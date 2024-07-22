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|Shaman (молодой певец Ярослав Дронов) стал "Заслуженным артистом России"
10:04 23.07.2024
Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России
Tекст: Антон Антонов
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым певцу Ярославу Дронову (Shaman) присвоено звание "Заслуженный артист России".
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Кроме того, режиссер-постановщик Александр Митта награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. Актер Андрей Мерзликин был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Напомним, Shaman был включен в санкционные списки ЕС против России.