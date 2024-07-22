Ашхабад теряет доверие западных партнеров, - Виктория Панфилова

08:26 23.07.2024 22.07.2024



Госдеп США выпустил доклад о инвестиционном климате Туркменистана

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Туркменистан, несмотря на огромные запасы природного газа, остается страной с крайне неблагоприятным инвестиционным климатом. Об этом говорится в опубликованном накануне исследовании Госдепартамента США об инвестиционном климате в странах мира, в том числе в Туркменистане. По данным американского внешнеполитического ведомства, страна характеризуется высоким риском для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из-за тотального государственного контроля, коррупции и непредсказуемой валютной политики.



Опубликованное исследование Госдепа США об инвестиционном климате вызвало в государственных и аффилированных бизнес-структурах Туркменистана тихий шок. Чиновники высокого ранга с самого утра 22 июля (понедельник, первый рабочий день после публикации исследования) молча и многозначительно обменивались друг с другом цитатами из этого документа. Все причастные понимают, о чем идет речь и что означает этот документ. "Это приговор, – сказал один из ведущих экономистов, – правда, очень запоздалый". Об этом "НГ" рассказал эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков.



В исследовании, в частности, указывается, что Туркменистан, занимающий четвертое место в мире, не входит в десятку крупнейших производителей газа. Причина в том, что правительство страны предпочитает финансировать проекты самостоятельно, а управление операциями и продажами осуществляют государственные предприятия.



Строгий валютный контроль в Туркменистане, где неофициальный курс доллара в пять раз превышает официальный, создает серьезные проблемы для инвесторов. Они не могут вернуть прибыль в свои страны или конвертировать местную валюту для импорта, что искажает экономические данные и порождает недоверие к официальной статистике.



"Да, это действительно приговор экономической и финансовой системе Туркменистана. И даже не в констатации ее состояния, сколько репутации туркменских властей, которые заняты бесконечной фальсификацией, подтасовками всех статистических данных, причем далеко за пределами собственно экономики и финансов", – подчеркнул эксперт.



Уже несколько лет Всемирный банк и Международный валютный фонд отказываются принимать для анализа и оперирования всю статистику по состоянию экономики и финансов, предоставляемую им туркменскими властями. Руководители и приглашенные международные эксперты Программы развития ООН и Фонда ООН по народонаселению, которые приложили массу усилий и финансов для технического оснащения процедуры проведения всеобщей переписи и обучения сотрудников, ее осуществлявших, были просто в шоке от того, что власти долго отказывались предоставлять им исходные результаты переписи населения и жилого фонда. Дело дошло до того, что этот вопрос был поднят на дипломатическом уровне, на что туркменские власти ответили, что "рассмотрят возможность предоставления такой информации", но, видимо, до сих пор "рассматривают", так как международным структурам так ничего верифицированного и заслуживающего доверия предоставлено не было. А предыдущая перепись населения 2012 года и вовсе была полностью и строжайше засекречена.



"Дело дошло до того, что в иностранных дипломатических кругах, аккредитованных в Туркменистане, уже заходит речь о достоверности аудита газовых запасов Туркменистана, в первую очередь группы месторождений "Галкыныш", которые год от года подтверждает (и увеличивает) консалтинговая компания Gafney, Cline & Associates. Снова всплыла история, когда на прямой вопрос одного иностранного журналиста о происхождении данных аудита ответственный сотрудник британской компании заявил, что они основаны только на данных, предоставленных туркменской стороной, и никаких дополнительных самостоятельных исследований сама компания не производила. Видимо, потеря репутации туркменскими властями уже достигает критических пределов, когда начали подвергаться сомнению даже столь незыблемые постулаты экономического могущества туркменского режима", – считает Айтаков.



Туркменский экономист и политолог Кумуш Байриева сказала "НГ", что этот американский доклад еще раз подтвердил, что "все издержки провальной и волюнтаристской финансово-экономической политики туркменских властей они взвалили на плечи населения". Речь идет о существовании двойного обменного курса валюты – официального и реального, который отличается примерно в пять раз.



Более того, как отмечается в докладе Госдепа, неофициальный вторичный курс, который, по-видимому, контролируется правительством, недоступен ни через какие финансовые учреждения. "Это приводит к тому, что иностранные инвесторы не могут вернуть прибыль в свои страны или конвертировать местную валюту в доллары США для импорта поставок или оборудования. Такая практика искажает данные, особенно ВВП, способствуя широко распространенному мнению о том, что большинство экономических показателей, публикуемых правительством, ненадежны", – говорится в документе.



Кумуш Байриева сделала уточнение: зарплаты, пенсии, стипендии и пособия номинируются по официальному курсу маната (туркменская денежная единица) к доллару (3,5 маната к доллару), что позволяет говорить о довольно высоком уровне доходов жизни населения, что, в свою очередь, идет во все международные доклады и отчеты, включая столь любимый чиновниками МИД Туркменистана "Добровольный национальный доклад по Целям устойчивого развития ООН". Но подавляющее количество цен на продукты, основные потребительские товары, услуги, лекарства номинируются исходя из реального, так называемого черного курса доллара (19,5 манат за доллар). То есть реально власти недоплачивают населению в пять и более раз!



В докладе впервые для международного документа звучит печальная констатация катастрофической нехватки квалифицированных кадров в экономике Туркменистана. "Это еще одно указание на целую череду фатальных ошибок политического и идеологического руководства Туркменистана, начиная с политики первого президента Ниязова, которая была продолжена последующими двумя – "на деньги за продажу газа купим все и всех, включая и грамотных специалистов". Именно этим и объясняется маниакальное желание властей продавать туркменский газ за рубеж. Ладно бы полученные средства шли в инвестирование в человеческий капитал общества. Так нет! Даже в докладах и пресс-релизах международных финансовых институтов постоянно звучит мысль о том, что туркменские власти увлекаются избыточным инвестированием в идеологические и малоэффективные мегапроекты, оставляя на периферии внимания развитие человеческого капитала, а именно – инвестиции в образование, здравоохранение и социальную среду", – подчеркнула Байриева.



И, конечно, впервые публично прозвучали цифры о "золотовалютных кубышках" властей, которые составляют 45 млрд долл., хранящихся за рубежом, и впервые упоминаются некие отдельные от бюджета фонды, о наполнении которых ничего не известно.



Но это только часть правды, говорит Байриева. По ее словам, вообще ничего не известно об авуарах, которые проходят через два государственных концерна "Туркменнефть" и "Туркменгаз", куда поступают средства за проданные углеводороды и там растворяются в неизвестных целях, и которые абсолютно непрозрачны – ни для парламента страны, ни для населения страны, ни для международных партнеров Туркменистана. "Но спасибо американцам, которые об этом начали говорить публично, впервые более чем за 10 лет после первой на этот счет публикации другого доклада "Личный карман президента (Бердымухамедова. – "НГ") – нефть, газ, закон", который и вскрыл всю подноготную увода туркменских углеводородных денег в тень", – рассказала политолог.



Байриева уверена, что вместо критического анализа этого документа и других материалов международных финансовых институтов власти начнут распространять нарратив о "политическом заказе" таких исследований "в целях оказания политического давления". Так им удобнее – ни воли, ни политического чутья, ни квалификации для оценки рисков и угроз на их полное осознание не хватит. "Да и зачем, деньги за газ идут, а там хоть трава не расти. Но как быть с репутацией?" – задалась вопросом Кумуш Байриева. Источник - НГ

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