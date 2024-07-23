Фуад Сафаров: Запад рискует поджечь весь мир "украинской спичкой"

09:52 23.07.2024

dikGAZETE

Турция

23 июля 2024

Нельзя допустить, чтобы от "украинской спички" заполыхал весь мир!

dikGAZETE: Запад рискует поджечь весь мир "украинской спичкой"

Сержант 3-й штурмовой бригады Украины Федя разговаривает по рации на передовой в нескольких километрах от Андреевки, ДНР, 16 сентября 2023 года. - ИноСМИ, 1920, 23.07.2024

© AP Photo / Mstyslav Chernov

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Запад рискует "украинской спичкой" поджечь весь мир, пишет dikGAZETE. США и Европа заразили Украину русофобией и устроили в этой стране госпереворот. Дальнейшая цель Запада очевидна: он хочет дестабилизировать Россию, уверен автор статьи.



Иногда друзья, знакомые из Турции спрашивают меня: "Ты живешь в России. К тому же ты журналист. Можешь ли ты объяснить простыми словами, в чем суть российско-украинского конфликта? Почему два братских народа ведут кровавую бойню друг с другом?"

В своих предыдущих статьях я уже пытался ответить на этот вопрос.

Однако, слушая на днях выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на открытых дебатах министерского уровня в Совете Безопасности ООН, я решил поделиться его заявлениями и с вами.



Прежде всего Лавров подчеркнул следующее: решение замалчивать нарушение прав национальных меньшинств на Украине обесценивает мирные инициативы.



Глава МИД России призвал всех, кто заинтересован в преодолении украинского кризиса, учитывать в своих предложениях проблему прав русских. Лавров также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в 2014 году занимал совершенно иную позицию, нежели сейчас.

"Зеленский говорил, цитирую: "Если на востоке Украины и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них, на законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну". Конец цитаты. С тех пор Вашингтон его успешно перевоспитал", – напомнил Лавров.

Но уже в 2021 году Зеленский в одном из интервью требовал от тех, кто ощущает себя сопричастным к русской культуре, "убираться в Россию".



Лавров также подчеркнул, что гегемонистская политика Вашингтона не меняется десятилетиями: США стояли за переворотом 2014 года на Украине.

Этот переворот, отметил Лавров, Белый дом устроил для того, чтобы взять под контроль украинское государство и подготовиться к войне с Россией.



И вот здесь кроется ключевой ответ на вопрос о том, как люди на Украине, этнические украинцы и даже русские, по примеру Зеленского (да, еврея по происхождению) через несколько лет стали русофобами?

Цель в долгосрочной перспективе – Россия. Россия никогда не позволяла и не позволит превратить Украину в полигон НАТО.



У происходящего есть и другая сторона: Запад хочет таким образом дестабилизировать эту страну изнутри. Вы скажете: "Не преувеличивай!" Что же, тогда я у вас спрошу: как те, кто некогда защищал права русских, как Зеленский, спустя годы стали врагами русских? Грязные руки уже проворачивают не менее грязные сценарии. Руки, которые сегодня зажгли спичку на Украине, завтра захотят извлечь выгоду из этого огня в России.

Между тем в феврале текущего года президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что многие украинцы по-прежнему чувствуют себя русскими и то, что происходит сейчас, в известной степени является элементом гражданской войны. Американский журналист был потрясен этими словами.



Сейчас разрабатываются безобразные сценарии развязывания мировой войны, и более того, Украина в них – всего лишь инструмент. Важное предупреждение пришло из Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции со своим ливанским коллегой прокомментировал слова Зеленского о том, что премьер-министр страны Виктор Орбан своим визитом в Москву предал Европу. Глава венгерской дипломатии отметил, что Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, а участие хотя бы одной страны альянса в столкновении с Россией будет означать мировую войну.

Словом, пришло время действовать, чтобы от "украинской спички" не заполыхал весь мир.