Знакомые вице: есть ли у Харрис шансы попасть в Белый дом, - Л.Самуна

07:33 23.07.2024 23 июля 2024,



В США протеже Байдена известна борьбой за права меньшинств

Леонид Самуна



Вице-президент США Камала Харрис заявила о желании баллотироваться на пост главы государства после решения Джо Байдена не продолжать участие в предвыборной гонке. Уже более 500 делегатов-демократов объявили о намерении поддержать ее на партийном съезде в августе. Харрис известна своими неолиберальными взглядами и борьбой за права афроамериканцев и ЛГБТ-сообщества (экстремистское движение, запрещено в РФ). Помимо нее, называют и других кандидатов на выдвижение, среди них Гэвин Ньюсом, Джей Би Прицкер, Гретхен Уитмер и Джошуа Шапиро. Есть ли шансы у Харрис победить Трампа на ноябрьских выборах и может ли что-то измениться в отношениях США и РФ - в материале "Известий".



Харрис вступает в президентскую гонку

21 июля лидер США Джо Байден заявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах, выразив поддержку своему вице-президенту Камале Харрис. Всего через несколько часов после получения одобрения от действующего главы государства Харрис быстро включилась в президентскую гонку, выражая готовность выиграть эту номинацию.



- Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию - и объединить нашу нацию - и победить Дональда Трампа и его экстремальную программу Project 2025. Если вы со мной, сделайте пожертвование прямо сейчас, - заявила вице-президент США в соцсети X.



Федеральная избирательная комиссия США получила уведомление от предвыборного комитета Байдена о выдвижении вице-президента Харрис в качестве основного кандидата от Демократической партии. В письме также упомянули, что она более не считается кандидатом в вице-президенты. Предвыборный комитет главы Белого дома получил новое название "Харрис в президенты" вместо предыдущего "Байден в президенты".



"Вице-президент Харрис теперь стала кандидатом в президенты Соединенных Штатов на выборах 2024 года и отныне будет вести предвыборную деятельность только для того, чтобы занять этот пост. Соответствующие изменения вносятся в организационное заявление и заявление о выдвижении кандидата", - говорится в письме.



Различные американские медиаресурсы уже начали подыскивать потенциальных кандидатов в вице-президенты. В частности The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором говорится, что в случае официального утверждения Харрис в качестве единого кандидата от Демпартии возможными вариантами на пост ее вице-президента видят губернатора штата Кентукки Энди Бешира, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, губернатора Северной Каролины Роя Купера и сенатора от штата Аризона Марка Келли. Издание подчеркивает, что некоторые кандидатуры на этот пост рассматривались и потенциальными вариантами на замену Байдена после провала на дебатах и множества свидетельств его физической неспособности продолжать дела. Сообщается, что фаворитом на эту номинацию считаются губернаторы и сенаторы от колеблющихся штатов - Пенсильвании, Аризоны и Северной Каролины. Эксперты по-прежнему не могут однозначно предсказать развитие событий.



- Теперь весьма высока вероятность того, что Камала Харрис получит демократическую номинацию. Сохраняется интрига, кого она выберет в качестве вице-президента. В настоящее время Харрис уступает Трампу по опросам общественного мнения, однако после решения Байдена все финансовые и политические ресурсы Демократической партии в предстоящие три месяца будут использованы в ее пользу. Скорее всего, ее поддержат демократические штаты, но как и раньше, основная борьба развернется за избирателей в колеблющихся, - рассказал "Известиям" руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН, эксперт клуба "Валдай" Павел Шариков.



Темная лошадка: станет ли Камала Харрис кандидатом от демократов

Джо Байден отказался от участия в предстоящих выборах

Специалисты также считают, что выдвижение вице-президента в качестве основного кандидата было очевидным и наиболее логичным в условиях трехнедельной кампании против Джо Байдена.



- То, что Байдена заменят, было лишь вопросом времени. Единственный реальный вопрос - как они будут доказывать, что он не компетентен быть кандидатом, но компетентен быть президентом. Сейчас Харрис - наиболее вероятный кандидат, которого им придется выдвинуть. В любом случае, Трамп - фаворит на победу в ноябрьских выборах, я бы не сказал этого до покушения, но сейчас я думаю, что это именно так, - поделился с "Известиями" мнением бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас.



Что нужно Харрис для выдвижения

Демократическая партия, которая с момента провальных дебатов Байдена с Трампом характеризуется как расколотая с множеством недовольных нынешним положением дел, начала довольно быстро консолидироваться вокруг Камалы Харрис. Уже более 500 делегатов объявили о том, что поддержат ее на партийном съезде, который пройдет с 19 по 22 августа.



Около 4 тыс. делегатов соберутся на Демократическом национальном съезде (DNC) в Чикаго. Ранее Байден получил поддержку более 3,8 тыс. делегатов, и теперь все они смогут голосовать за того, кого выберут. Ряд высокопоставленных демократов вслед за Байденом поддержали Харрис в воскресенье, хотя были и заметные исключения. И пока неясно, столкнется ли Харрис с серьезным вызовом. Теннесси стал первым штатом, где все делегаты, имеющие право голоса, отдали свои голоса ей. За ними последовали Флорида, Южная Каролина, Северная Каролина и Нью-Гэмпшир.



Выдвижение Харрис кандидатом на участие в президентских выборах одобрили 26 сенаторов-демократов и 72 члена палаты представителей конгресса США. Губернаторы штатов Нью-Джерси, Нью-Йорка, Пенсильвании, Мичигана и Калифорнии уже выразили ей открытую поддержку.



- Выбор Камалы Харрис, вероятно, обусловлен тем, что она и так участвовала в предвыборной кампании, только в роли вице-президента. Законодательства штатов отличаются, и, скорее всего, республиканские адвокаты сделают максимум для того, чтобы воспользоваться юридическими инструментами и помешать номинации Камалы Харрис. Ряд популярных демократических политиков, например, Билл и Хиллари Клинтоны сразу же рекомендовали Харрис в качестве основного кандидата, - рассуждает Павел Шариков.



Денежные купюры, долларыФото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В первый же день после анонса ее избирательный штаб собрал свыше $55 млн пожертвований. Об этом сообщает издание Politico. Что касается средств, полученных на кампанию Байдена, ситуация выглядит неоднозначной. Вице-президент Камала Харрис не имеет права распоряжаться средствами, собранными на его избирательную кампанию, пишет газета The Washington Post со ссылкой на юристов Республиканской партии по финансовым вопросам. Попытка использовать эти деньги может привести к судебному разбирательству, добавляет издание. Хотя ранее юристы демократов утверждали, что выдвижение Харрис в качестве кандидата было самым простым решением для партии, поскольку ее имя уже значится в документах, а деньги были получены для Харрис наряду с Байденом. А это означает, что она имеет право их использовать. Сообщалось, что по состоянию на конец июня на предвыборную кампанию действующего президента было собрано $95 млн. Другим вариантом, предусмотренным законодательством о предвыборной кампании, будет возврат денег донорам.



Необъяснимый Джо: Байдена снова вывели из игры

Почему американский лидер выбыл из президентской гонки и кто теперь составит конкуренцию Трампу

Американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин считает, что с большой долей вероятности кандидатура Камалы Харрис будет в конечном счете утверждена.



- Более того, это будет наиболее легитимный вариант, потому что она была на одной предвыборной платформе вместе с Байденом. Это будет легитимнее, чем открытый съезд демократов, хотя он тоже возможен. Судя по тому, как реагируют политики и пресса в первый день после заявления Байдена, мне кажется, что ее утвердят, - рассуждает Владимир Бровкин в беседе с "Известиями".



Открытый съезд предполагает, что во время него пройдет голосование по отдельным кандидатам, которые выступят со своими программами перед делегатами.



Ход слоном: как Трамп превратил съезд республиканцев в шоу

Конвент запомнится громкими заявлениями, слезами публики и порванной майкой Халка Хогана

Может ли Харрис одолеть Трампа

Заявления Камалы Харрис по отношению к России были недружественными, отметил 22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И в нашей стране не ждут каких-либо изменений в контактах с США после выборов там. Решение Байдена о выходе из президентской гонки - не приоритетная тема российской повестки дня, Кремль не будет давать оценку этому шагу. Этот вопрос должен заботить американских избирателей, заявил Песков.



Сама по себе кандидатура Камалы Харрис неоднозначна. Она считается представителем неолиберального круга, активно ратует за права ЛГБТ-сообщества, защищает права женщин и чернокожего населения.



Ее сильной стороной можно считать возраст. Вице-президенту США 59 лет, и она существенно моложе Трампа. Играет роль и сама партийная принадлежность, так как демократы в целом имеют больше сторонников по стране. Харрис также может стать первой женщиной-президентом, что, безусловно, вошло бы в историю. Также можно отметить и ее африканские и индусские корни. Она способна привлечь значительную часть чернокожего населения и найти отклик у мигрантов, многим из которых Трамп и его партия открыто объявили борьбу.



Стоит обратить внимание и на высокую поддержку со стороны глубинного государства (с англ. deep state). Большинство средств массовой информации будут позитивно изображать Харрис и демонизировать Трампа. Получит она в определенной степени и международную поддержку, в частности от европейских партнеров.



Однако у Харрис есть и множество недостатков. Ее прошлое связано с громкими скандалами. Будучи окружным прокурором, она создала программу Back on Track, которая заключалась в реабилитации преступников, связанных с наркотиками. Вместо отбытия срока в тюрьме осужденные работали и обучались в качестве перевоспитания. 14 лет назад она отказалась проводить расследование в отношении сотрудницы нарколаборатории правоохранительных органов, которая воровала кокаин из вещественных доказательств.



Политически же она не отметилась существенными достижениями. На посту вице-президента в действующей администрации и вовсе оставалась в тени.



- С одной стороны, Харрис неплохой оратор, она умеет довольно впечатляюще говорить. С другой стороны, у нее нет никакого политического опыта, абсолютно. Когда Байден взял ее вице-президентом, она вообще вышла из гонки и набрала только 2%. У нее в партии и в обществе не было никакого веса, и все эти годы она ходила как тень и улыбалась. Ничего существенного она никогда не говорила. Она довольно слабая политическая фигура. Может проехать на популистских лозунгах, но консолидировать партию и тем более общество - для нее задача невыполнимая, - полагает Владимир Бровкин.



Гудбайден: демократы задумали сплотиться вокруг Камалы Харрис

В партии все больше недовольны поведением президента и считают, что он не сможет одолеть Трампа

Что касается опросов общественного мнения и рейтингов, Харрис может похвастаться некоторым преимуществом перед Байденом. Согласно опросу Polymarket, за Трампа высказываются 65% респондентов, ее же поддерживают 29%. Еще совсем недавно то же исследование показывало лишь 15% у Байдена и 75% у кандидата от республиканцев. Последний опрос CBS News/YouGov среди вероятных избирателей, продемонстрировал: Трамп опережает Харрис - 51% против 48%. Байдена он тоже опережал: 52% против 47%.



Тем не менее опросы общественного мнения очень далеки от истины в последней инстанции.



- Самое последнее, чему можно верить, это опросы. Они постоянно манипулируют мнением, все это полная ерунда. Может ли она победить? Трамп дал серьезную речь и полностью изложил свою программу. Мне кажется, что учитывая то, как все выглядит на сегодняшний момент, у него, конечно, больше шансов победить. Но в политике нет ничего точно предсказуемого, - сказал Владимир Бровкин.



Сам Трамп положительно отреагировал на потенциальное выдвижение действующего вице-президента и заявил CNN, что ее будет еще проще победить.



Демократы не ограничены кандидатурой Камалы Харрис. Разговоры о потенциальной замене Байдену ходят уже более трех недель, и в этом списке есть еще несколько интересных кандидатур. Так, например, рассматривался губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Широкую поддержку получила и губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Рассматривают и губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера. Джошуа Шапиро из Пенсильвании также находится в шорт-листе. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721709180





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 19 июля 2024 года №604

- Олжас Бектенов в западных регионах проверяет работы по строительству домов для пострадавших от паводков

- Двойная оплата медуслуг, почасовая аренда оборудования и отсутствие лицензий: итоги госаудита системы ОСМС

- Кадровые перестановки

- Казахстан и США обсудили вопросы развития отношений в сфере инвестиций

- Коррупция в социальной сфере

- О ликвидации нарколаборатории

- Осужден руководитель Отдела образования г. Талдыкорган

- Задержан руководитель Департамента экологии по ВКО