 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский и его "1984", - Платон Беседин
00:42 23.07.2024

22.07.2024 | ПЛАТОН БЕСЕДИН

"Война – это мир. Свобода – это рабство". Все точь-в-точь, как на Украине

На днях я с удивлением узнал, что не столь давно украинских блогеров внесли в печально известную базу "Миротворец" за то, что они говорили о необходимости срочных мирных переговоров. Еще раз: говорили о мирных переговорах с целью сохранения жизней украинцев – и за это были внесены в черный список врагов государства.

Характерно, что такие заявления нашли поддержку у граждан Украины. Как следствие, офис президента, мониторящий настроения и тренды в обществе, тут же запустил в социальных сетях кампанию, во-первых, по дискредитации "мирных" блогеров, а во-вторых, по донесению гражданам нарратива, что война – это единственный метод и единственный путь.

Удивительная история, на самом деле. Удивительная, прежде всего, в своей грязи, жестокости и циничности. И вместе с тем история, пробуждающая у меня личные ассоциации. Ведь я был внесен в список того же "Миротворца" (тогда это еще не было массовым явлением, и я, кажется, угодил в первую тридцатку) за то, что в моей книге "Дневник русского украинца" 2016 года отыскали антигосударственные призывы и разжигание межнациональной розни. Ну хорошо, что хоть не сожгли.

Это ирония, конечно (с приветом Рэю Брэдбери), но лишь отчасти. Потому что на Книжной выставке во Львове мой роман "Учитель" натурально сжигали провокаторы и активисты, а Союз писателей Украины заявил, что "в аннексии Крыма повинны в первую очередь Путин, Чалый и Беседин". Мол, мой роман "Учитель" стал своего рода апологетикой "российского Крыма и Севастополя". Уверен, что люди эти саму книгу, безусловно, не читали.

Открывали ли они "Дневник русского украинца"? Вероятно. И тем чудовищнее то, что было сделано после. Цензоры, нацики и безумцы (звучит так, будто пролетела муха цеце) усмотрели разжигание розни и антигосударственную позицию в ключевом месседже моей книги – не допустить войну между Россией и Украиной. Предотвратить войну, которая станет, а на данный момент уже стала, следствием взаимодействия огромного количества факторов.

Жуткая ирония заключается в том, что тогда я был одним из тех, кто имел смелость выступать и в России, и на Украине – это были 2014 и немного 2015 годы. Одним из тех, кто говорил нечто в духе: если все будет так развиваться, то станет только хуже; мы обязаны искать точки взаимодействия, мы обязаны думать в первую очередь об интересах русского и украинского народов. Никто меня не слышал. Никто не хотел слышать. По обе стороны баррикад звучали шапкозакидательские заявления. По обе стороны разжигали ненависть.

И вот – результат. Уже тогда о мире говорить было опасно. Кстати, вторым, кто имел смелость выступать в двух странах, был Олесь Бузина. Его застрелили на Украине. Не за то, что он хотел войны, за то, что он хотел мира и призывал к нему. Я прошу вас осмыслить эту мысль: на Украине застрелили за миротворчество и хотели арестовать за миротворчество. Да, и опять же, есть какое-то издевательское безумие в том, что человеконенавистнический сайт называется "Миротворец".

Так что я очень хорошо понимаю тех, кто сейчас заговорил на Украине о срочных мирных переговорах. Правда, у меня есть серьезная претензия: где вы были раньше? почему молчали тогда, когда надо было говорить? где были здравые мнения о трагедии в Одессе и обстрелах Донбасса? Вы молчали и только после того, как увидели трупы заговорили. Не поздно ли? Ведь очевидно, что подобные мнения и позиции сейчас задавят. Уже задавили.

На Украине не хотят мира. На Украине хотят войны. Прежде всего, во властных кабинетах. Они не хотят остановить мясорубку бойни. Им выгодно, чтобы украинцы погибали. Вот чего хочет Зеленский. Вот чего от него требуют на Западе. Где-то мы уже это видели, не правда ли? Точнее – читали.

Да, конечно же, это культовый роман Джорджа Оруэлла "1984". Помните классическое? "Война – это мир. Свобода – это рабство". Все точь-в-точь, как на Украине. И как быстро – жуткий образ, но точный: ускорение на крови – страна, которая могла стать красой Европы, прошла адский путь от антиутопии Брэдбери ("451 градус по Фаренгейту"), в которой сжигают книги, до антиутопии Оруэлла, в которой в принципе нет места мирному человеку. Страшный путь.

И, видимо, они будут идти по нему до конца. Хотя уже сейчас виднеется и зияет пропасть. Казалось бы, остановись, одумайся, сохрани украинские жизни. Но нет, как стадо свиней из Писания, они, бесноватые, мчат к пропасти, чтобы сброситься вниз и разбиться. Что ж, туда, этим демонам, и дорога. Главное, чтобы они взяли с собой как можно меньшее число невинных жизней. Тех, кто вопреки всем обстоятельствам и препонам выступал за мир.

Источник - fondsk.ru
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