Эрдогана готовят в "турецкие де Голли", - Ст.Тарасов

09:39 23.07.2024 Сможет ли Анкара выйти из НАТО до того, как блок начнет разваливаться

Станислав Тарасов

Когда в Турции представители оппозиционных партий выходят на зарубежные СМИ с критикой западных общественно-политических институтов или НАТО, эксперты знают, что таким образом власть практикует оперативно-информационное мероприятие по зондажу общественного мнения или посылает кому-то определенный сигнал.



Именно в таком контексте воспринимается заявление члена Центрального комитета по принятию решений турецкой партии Vatan ("Родина") Орчуна Гектюрка РИА Новости.



Он считает, что "Турция желает выйти из НАТО вместе со своим государством и нацией, она знает, что западный империализм нацелен на нее, но для этого нужно предпринять реальные шаги".



По его словам, именно так необходимо трактовать слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана после вашингтонского юбилейного саммита альянса о неудачной политике Запада по Украине.



Напомним, что 12 июля турецкий лидер заявил, что "Запад так и не достиг на Украине рассчитываемого результата, несмотря на всевозможную поддержку", и указал на то, что "был единственным, кто призывал к миру на саммите альянса". Но проблема не только в этом.



Гектюрк считает, что после вступления в НАТО в Турции сформировались две структуры. Одна из них - "национальное государство", защищавшее интересы Турции, другая - "США внутри Турции", защищающая американские интересы, которые всегда противоречили интересам страны.



Он также напомнил, о том как 15−16 июля 2016 г. была предпринята попытка переворота, когда "Турция внутри себя воевала с НАТО", и что "эта война в стране продолжается". И не только это. Теперь, по мнению Гектюрка, "ресурс проводимого Эрдоганом курса баланса сил во внешней политике исчерпан, и ситуация оказывается в тупике".



Но когда на эту ему начинает размышлять турецкое государственное агентство Anadolu, становится ясно, что в правительстве Турции активно ведется закулисная дискуссия о смене векторов во внешней политике в связи с "возможным вторым пришествием к власти в США Дональда Трампа и реанимацией его доктрины "Америка прежде всего".



Агентство не случайно напоминает, что он называл НАТО "устаревшей организацией" и призывал страны-члены альянса финансировать расходы на оборону и выполнять свои обязательства. "Байдену удалось заманить Россию в украинскую ловушку, чтобы не только ослабить ее экономически, но и в то же время изменить представление о российском военном потенциале в мире, - пишет Anadolu.



- А Трамп будет придерживаться примирительного тона в адрес России и Северной Кореи, усиливать нестабильность в отношениях США с Европой, предоставит Израилю больше свободы для действий на Ближнем Востоке".



Поэтому Турции предстоит "вырабатывать новые политические рефлексы в соответствии с новой ситуацией и потенциальными изменениями в мировом порядке и на Ближнем Востоке". Точнее, как констатирует телеканал CNN Turk, "Турция должна быть готова к развалу НАТО, так как предполагаемое завершение кризиса на Украине спровоцирует проблемы внутри альянса".



Прикрываясь посредническими мирными инициативами по налаживанию диалога между Москвой и Киевом, Анкара позиционирует себя как нейтральная сторона. Именно поэтому в марте 2022-го переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле.



В то же время Турция участвует в работе контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" - фактически как наблюдатель даже в ситуации, когда глава Пентагона и по совместительству председатель группы Ллойд Остин стал навязывать переход координационных функций от контактной группы к НАТО. В Анкаре предполагают, что таким образом США "стали выходить из украинской „игры", предвкушая возможность возвращения в Белый дом Трампа".



Уже сам по себе этот факт демонстрирует наличие серьезных кризисных явлений в альянсе, подрывая его имидж как единого целого. На это наслаиваются проблемы, возникшие в НАТО по вступлению в альянс Финляндии и Швеции, долгосрочные противоречия с Грецией в Восточном Средиземноморье, отношения партнеров Турции к курдскому вопросу. Не говоря уже о том, что Анкару не желают принимать в ЕС.



А в последнее время, как пишет турецкий эксперт Дженгиз Чандар, "в НАТО стали создавать образ Турции в варианте российского троянского коня и были даже призывы исключить ее из альянса".



Проблема, конечно, не в отношениях Турции с Россией. Все глубже. Анкара остро почувствовала развитие кризисных явлений не только внутри НАТО, но и в позициях всего коллективного Запада, и стала осознавать, что приходится действовать в ситуации потенциального изгоя.



В случае развала альянса Турция перестает быть важным компонентом обороны Западной Европы, но может в "эпоху Трампа" сохранять двусторонние многопрофильные отношения с США, выступать в более самостоятельной роли на Ближнем Востоке и даже в качестве одного из полюсов многополярного мира.



Под натовским зонтиком у Анкары таких шансов нет. Сейчас, как пишет Washington Times, "Эрдоган как прагматичный политик изучает сценарий самостоятельного геополитического плавания, вступая, возможно, в новые, но тактические региональные альянсы".



Поэтому, как подмечает китайский эксперт Лю Чжунминь, в турецких СМИ участились материалы о роли Турции в НАТО с главным акцентом на то, что между нею и коллективным Западом возникает "идеологическая и ценностная пропасть", что она "исторически всегда была в альянсе белой вороной" и ее держали только в силу географического положения и военной мощи, но никогда не предоставляли ей "особый статус", часто игнорировали ее национальную интересы, втискивая в противостояние великих держав.



Вот почему Анкара даже на теоретическом уровне стремится избежать повторения для себя "украинского феномена", воевать за чужие интересы.



Что касается ее собственных, в частности, борьбы с курдским сепаратизмом, которую она относит к разряду "антитеррористической", то на этом направлении Турция всегда была в одиночестве.



Более того, США оказывают поддержку курдским Отрядам народной самообороны (ОНС), которые считаются аффилированными с Рабочей партией Курдистана. Не случайно представители исламистских и националистических кругов Турции интерпретируют такую ситуацию как решение НАТО, как часть плана США по созданию Курдистана, государства-сателлита в противовес ей самой.



В то же время надо понимать, что Турция не намерена завтра хлопнуть дверью, хотя продолжает высказывать свои претензии как руководству альянса, так и его отдельным членам. Раньше она понимала, что была нужна НАТО.



Но в случае победы на выборах в США Трампа, как предполагает CNN TURK, "альянс может быть разделен на две группы, на одну из которых не будут распространяться условия статьи 5 Североатлантического договора о коллективной защите". С подачи Франции Турция значится в первом списке.



К тому же прежде Запад не рассматривал возможность большой континентальной войны в Европе, а сейчас такой сценарий уже есть, и над Турцией может быть свернут натовский зонтик безопасности. Если такое действительно станет происходить, то для Турции смысл участия в альянсе будет утрачен. Тогда, как считает Гектюрк, "Эрдоган должен стать турецким де Голлем". Получится ли? Источник - свободная пресса

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