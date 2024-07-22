 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У Камалы Харрис обнаружили малоизвестное психологическое расстройство: "Словесная диарея"
00:51 23.07.2024

Может быть симптомом серьезных проблем

Неадекватная и, кажется, лишенная смысла речь вице-президента (а ныне возможного будущего президента Америки) Камалы Харрис вряд ли кого-то не удивляет. Многие используют провалы Харрис как шутку, однако эксперты предположили, что имеет место реальное психологическое расстройство.

Может быть симптомом серьезных проблем

Бессвязные речи Камалы Харрис, состоящие из "словесного салата", могут быть симптомом малоизвестного, но распространенного психологического состояния, называемого логореей, также известной как словесная диарея. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Вице-президент США, которую поддержал Джо Байден после того, как он в воскресенье вышел из президентской гонки, известна своей сумбурной, порой бессвязной манерой речи.

Озадачивающий рассказ о падении с кокосовой пальмы также стал для многих поводом на его основе создать как можно больше мемов. Однако исследование, в котором анализировалась речь Харрис во время дебатов вице-президентов, пришло к выводу, что наиболее вероятной причиной ее бессвязного "словесного винегрета" были "социальные факторы".

Рату Анниса из Университета Северной Суматры пояснил: "Причины речевых ошибок Камалы Харрис - это социальные факторы: как ситуативная тревожность, так и социальные обстоятельства".

Исследование этого заболевания, проведенное в Испании в 2009 году, показало, что риск возникновения логореи связан с уровнем образования. Люди с более низким уровнем образования чаще склонны "говорить по кругу".

Это может быть симптомом тревожности или излишней самоуверенности, но логорея может быть не поводом для шуток и может указывать на травму головного мозга, аутизм или другое серьезное заболевание, хотя нет никаких указаний на то, что Харрис страдает от этих состояний. Хотя здесь справедливо добавить, что и Байден, как всех уверяли демократы, еще очень хорош. А вот, как оно на самом деле оказалось.

Логорея также ассоциируется с диким смехом в случайные моменты, чем также прославилась Харрис.

Американский специалист по поведению Грегг Левой написал в блоге Psychology Today, что для людей, которые много говорят, речь может стать "скорее барьером, чем связующим звеном": "Легко списать это на нарциссизм, но это невероятно трудно исправить, и это не обязательно их вина. Это пережиток той изначальной эгоцентрической стадии, которая наступает примерно в возрасте одного года-двух лет, когда дети естественным образом чувствуют себя великими и центрами вселенной".

Однако логорея - это также распространенное нарушение функции лобной доли, от которого страдают многие люди, пережившие черепно-мозговую травму, и которое связано с рядом серьезных психиатрических и неврологических расстройств. К ним, например, относятся шизофрения, поражения головного мозга, повреждения областей мозга, отвечающих за речь, и СДВГ.

У людей с аутизмом также может наблюдаться логорея, определяемая как неконтролируемая или бессвязная речь из-за неспособности организовывать свои мысли или считывать социальные сигналы от других людей.

Вспомним, к слову, выступление Харрис в июле 2022 года, когда она говорила о расширении доступа к транспорту: "Тебе нужно куда-то идти, и ты должен иметь возможность добраться туда, куда тебе нужно, сделать работу и вернуться домой".

В том же году она выступила с широко высмеянной речью о высокоскоростном Интернете в Луизиане, заявив: "Губернатор и я, и все мы проводили экскурсию по здешней библиотеке и говорили о значимости течения времени. Значимость течения времени. Поэтому, если задуматься, то течение времени имеет огромное значение с точки зрения того, что нам нужно сделать, чтобы проложить эти провода, что нам нужно сделать, чтобы создать эти рабочие места".

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Озабоченность Харрис вопросами времени вновь проявилась в апреле прошлого года на политическом мероприятии, посвященном репродуктивным правам: "Я думаю, что для нас очень важно в каждый момент времени, и, конечно же, в этот раз, видеть момент времени, в котором мы существуем и присутствуем, и уметь контекстуализировать его, понимать, где мы существуем в истории и в настоящем моменте, поскольку это связано не только с прошлым, но и с будущим".

По крайней мере дважды она говорила о своей непостижимой любви к диаграммам Венна - упрощенным иллюстрациям, в которых для демонстрации взаимосвязи между двумя или более наборами элементов используются перекрывающиеся круги: "Я просто обожаю диаграммы Венна. Я правда обожаю диаграммы Венна. Есть что-то особенное в этих трех окружностях и их анализе, где есть пересечение, верно?".

А уж про падение с кокосовой пальмы и повторять не стоит. Это самое популярное "из Харрис". После выхода Байдена из президентской гонки в одном из баров Вашингтона всю ночь предлагали кокосовые шоты "Пина Камала" по 5 долларов.

А сенатор от Гавайев Брайан Шатц опубликовал фотографию себя, взбирающегося на кокосовую пальму, со словами: "Госпожа вице-президент, мы готовы помочь".

Республиканский стратег Мэтт Уитлок ранее обвинял госпожу Харрис в неспособности говорить "нормально": "Довольно поразительно, что она просто не способна нормально говорить. Она что, на самом деле курит травку, прежде чем взять микрофон? Это многое бы объяснило".

А Лора Ингрэм из Fox News сказала: "В то время как Джо впадает в деменцию, Камала переходит в другое измерение".

22.07.24
Авторы: ПОЛИНА КОНОПЛЯНКО

Источник - МК
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