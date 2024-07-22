Тайные базы под "брендом" хуситов: как "ось сопротивления" воюет с Израилем, - К.Семенов

00:56 23.07.2024 КИРИЛЛ СЕМЕНОВ

22 июля 2024



Обмен ударами между йеменскими хуситами из зейдитского движения "Ансар Аллах" и Израилем, начавшийся еще в минувшую пятницу, продолжался и в воскресенье.



Таким образом, атаки на Йемен, которые с января этого года предпринимали США и их союзники в ответ на нападения хуситов на суда, связанные с Израилем, в Красном море, не снизили военные возможности "Ансар Аллах" и не смогли сломить решимость группировки.



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Все это означает, что война на Ближнем Востоке выходит на новую опасную траекторию с перспективой дальнейшей эскалации. Сейчас существует риск просчета или случайности, которые вызовут разрушительную цепную реакцию, и весь регион запылает.



Удары и ответы



В пятницу ударный БПЛА-камикадзе хуситов, уклонившись от современных систем ПВО Израиля, вошел в воздушное пространство страны, затем пролетел над Средиземным морем и, едва не задев консульство США, взорвался в городе [Тель-Авив]. В результате один человек погиб и не менее десяти получили ранения. Это была первая успешная атака "Ансар Аллах" из многих, и показательно то, что она не была массированной, но смогла достичь цели.



В ответ на это израильские боевые самолеты F-35 и F-15 в субботу нанесли удары по нескольким целям, включая объекты энергетической инфраструктуры в йеменском портовом городе Ходейда. В результате атаки как минимум шесть человек погибли и 80 пострадали. Это, в свою очередь, был первый удар Израиля по территории Йемена с момента начала войны в Газе, в которой хуситы поддержали ХАМАС.



"Хуситы атаковали нас более 200 раз. В первый раз, когда они нанесли вред израильскому гражданину, мы нанесли по ним удар. И мы сделаем это в любом месте, где это может потребоваться", - заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.



С другой стороны, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) теперь вынуждена действовать топорно. Израильские военные оказались не способны выявить военные цели в Йемене и атаковали нефтехранилища. То есть сделали то, что первым им пришло в голову. Это тоже скорее лишь бонус для хуситов.



Кроме того, удар Израиля по Ходейде нисколько не ослабил военный потенциал "Ансар Аллах". Уничтожение топливных терминалов не скажется на военных возможностях хуситов, но может несколько подпортить жизнь обычным йеменцам.



Также не имеют под собой основания и заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху о том, что израильские бомбардировки якобы были направлены против инфраструктуры, которая используется для снабжения "Ансар Аллах" оружием.



Вооружение хуситам поступает не через Ходейду и тем более не через морской порт этого города, куда могут заходить только многократно проверенные суда с гуманитарной помощью. Все снабжение производится через небольшие бухты к северу, где вооружение скрытно выгружается с небольших рыбацких лодок - доу.



Вместе с тем программа развития ООН охарактеризовала порт Ходейда как "критически важный для доставки продовольствия и гуманитарной помощи", а удар по его портовым сооружениям вызвал опасения гуманитарных организаций относительно дальнейших поставок продовольствия и медикаментов в Йемен. Миллионы людей в стране голодают, а 18,2 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи.



Таким образом, израильская атака Ходейды не имела серьезного военного значения. Все было сделано лишь для красивой картинки, показухи и резонанса. Однако и у этого "резонанса" могут быть далеко идущие последствия.



После израильской атаки представитель движения "Ансар Аллах" Мохаммед Абдул Салам выступил с новыми угрозами в адрес Израиля:



"Жестокая израильская агрессия против Йемена, направленная на гражданские объекты, нефтяные резервуары и электростанцию в Ходейде, имеет цель удвоить страдания народа и заставить Йемен прекратить поддержку Газы. Это мечта, которая, даст Аллах, никогда не сбудется".



И уже в воскресенье пресс-секретарь вооруженных сил "Ансар Аллах" бригадный генерал Яхья Сари заявил, что хуситы выпустили несколько баллистических ракет в сторону израильского порта Эйлата на Красном море. Также были нанесены удары по американскому кораблю в Красном море с использованием ракет и беспилотников. Обе попытки Сари назвал "успешными".



В ЦАХАЛ подтвердили, что система противоракетной обороны большой дальности Arrow 3 перехватила ракеты, направленные на Эйлат рано утром в воскресенье, за ​​пределами воздушного пространства Израиля. Однако для предупреждения местных жителей о возможном падении осколков прозвучали сирены. По словам свидетелей, в Эйлате также были слышны взрывы.



Хуситы выдержали и усилились



Пятничная атака Тель-Авива хуситами может свидетельствовать о росте их военного потенциала и появлении на вооружении "Ансар Аллах" новых систем, способных не только достигать любой точки на карте Израиля, но и преодолевать систему ПВО.



Для поражения цели на территории Израиля использовался дрон, который сами хуситы назвали Yafa. По-видимому, он является модернизацией БПЛА Samad-3, уже использовавшегося ранее, в том числе и для атак на ОАЭ в январе 2022 года.



Мохаммед Альбаша, старший аналитик по Ближнему Востоку в американской компании Navanti Group, сказал, что "этот дрон, вероятно, оснащен радаро-абсорбирующими материалами (RAM) для достижения максимальной невидимости".



В интервью AFP эксперт указал, что "эти материалы преобразуют радиоволны в тепло, уменьшая количество энергии, отражаемой обратно к источнику радара".



БПЛА Yafa, вероятно, также получил и новый двигатель, значительно увеличивший его дальность действия. Очевидно, что этот беспилотник собирается в Йемене из иранских деталей, которые доставляются в страну на рыбацких лодках, а также, возможно, и сухопутным путем через территорию Омана.



Таким образом, несмотря на начавшуюся еще в январе военную кампанию возглавляемой США коалиции против хуситов, "Ансар Аллах" не только не стал слабее, но лишь повысил эффективность своих атак.



Так, 2 марта затонул принадлежащий британской компании сухогруз Rubymar. Он стал первым судном, потопленным хуситами.



Ранее суда подвергались лишь повреждениям, но и это привело к снижению трафика через Суэцкий канал в январе 2024 года на 30 процентов. Это произошло еще перед началом военной операции США. А дальнейшие успехи "Ансар Аллах" лишь усугубляли ситуацию.



Атак стало больше



Летом интенсивность атак хуситов лишь увеличилась. 12 июня принадлежащий греческой компании углевоз Tutor был поражен ракетами и дистанционно управляемым катером хуситов и пошел на дно спустя шесть дней, брошенный своим экипажем после возникшего пожара.



А на следующий день, 13 июня, тремя противокорабельными ракетами, включая одну баллистическую, было поражено судно Verbena под флагом Палау. Оно стало третьим кораблем, потопленным "Ансар Аллах".



В июле хуситы атаковали не менее 17 судов в Красном море и Аденском заливе. Им удалось серьезно повредить три из них, в том числе нефтеналивной танкер Chios Lion под либерийским флагом.



Кроме того, в июле было заявлено и об атаках на суда в Средиземном море. Так, 1 июля был атакован танкер Lucky Sailor под мальтийским флагом, а 15 июля хуситы распространили сообщения о совместных атаках с "Исламским сопротивлением Ирака" на танкер, принадлежащий базирующейся на Кипре компании Petronav Ship Management.



Про нападения в Средиземном море на суда, связанные с Израилем, "Ансар Аллах" заявляет с мая месяца, но пока никаких достоверных подтверждений этому не поступало. Возможно, чтобы не создавать панику еще и на этом морском маршруте.



Тем не менее, по мнению консалтинговой компании в сфере морской безопасности Deyad Global, хуситы могут расширить свои операции как на Средиземное море, так и на Индийский океан. Предположение основано на информации разведки США.



Напомним, что два израильских судна были атакованы хуситами весьма далеко от побережья Йемена, у Мальдивских островов, в самом сердце Индийского океана. Не исключено, что в этой атаке хуситам оказывали непосредственную поддержку их иранские или иракские союзники.



Разведка США также предполагает, что хуситы возобновили контакты с группировками в Сомали для передачи оружия. Эти события указывают на их стратегию по эскалации и расширению конфликта с Соединенными Штатами и Израилем.



Новое оружие и базы



Успешное использование дрона для удара по Тель-Авиву после того, как он смог зайти на цель со стороны Средиземного моря, говорит о том, что у хуситов появились средства, способные не только преодолевать израильскую ПВО и наносить удары по всей территории еврейского государства, но и атаковать суда у средиземноморского побережья этой страны.



Таким образом, атака хуситов на Тель-Авив меняет расклады, заставляя более серьезно относиться к угрозам для судоходства в Средиземном море. В частности, хуситы могут атаковать не только израильские военные объекты, но и порты, и суда, находящиеся в них, своими баллистическими ракетами.



Пока что наиболее дальнобойная ракета, состоящая на вооружении, - это версия иранской ракеты Ghadr-110, она способна достичь Израиля. Она не может "дотянуться" до всей его территории, но нельзя исключать, что у "Ансар Аллах" уже появились и новые, более дальнобойные образцы баллистических ракет.



Также есть вероятность подключения к атакам на суда в Средиземном море и "Исламского сопротивления Ирака", которое уже брало на себя ответственность за совместные с хуситами атаки на израильские порты.



Расстояние от Ирака до побережья Средиземного моря гораздо меньше, чем от Йемена. А иракские шиитские группировки могут использовать с этой целью и свои базы на территории Сирии, несмотря на нежелание Башара Асада ввязываться в конфликт с Израилем.



Наконец, очевидно, что в случае военной операции Израиля против "Хезболлы" последняя открыто присоединится к морской войне "Ансар Аллах", парализовав судоходство и в Восточном Средиземноморье.



С другой стороны, несмотря на союзнические отношения "Ансар Аллах" и Ирана, хуситы являются самостоятельным игроком и гораздо менее склоны координировать свои шаги с Тегераном, в отличие от иных участников "Оси сопротивления".



Но это дает преимущество и Ирану, так как действия хуситов, в отличие от иных участников "Оси", не приравниваются к акциям самого Тегерана, то есть между ними не ставится знак равенства.



Поэтому поддержка Ираном хуситов, в том числе и передача им новейших вооружений, может быть использована как важный элемент противостояния с США и Израилем без вовлечения в конфликт с ними всей "Оси сопротивления" в целом и Исламской Республики в частности.



Соответственно, нельзя исключать, что "Ансар Аллах" при поддержке своих союзников создаст сеть тайных баз и будет брать ответственность за нападения на Израиль и на судоходные пути, не подставляя своих партнеров под удар.



Уже сейчас, например, Египет с большим подозрением относится к любым контактам Ливии с Ираном. Египтяне подозревают, что вслед за иранскими компаниями в эту страну могут прибыть и группы диверсантов, которые окажутся способны, используя высокий уровень коррупции, создать сборочный цех для беспилотников. В том числе и беспилотных катеров, с помощью которых попытаются провести нападения на суда в Средиземном море.



Кроме того, появление иранских беспилотников на вооружении суданской армии во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом может сопровождаться появлением в Судане военных объектов, которые также будут использованы для атак на Израиль и на судоходство в Красном море от имени хуситов.



В связи с рисками новых угроз и наращиванием атак хуситов, США и их союзники могут решиться на более масштабные операции против "Ансар Аллах", в том числе и через попытки установить контроль над всем побережьем Йемена.



Это, в свою, очередь может взорвать обстановку в регионе, вовлечь в конфликт новых игроков и превратить не только периметр границ Израиля, но и Аравийский полуостров в зону боевых действий.



И тогда следует ожидать эскалации скрытых конфликтов и возникновения новых, как это уже случилось в соседнем с Йеменом Омане, где террористы ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) впервые в истории этой страны устроили теракт. Источник - Регнум

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