюдением за объектами (так на языке спецслужб именуют интересующих их пользователей). Например, Wikileaks осветил в свое время трехлетний период, когда Google предоставлял ФБР (выполняющем в США функции контрразведки и политической полиции) информацию о коммуникациях сотрудников, не информируя об этом сами "объекты".



К середине 2020 года, в котором состоялись выборы президента США, Google, Amazon, Facebook и Apple менее чем за год (период, примерно соответствующий предвыборной кампании) потратили в общей сложности более 54,5 млн долларов на лоббирование соответствующих интересов в Вашингтоне (на 35% больше, чем в 2015 году, и почти на 500% больше, чем в 2010 году).



К тому времени эти компании уже обвинялись во вмешательстве в политические процессы по всему миры. При этом наиболее заметные усилия по лоббистской деятельности с их стороны задокументированы в Европе. Европейская комиссия официально обвинила Google в монополистической практике еще в 2011 году. На тот момент поисковая система Google уже занимала почти 90% европейского рынка, в то время как компании, разрабатывающие мобильные приложения, использовали исключительно систему Android от Google.



В ответ Google начала нанимать европейских чиновников, значительно увеличив свою лоббистскую мощь, особенно в Великобритании, где назревали важные события, вылившиеся позже в т. ч. в т. н. Брекзит. К 2011 году Google наняла 18 европейских чиновников (для сравнения: в 2010 году – 8). Причем компания вербовала сотрудников сразу из нескольких правительственных департаментов Великобритании, включая МИД, и высокопоставленных чиновников по всей Европе не только для отражения антимонопольных атак, но и для заключения новых контрактов.



За океаном процессы, еще теснее объединяющие американские спецслужбы и корпорации, подобные Google, усилились и продолжились с принятием закона CLOUD в 2018 году. Этот федеральный закон США позволяет властям требовать данные, хранящиеся у IT-компаний, независимо от их географического расположения. К 2020 году указанные отношения вступили в новую фазу – Google объявила, что будет взимать плату с разведывательных служб и силовых органов за запросы пользовательских данных, что указывает на восприятие этих транзакций как деловых сделок.



Сегодня руководители мировых IT-гигантов часто заявляют о своем "политическом нейтралитете" и утверждают, что блокируют информацию только в крайних случаях. Однако их тесные связи с ультралиберальными группами "левой" части глобалистов в мировой элите говорят об обратном. Эти компании активно занимаются политикой, реализуя и лоббируя планы того, что в США часто называют "глубинным государством".



Например, YouTube блокирует по всему миру различные новостные каналы и аккаунты, включая те, которые отстаивают правоконсервативные и традиционные ценности. Подобное все чаще имеет место не только в России и Китае, но и в самих США. Пример – канал Алекса Джонса InfoWars, известного американского журналиста и противника глобализации, который был заблокирован сразу на нескольких платформах, включая YouTube, Twitter и Facebook.



Мировые IT-гиганты превращаются в инструмент либеральных элит и фактически сливаются с "глубинным государством" и спецслужбами и в кадровом плане. Так, только на работу в один лишь Google за последние 6 лет перешли свыше 250 высокопоставленных сотрудников ЦРУ, АНБ, ФБР и Пентагона.



Озвучена информация, что Google на президентских выборах в США в 2016 году манипулировал результатами поиска в пользу кандидатов-демократов, работая против Д. Трампа. Хотя Google отрицал эти обвинения и даже уничтожал компрометирующие материалы, внутренние коммуникации выявили намерения этого IT-гиганта не допустить повторения победы Трампа как в 2020-м, так и в 2024 году. Подобная политическая деятельность уже поднимает вопросы об истинной власти в Америке и указывает на корпорации Кремниевой долины как на важных игроков в политической сфере.



Все крупные мировые IT-гиганты, локализованные в США, имеют одну очень важную общую черту: самым значительным объемом акций в них владеют одни и те же институциональные инвесторы. К ним относятся Vanguard Group Inc., BlackRock, Fidelity Investments, State Street и другие. В совокупности их доли в этих технологических гигантах обычно составляют 20-25%, а иногда и больше. Например, Vanguard Group и BlackRock в одиночку контролируют 36,4% акций Alphabet (материнской компании Google).



В более широком инвестиционном ландшафте доминирует то, что можно назвать "Большой четверкой": BlackRock, Vanguard Group Inc., Fidelity Investments и State Street. Эти огромные инвестиционные фонды и холдинговые компании управляют огромным количеством дочерних компаний и филиалов во многих странах мира. Также они владеют значительными пакетами акций во многих стратегических компаниях и банках, что дает им значительное кредитное плечо.



Определение собственности этих инвестиционных гигантов осложняется запутанными круговыми структурами собственности. Например, среди главных акционеров BlackRock есть несколько ее собственных дочерних компаний, что затрудняет точное определение собственника. Эта запутанная, но стратегическая модель управления позволяет небольшой группе инвесторов, зачастую полностью скрытым для посторонних глаз за этим запутанным переплетением структур, оказывать глобальное влияние.



Доминирование американских технологических гигантов выходит далеко за рамки их рыночной капитализации и деловых операций. Благодаря тесному сотрудничеству с спецслужбами, госструктурами, политическому лоббированию, стратегическому найму и сложным инвестиционным сетям такие компании, как Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft, оказывают существенное влияние на общество. Их взаимодействие не только формирует бизнес-ландшафты, но и все сильнее влияет на политическую динамику и гражданские свободы в глобальном масштабе. Поэтому необходимость ориентирования в этой сложной паутине власти и технологий, понимание взаимодействия между этими субъектами и их более широких последствий для всего человечества становится все более важным.